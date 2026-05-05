Erődemonstráció a Palantirtól, erre kevesen számítottak
Masszív növekedésről számolt be a Palantir, az amerikai üzletág húzza a céget, a vállalat verte a várakozásokat és megemelte az idei előrejelzését.

A Palantir bevétele 85 százalékkal nőtt egy év alatt, 1,63 milliárd dollárra, ami jóval magasabb az elemzők által várt 1,53 milliárdnál. A növekedés döntő része az Egyesült Államokból jött, ahol a bevétel elérte az 1,28 milliárd dollárt, vagyis a teljes bevétel túlnyomó része innen származik.

Az amerikai üzlet gyakorlatilag felrobbant. Egy év alatt több mint duplázódott, ezen belül a kereskedelmi szegmens 133 százalékkal 595 millió dollárra bővült, a kormányzati bevételek 84 százalékkal 687 millió dollárra nőttek. A cég összesen 206 darab legalább egymillió dolláros szerződést kötött a negyedévben, ebből 47 meghaladta a 10 millió dollárt is. A teljes szerződésállomány értéke 2,41 milliárd dollár lett, ami szintén jelentős, 61 százalékos éves növekedés.

A profitabilitás még látványosabb. Az egy részvényre jutó korrigált eredmény több mint 150 százalékkal 0,33 dollárra nőtt, szemben a 0,28 dolláros várakozással. A működési eredmény marzs 46 százalék volt, korrigált alapon pedig 60 százalék, miközben a szabad cash flow marzs 57 százalékot ért el. A nettó profit 871 millió dollár lett, ami 53 százalékos marzsot jelent.

Alex Karp a gyorsjelentés után egyértelműen visszaszólt azoknak, akik korábban kételkedtek a cégben és az AI üzleti hatásában. Azt mondta, amikor mindenki azt hitte, hogy a szoftver értéktelen lesz, ők működő platformokat építettek. Kiemelte azt is, hogy az amerikai üzlet közel 100 százalékos növekedést ért el úgy, hogy közben gyakorlatilag nincs klasszikus értékesítési hálózatuk.

A cég megemelte az idei várakozásait, a teljes éves bevételi előrejelzést 7,65 és 7,66 milliárd dollár közé emelték a korábbi 7,18 milliárd körüli szintről. Az amerikai kereskedelmi bevételeknél még nagyobb az ugrás, itt már legalább 3,22 milliárd dollárral számolnak, ami 120 százalékos növekedést jelent. A működési eredmény és a cash flow várakozásokat szintén felfelé módosították.

A cég úgynevezett Rule of 40 mutatója 145 százalékra ugrott, ami extrém magas érték, és Karp szerint csak néhány AI infrastruktúra szereplő tud hasonlót felmutatni, mint a Nvidia, a Micron Technology vagy az SK hynix. Ez azt jelzi, hogy a Palantir egyszerre tud nagyon gyorsan növekedni és kiemelkedően profitábilis maradni.

A Palantir árfolyama idén 18 százalékot esett.

