Zsiday Viktor leleplezte a piszkos trükköt: magyar milliárdosok tömegei dugják el így a vagyonukat

Legújabb blogbejegyzésében Zsiday Viktor leszögezi: a magyarországi "magántőkealapok" valójában nem felelnek meg a magántőkealapok nemzetközi értelmezésének: míg az eredeti forma célja befektetők tőkeerejének egyesítése tőzsdén kívüli befektetésekhez, addig a hazai változat a tulajdonosok elrejtését és az adómentességet szolgálja. A szabályozás szándékosan teszi lehetővé, hogy a végső tulajdonosok inkognitóban maradjanak, a befektetési döntéseket pedig valójában ők hozzák, nem az alapkezelők – mutat rá a befektetési szakember. A szerző szerint ezek a struktúrák lényegében a '90-es évek offshore cégeinek legalizált, magyar jogrendszerre szabott utódai, így a "magántőkealap" elnevezés kritikátlan használata csapdába ejti a közbeszédet.

A befektetési szakember úgy véli,

a „NER” egyik klasszikus fogása az volt, hogy vett egy létező nevet/formát, behozta azt Magyarországra, de úgy átalakította, hogy az jogilag/értelmét tekintve már más volt, ám a név erejénél fogva a közszereplők/újságírók nem bírtak más fogalmi keretben beszélni róla, mint amire az elnevezés determinálta őket, pedig ezáltal kicsit vakvágányra futottak.

Zsiday szerint erre kiváló példa a magántőkealapok magyarországi elterjedése: eredeti értelmét tekintve a magántőkealap arra szolgál, hogy

vagyonos magánszemélyek és intézmények egy speciális befektetési alapban egyesítsék a tőkeerejüket és tőzsdén kívüli befektetéseket valósítsanak meg belőle (pl. infrastruktúraberuházások), vagy

belőle (pl. infrastruktúraberuházások), vagy tőzsdei cégeket vásároljanak meg és vezessék ki őket a tőzsdéről.

A lényeg, hogy sok befektető adja össze a pénzét egy nagyobb, jellemzően tőzsdén kívüli befektetésben való részvétel céljából. A végbefektetők ismertek, és a befektetési döntést valóban a magántőkealap kezelője hozza, aki jellemzően ezzel a területtel foglalkozó szakember/cég.

Zsiday azonban rámutat: ezzel a klasszikus működésmóddal szemben

a magyarországi „magántőkealapok” célja jellemzően egy-két ember vagyonának elrejtése, ugyanis a végső tulajdonosok neve szándékosan inkognitóban marad,

a törvényi szabályozás direkt így lett kialakítva; a befektetési döntéseket valójában ők hozzák, nem az alapkezelők; nincs tőkeegyesítés, nem az a cél; viszont van adómentesség, ami cél. A befektetés lehet tőzsdei vagy tőzsdén kívüli is.

A magyar magántőkealap tehát elrejti a tulajdonost, sőt lehetővé teszi, hogy a tulajdonok egyik embertől a másikig teljesen átláthatatlanul vándoroljanak, megkerüli az adózást, és bármilyen befektetést lehetővé tesz – vonja le a következtetést Zsiday, aki szerint az ismeretlen, rejtőzködő, adót nem fizető tulajdonosok gyakorlata a '90-es, 2000-es évek elejének divatjára, az offshore cégek működésére emlékeztet.

"A magántőkealapoknak nevezett hazai képződmények valójában a régi offshore cégek magyar jogrendszerre módosított, legalizált, államilag elősegített formái"

– szögezi le a közgazdász, hozzátéve: a szóban forgó konstrukciók nem magántőkealapok, és azáltal, hogy annak nevezzük őket, "beleesünk abba a csapdába, amit a NER ásott: a nevezéktan erejénél fogva koncepcionálisan máshogyan látjuk ezeket, mint amik". A magyarországi magántőkealap nem magántőkealap, csupán legalizált offshore – vélekedik Zsiday. Fontosnak tartja ugyanakkor, hogy "ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket, mert a valódi magántőkealapoknak meglenne a helyük a hazai piacgazdaságban", de a jelenlegi struktúra ennek csak "megcsúfolása".

A magántőkealapokról korábban azt írtuk: állami szereplők 2013 óta 2645 milliárd forintnyi közpénzről kötöttek befektetési kötelezettséget magántőke- és egyéb alternatív alapokba, a kihelyezések közel 90 százaléka az MFB-csoporttól érkezett. A Transparency International szerint a legnagyobb haszonélvező Tiborcz István Gránit Alapkezelője, ahova 308 milliárd forint áramlott, a kihelyezések csúcsidőszakai a Covid-járvány alatti 2021-es és a választás előtti 2025-ös évek voltak.

