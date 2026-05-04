A választások után gyorsan kifulladt az OTP ralija - Mutatjuk, hol érdemes most beszállni!

Már a választások előtt elkezdték tépni az OTP részvényeit, részben a tiszta győzelmére fogadva. A választások után még volt egy másfél napos rali, azóta viszont lejtmenetben halad az OTP árfolyama, és gyakorlatilag visszaesett a választások előtti szint közelébe. Mutatjuk, hogy hogyan néz ki a technikai kép, mit gondolnak az OTP-ről az elemzők, és azt is, hogy hol érdemes beszállni.

Hullámvasúton az OTP

A február elején elért lokális csúcs után két hónapon keresztül, gyakorlatilag március végéig lejtmenetben haladt az OTP árfolyama. Nem is véletlenül, hiszen az iráni háború alaposan belerondított a tőkepiaci emelkedésbe, és eltartott egy darabig, mire a befektetők beárazták a kockázatokat.

Aztán április elején már jó hírek is érkeztek, és az OTP árfolyama meredeken kezdett emelkedni. Itt két fontos dolog dolog történt:

egyrészt az iráni háborúval kapcsolatban már pozitív hírek is jöttek, nagyon úgy tűnt, hogy újra működhet a globális TACO trade, aminek a lényege az, hogy Donald Trump egy nehéz szituációban meghátrál, ott pedig már jellemzően érdemes beszállni a tőkepiaci befektetőknek. Iráni tűzszünetről volt szó, amire világszerte raliztak a tőzsdék, így az OTP árfolyama is.

De volt egy másik dolog is, hiszen egyre közeledtek a magyarországi országgyűlési választások, és egyre több befektető kezdte el beárazni a Tisza párt esetleges győzelmét.

Mire megérkeztünk a választásokhoz, és jött a kétharmados Tiszta győzelem, az OTP árfolyama már újabb történelmi csúcson volt, és bár a választások másnapján, április 13-án még egy nagyot emelkedett, és 14-én még volt egy felhúzás, azóta újra lejtmenetre került a papír.