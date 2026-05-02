Warrenn Buffett után is van élet: a Berkshire Hathaway megint rekordot döntött

A társaság negyedéves jelentéséből kiderül, hogy
az első negyedévben nettó 8,1 milliárd dollár értékben adtak el részvényeket.
Ez jelentősen hozzájárult a készpénzállomány növekedéséhez a vállalatnál, amelyet Warren Buffett tavalyi visszavonulása óta már Greg Abel irányít. Az időszak végén a nettó készpénzpozíció mintegy 380 milliárd dollárt tett ki.
Abel több mint egyéves szünet után újraindította a részvény-visszavásárlási programot, amiben a Berkshire 234,2 millió dollár értékben vásárolta vissza a saját részvényeit a negyedév során. A vezérigazgató korábban már jelezte, hogy a papírok belső értéke meghaladja a piaci árfolyamukat, ami indokolttá tette a lépést.
A Berkshire részvényei idén – a pénteki zárásig – 5,9 százalékot estek.
Ezzel együtt, a cég működési eredménye az első negyedévben 11,35 milliárd dollárra emelkedett, ami közel 18 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest.
A biztosítási üzletág kiemelkedően teljesített, a szektorális eredmény 1,7 milliárd dollárra ugrott, amivel mintegy 29 százalékkal szárnyalta túl az előző év azonos időszakát. A bázisidőszak eredményét még a Los Angeles-i erdőtüzekhez kapcsolódó kárkifizetések terhelték.
A befektetők ugyanakkor egyelőre nem bíznak meg maradéktalanul az új vezérigazgatóban: amióta Buffett bejelentette a visszavonulását, az egykor állandó felülteljesítéséről ismert, ezermilliárd dolláros piaci értékű konglomerátum részvényei elmaradtak a szélesebb piac teljesítményétől.
Abel az elmúlt hetekben elkezdte a saját képére formálni a vállalatot: a Wall Street Journal értesülése szerint a vezérigazgató döntött arról, hogy eladják a korábban Todd Combs által kezelt részvényportfóliót. Combsot tavaly decemberben a JPMorgan Chase szerződtette befektetési tanácsadói szerepkörbe.
