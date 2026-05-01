VIG Alapkezelő: csiki-csuki a béketárgyalásokon és a piacokon
"Április a Hormuzi-szoros blokádjának árnyékában telt: a new yorki tőzsde vezető indexe, az S&P 500 éves mélypontról kezdte a hónapot, ezt követően az amerikai-iráni tűzszünet hírére rekord szintre emelkedett, majd a béketárgyalások megrekedésével oldalazott. A hónap végén az index végül pluszban zárt, de a rali koncentrált maradt: a technológiai és AI-szegmens tartotta a piacot, míg az energiaszektor elvesztette háborús felárainak java részét. Az egyenlő súlyozású S&P 500 index lényegesen elmaradt a csúcstól. Ugyan a VIX (volatilitás index) csökkent, a bikapiac fenntarthatóságát kérdőjelezi meg, hogy a rali az emelkedő és csökkenő részvények számát összehasonlító “breadth-indikátorok” romlása mellett, szűk részvénykörre támaszkodva ment végbe. A jegybank szerepét betöltő Fed tartózkodott az áprilisi kamatváltoztatástól, a piac azonban a hónap folyamán fokozatosan felülvizsgálta a lazítási várakozásait, mivel az olajár-sokk tartósan magasabb inflációt vetít előre: a Bloomberg Economics becslése szerint a globális infláció az utolsó negyedévre érdemben megemelkedhet. A hozamgörbe rövid és hosszú vége között mérhető elválás tartós inflációs nyomást áraz. A Fed lazítási ciklus júniusi megkezdésének valószínűsége ugyan felfelé tornászta magát, de csak az olajár érdemi visszaesése esetén realizálódhat a vágás.
Japánban a BoJ tartotta az alapkamat szintjét, a következő emelésre a piac júniust árazza 70% feletti valószínűséggel. A jen a közel-keleti háború alatt nyomás alatt volt, az olajár-sokk egyértelműen az infláció begyűrűzését vetíti előre. A japán hosszú hozam 2,49%-ra emelkedett, ami 1997 óta a legmagasabb érték. A japán részvénypiac az olajár-sokk és a jen-gyengeség kettős nyomása alatt hullámzott.
Kína idei első negyedéves GDP-növekedése 5%-ra gyorsult, az ipari termelés felülteljesítette a várakozásokat, míg a fogyasztás gyengébb volt. A vállalati várakozásokat mutató feldolgozóipari beszerzési menedzser index (PMI) március végén 50,4 pontra emelkedett, az exportvolumen pedig az iráni konfliktus ellenére rekordszintet ért el. A félvezető-ellátási korlátok tovább szigorodtak: az amerikai törvényhozásban előterjesztett exportkorlátozások a legnagyobb európai félvezető gyártónak számító ASML-t és az egész chipláncot érintik. A globális piacvezető Taiwan Semiconductor bevétele 35%-kal nőtt, jelezve, hogy az AI chipek iránti kereslet fennmaradt. Mindeközben Dél-Korea a háborús AI-részvényrali nyomán megelőzte Nagy-Britanniát, és a szöuli a világ 8. legnagyobb tőzsdéjévé vált.
Az euró zóna márciusi inflációja 2,5%-ra emelkedett, amit az energiaár-sokk vezérelt. Az Európai Központi Bank április folyamán a várakozások ellenére nem változtatott az irányadó kamaton: a döntéshozók a háborús hatás időbeli lecsengésére várhatnak, mielőtt lazítanának. Az EU március végi maginflációja 2,4%-on állt, az energiahatás fokozatos begyűrűzése azonban a Q2 adatokban várhatóan megjelenik. A legnagyobb európai konglomerátumok árfolyamváltozását követő Euro Stoxx 50 az Irán-tűzszünet napján éves legjobbját produkálta (+5,2%), de az egész hónap mérlegét negatívan befolyásolta az energiaárak emelkedése. A luxusszektor (LVMH, Kering, Hermès) visszafogott Q1-es eredményekkel szembesült, a Közel-Kelet irányú keresleten kívül az arab fogyasztók kivárása is éreztette hatását. Az iparvállalatok egy részénél, különösen az energia-infrastruktúrában (Siemens Energy, RWE), az AI-adatközponti kereslet és a nukleáris reneszánsz kompenzáló tényezőként jelent meg. A védelmi szektor erős teljesítménye a hónap végén gyengült. Az európai bankrendszer a háborús inflációs és hitelkockázati aggodalmak miatt óvatosan nyitotta a negyedéves szezonját; a szabályozói tőkekövetelmény szigorítás is árnyalja a képet. Előretekintve kockázatot jelent a tartósan magas üzemanyagár-szint (légitársaságok, ipar) és a Hormuz-lezárás által fenyegetett LNG-import.
A kelet-európai régió tőkepiacain április a feltörekvő piaci eszközöktől való általános menekülés szellemében indult: a piacon mérvadó iShares MSCI Emerging Markets ETF szeptember 2022 óta a legnagyobb havi tőke kiáramlást szenvedte el márciusban, azonban a tűzszünet hírére ez helyreállt. Lengyelország viszonylagos ellenállóképességet mutatott, a régiós energiaimportőrök helyzete Hormuz részleges nyitottságának megfelelően ingadozik. Magyarországon a parlamenti választások rendkívüli ralit okoztak a részvény-, kötvénypiacokon és a forint is sok éves csúcsra erősödött. A magyar kormányváltástól a piac az EU-s források újraindulását várja, ami jelentős élénkülést hozhat az elmúlt években stagnáló magyar gazdaságnak. Másik meghatározó hír az euró bevezetésének terve, ami gazdaságpolitikai fegyelmet igényel az új kormánytól. Habár a forint rendkívüli erős, egyes elemzők még várnak további lehetséges emelkedést, kérdés, hogy a tartósan magas olajár mellett lesz-e lehetőség erre."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A VIG Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 25,3%
- EUR kitettség: 32,8%
- USD kitettség: 32,8%
- Egyéb devizás kitettség: 9,1%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
