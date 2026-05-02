Hiába léptek az olajnagyhatalmak, bekövetkezett a legrosszabb: drámai beszakadást hoztak a fegyveres konfliktusok

A tervezett emelés nagyrészt jelképes, mivel a Hormuzi-szoros hajóforgalma az Irán elleni amerikai–izraeli háború miatt gyakorlatilag leállt.
A blokád jóval nagyobb kiesést okoz a szervezet kitermelésében, mint amekkora volument a kvóták módosítása érint.
A most bejelentett emelés mértéke nagyjából megfelel az előző havi, napi 206 ezer hordós növekménynek, ha abból levonjuk a héten, a szervezettből kilépő Emírségek korábbi részesedését.
Az OPEC+ tehát a megszokott menetrend szerint halad tovább – jelezte az egyik forrás. A februárban kezdődött iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása súlyosan korlátozta Szaúd-Arábia, Irak és Kuvait exportját. A háború kitörése előtt a csoporton belül éppen ezek az országok lettek volna az egyedüliek, amelyek képesek ténylegesen növelni a kitermelésüket. Irán szintén OPEC-tag, de nem tartozik a vasárnap tárgyaló hét ország közé.
Az iszlám köztársaság exportját az Egyesült Államok által áprilisban bevezetett blokád szorította vissza.
Az OPEC legutóbbi jelentése szerint az OPEC+ tagországok együttes nyersolaj-kitermelése márciusban átlagosan napi 35,06 millió hordót tett ki. Ez 7,70 millió hordós visszaesést jelent a februári adatokhoz képest. A korlátozott export miatt a legnagyobb csökkenést Irak és Szaúd-Arábia szenvedte el. Az Öböl menti térségen kívül Oroszország is visszafogta a kitermelését, miután az ukrán dróncsapások megrongálták az olajipari infrastruktúráját.
A vasárnapi online egyeztetésen Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán, Oroszország és Omán vesz részt. Az Egyesült Arab Emírségek távozásával az OPEC+ már csak 21 tagot számlál. Az elmúlt években azonban a havi kitermelési döntésekbe ténylegesen csak az említett hét ország, illetve korábban az Emírségek szólt bele.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Lépett a világ legnagyobb hajózási cége: váratlan trükkel hozzák el az olajat a Hormuzi-szorost kikerülve
Találtak egy alternatív megoldást, amit nem érint a blokád.
Végleg leállt a világ egyik legnagyobb fapados légitársasága, arra kérik az utasokat, el se induljanak
Bekövetkezett, amire senki sem számított.
Magyar Péter két újabb kormánytagot mutatott be
Két kormánybiztost is megnevezett a leendő miniszterelnök.
Darabjaira hullhat az egykori világhatalom: történelmi csapás vár a miniszterelnökre, itt a vége?
Sorsfordító választás előtt állnak.
Szabályosan betonfalba ütközött az orosz terjeszkedés Ukrajnában: minden négyzetkilométer valóságos kínszenvedés
Óriási nyomás alatt Kijev védelmi rendszere.
Úgy néz ki, egész Oroszországban Ukrajnától rettegnek: szinte sehol nem lesz Győzelem Napi ünnepség
Sorra mondják le a rendezvényeket.
Kerek-perec kijelentette a Pentagon: teljesen kifogytak, Európa évekre elfelejtheti az amerikai fegyvereket
És lehet, hogy minden más szövetséges is.
Filléres eszköz végzett a világ egyik legkorszerűbb harckocsijával - Ez pedig rámutat egy súlyos problémára
Ezzel is szembe kell néznie az európai seregeknek.
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?