Zsiday Viktor leleplezte a piszkos trükköt: magyar milliárdosok tömegei dugják el így a vagyonukat

"A magyar magántőkealap nem magántőkealap" – írja legfrissebb blogbejegyzésében Zsiday Viktor.
A befektetési szakember úgy véli,
a „NER” egyik klasszikus fogása az volt, hogy vett egy létező nevet/formát, behozta azt Magyarországra, de úgy átalakította, hogy az jogilag/értelmét tekintve már más volt, ám a név erejénél fogva a közszereplők/újságírók nem bírtak más fogalmi keretben beszélni róla, mint amire az elnevezés determinálta őket, pedig ezáltal kicsit vakvágányra futottak.
Zsiday szerint erre kiváló példa a magántőkealapok magyarországi elterjedése: eredeti értelmét tekintve a magántőkealap arra szolgál, hogy
- vagyonos magánszemélyek és intézmények egy speciális befektetési alapban egyesítsék a tőkeerejüket és tőzsdén kívüli befektetéseket valósítsanak meg belőle (pl. infrastruktúraberuházások), vagy
- tőzsdei cégeket vásároljanak meg és vezessék ki őket a tőzsdéről.
A lényeg, hogy sok befektető adja össze a pénzét egy nagyobb, jellemzően tőzsdén kívüli befektetésben való részvétel céljából. A végbefektetők ismertek, és a befektetési döntést valóban a magántőkealap kezelője hozza, aki jellemzően ezzel a területtel foglalkozó szakember/cég.
Zsiday azonban rámutat: ezzel a klasszikus működésmóddal szemben
a magyarországi „magántőkealapok” célja jellemzően egy-két ember vagyonának elrejtése, ugyanis a végső tulajdonosok neve szándékosan inkognitóban marad,
a törvényi szabályozás direkt így lett kialakítva; a befektetési döntéseket valójában ők hozzák, nem az alapkezelők; nincs tőkeegyesítés, nem az a cél; viszont van adómentesség, ami cél. A befektetés lehet tőzsdei vagy tőzsdén kívüli is.
A magyar magántőkealap tehát elrejti a tulajdonost, sőt lehetővé teszi, hogy a tulajdonok egyik embertől a másikig teljesen átláthatatlanul vándoroljanak, megkerüli az adózást, és bármilyen befektetést lehetővé tesz – vonja le a következtetést Zsiday, aki szerint az ismeretlen, rejtőzködő, adót nem fizető tulajdonosok gyakorlata a '90-es, 2000-es évek elejének divatjára, az offshore cégek működésére emlékeztet.
"A magántőkealapoknak nevezett hazai képződmények valójában a régi offshore cégek magyar jogrendszerre módosított, legalizált, államilag elősegített formái"
– szögezi le a közgazdász, hozzátéve: a szóban forgó konstrukciók nem magántőkealapok, és azáltal, hogy annak nevezzük őket, "beleesünk abba a csapdába, amit a NER ásott: a nevezéktan erejénél fogva koncepcionálisan máshogyan látjuk ezeket, mint amik". A magyarországi magántőkealap nem magántőkealap, csupán legalizált offshore – vélekedik Zsiday. Fontosnak tartja ugyanakkor, hogy "ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket, mert a valódi magántőkealapoknak meglenne a helyük a hazai piacgazdaságban", de a jelenlegi struktúra ennek csak "megcsúfolása".
A magántőkealapokról korábban azt írtuk: állami szereplők 2013 óta 2645 milliárd forintnyi közpénzről kötöttek befektetési kötelezettséget magántőke- és egyéb alternatív alapokba, a kihelyezések közel 90 százaléka az MFB-csoporttól érkezett. A Transparency International szerint a legnagyobb haszonélvező Tiborcz István Gránit Alapkezelője, ahova 308 milliárd forint áramlott, a kihelyezések csúcsidőszakai a Covid-járvány alatti 2021-es és a választás előtti 2025-ös évek voltak.
