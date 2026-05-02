Végleg leállt a világ egyik legnagyobb fapados légitársasága, arra kérik az utasokat, el se induljanak
A csődeljárás alatt álló Spirit Airlines szombaton végleg beszüntette működését, miután nem sikerült megállapodnia hitelezőivel egy kormányzati mentőcsomagról. A cég az Irán elleni háború miatt megduplázódó üzemanyagárak első légitársasági áldozata. Összeomlása több ezer munkahely elvesztésével jár – számolt be a Reuters.

A Spirit az Egyesült Államok egyik legnagyobb diszkont légitársasága volt, amely a belföldi járatok közel öt százalékát üzemeltette, még februárban 1,7 millió utast szállított. Jelenléte érezhetően leszorította a jegyárakat azokon a piacokon, ahol a hagyományos nagy légitársaságokkal versenyzett.

A Spirithez mérhető méretű amerikai légitársaság két évtizede nem szűnt meg.

A vállalat "rendezett leállásról" szóló közleményében arra kérte utasait, hogy már ne menjenek ki a repülőtérre. A Cirium légügyi elemzőcég adatai szerint május 1. és 15. között 4119 belföldi járatot ütemeztek be, ami összesen több mint 800 ezer férőhelyet jelentett.

A Spirit üzleti modellje az olcsó alapjegyekre épült, így az árérzékeny utasok lemondhattak a feladott poggyászról és az ülésválasztásról, cserébe rendkívül kedvező áron repülhettek. A koronavírus-járvány után azonban az utazóközönség egyre inkább a kényelmet részesítette előnyben, így az ultra-diszkont légitársaságok piaca összeszűkült.

A Spirit már az iráni válság előtt is veszteséges volt, és jelenleg is a második csődvédelmi eljárása zajlott.

Az összeomlás közvetlen kiváltó oka a közel-keleti konfliktus eszkalálódása volt. Az amerikai-izraeli Irán elleni csapások megzavarták a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, emiatt a kerozin ára április végére gallononként nagyjából 4,51 dollárra ugrott. Ez a drágulás végzetesnek bizonyult, miközben a Spirit szerkezetátalakítási terve 2026-ra még csak 2,24 dolláros árral számolt. Friss finanszírozás bevonása nélkül a cég képtelen volt a túlélésre.

Korábban Donald Trump egy 500 millió dolláros mentőcsomagot javasolt, melynek fejében a kormányzat opciós jogokat kapott volna a Spirit saját tőkéjének 90 százalékára.

A terv azonban mind a Fehér Házon, mind a republikánus kongresszusi frakción belül megosztottságot váltott ki, és végül a hitelezők sem támogatták. Sean Duffy közlekedési miniszter elmondta, hogy más légitársaságoknál is puhatolózott a Spirit felvásárlásáról, de senki sem mutatott érdeklődést a tranzakció iránt.

A versenytársak gyorsan reagáltak a piaci űrre, a JetBlue tizenegy új célállomást jelentett be a Spirit egyik kulcspiacának számító Fort Lauderdale-ből, emellett 99 dolláros mentőtarifákat kínált a pórul járt utasoknak.

A Frontier rendszerszintű kedvezményeket és nyári hálózatbővítést hirdetett. A Southwest, a United és az American szintén speciális tarifákkal, valamint kapacitásnöveléssel válaszolt a helyzetre. A hír hallatán a Spirit részvényeinek árfolyama pénteken 25 százalékot zuhant, míg a Frontier papírjai 10, a JetBlue részvényei pedig 4 százalékot emelkedtek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

