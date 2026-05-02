Hiába léptek az olajnagyhatalmak, bekövetkezett a legrosszabb: drámai beszakadást hoztak a fegyveres konfliktusok

Hét OPEC+-tagország elvi megállapodásra jutott arról, hogy júniusban napi mintegy 188 ezer hordóval emelik kitermelési kvótájukat. Ezt két, az OPEC+ belső egyeztetéseit jól ismerő forrás közölte a vasárnapi döntéshozó ülés előtt. A döntés annak ellenére született meg, hogy az Egyesült Arab Emírségek a héten váratlanul bejelentette: május 1-jei hatállyal kilép a szervezetből.

A tervezett emelés nagyrészt jelképes, mivel a Hormuzi-szoros hajóforgalma az Irán elleni amerikai–izraeli háború miatt gyakorlatilag leállt.

A blokád jóval nagyobb kiesést okoz a szervezet kitermelésében, mint amekkora volument a kvóták módosítása érint.

A most bejelentett emelés mértéke nagyjából megfelel az előző havi, napi 206 ezer hordós növekménynek, ha abból levonjuk a héten, a szervezettből kilépő Emírségek korábbi részesedését.

Az OPEC+ tehát a megszokott menetrend szerint halad tovább – jelezte az egyik forrás. A februárban kezdődött iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása súlyosan korlátozta Szaúd-Arábia, Irak és Kuvait exportját. A háború kitörése előtt a csoporton belül éppen ezek az országok lettek volna az egyedüliek, amelyek képesek ténylegesen növelni a kitermelésüket. Irán szintén OPEC-tag, de nem tartozik a vasárnap tárgyaló hét ország közé.

Az iszlám köztársaság exportját az Egyesült Államok által áprilisban bevezetett blokád szorította vissza.

Az OPEC legutóbbi jelentése szerint az OPEC+ tagországok együttes nyersolaj-kitermelése márciusban átlagosan napi 35,06 millió hordót tett ki. Ez 7,70 millió hordós visszaesést jelent a februári adatokhoz képest. A korlátozott export miatt a legnagyobb csökkenést Irak és Szaúd-Arábia szenvedte el. Az Öböl menti térségen kívül Oroszország is visszafogta a kitermelését, miután az ukrán dróncsapások megrongálták az olajipari infrastruktúráját.

A vasárnapi online egyeztetésen Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán, Oroszország és Omán vesz részt. Az Egyesült Arab Emírségek távozásával az OPEC+ már csak 21 tagot számlál. Az elmúlt években azonban a havi kitermelési döntésekbe ténylegesen csak az említett hét ország, illetve korábban az Emírségek szólt bele.

Forrás: Reuters

