Felfüggeszthetik a vendégmunkás engedélyeket - Reagált egy munkaerőkölcsönző cég

A választópolgárok egyértelmű és elsöprő felhatalmazást adtak a választás győztesének, amely óriási lehetőség lehet az ország és a gazdasága számára. Az elkötelezett atlanti orientáció, az EU- és NATO- tagság megerősítése kijelöli az ország irányvonalát az elkövetkezendő évekre, áll a Pensm közleményében.

A vállalat többször jelezte, hogy az utóbbi időben az állami szabályozási kockázat olyan nagy mértékűvé vált, hogy az már a beruházások elmaradásának egyik fő oka lett. A társaság várakozása szerint a jogállamiság helyreállítása és az EU-s pénzek folyósítása ismét beindíthatja a gazdasági növekedést. Figyelemmel arra a tényre, hogy mind a társaság, mind annak alapítói és tisztségviselői mindig és mindenkor kizárólag szakmai alapon végezte és végzi a tevékenységét, továbbá a társaság működése során kizárólag piaci alapokon hoz üzleti döntéseket, valamint a társaság nem rendelkezik és nem is rendelkezett olyan közvetlen vagy közvetett tulajdonosi, finanszírozási vagy üzleti kitettséggel, amely állami vagy politikai befolyás alá tartozó szereplőkhöz kötné működését, a társaság választások eredményével kapcsolatos várakozása pozitív.

A Pensum álláspontja a vendégmunkás engedélyek esetleges/várható felfüggesztésével kapcsolatban:

A megalakuló kormány eddigi kommunikációja alapján 2026. június 1-jétől a vendégmunkások részére kiadandó engedélyek rendszere átmenetileg felfüggesztésre kerülhet, egyidejűleg a vonatkozó szabályozás felülvizsgálata is megkezdődhet.

A társaság üdvözli a felülvizsgálati folyamat elindítását, és bízik abban, hogy az új szabályozási keret a munkaerőpiaci realitásokat és a gazdaság versenyképességi szempontjait egyaránt figyelembe veszi.

Meggyőződésünk, hogy a kiegyensúlyozott és kiszámítható szabályozási környezet hosszú távon mind a munkavállalók, mind a munkáltatók érdekeit szolgálja. Tőzsdén jegyzett, transzparensen működő vállalatként a Pensum bízik abban, hogy a jogalkotási folyamat során a releváns piaci szereplők – köztük a szabályozás által érintett vállalatok – szakmai tapasztalatai és észrevételei is megfelelően megjelennek a döntéshozatal során.

A társaság fontosnak tartja, hogy a szabályozás kialakítása során széles körű szakmai egyeztetés valósuljon meg, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra, valamint a munkavállalói érdekképviseletekre. A Pensum várakozása az üzleti hatásokkal kapcsolatban:

A társaság jelenleg három országban nyújt szolgáltatást, munkavállalóinak túlnyomó többsége magyar állampolgár.

A társaság működése rugalmasan alkalmazkodik a szabályozási környezethez, és elsődleges célja továbbra is a hazai munkaerő foglalkoztatása. Amennyiben egy adott munkakör magyar munkavállalóval betölthető, a társaság ezt részesíti előnyben.

Ugyanakkor a társaság várakozása szerint azon pozíciók esetében, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő magyar munkaerő, a jövőbeni szabályozás is lehetőséget biztosít majd külföldi munkavállalók alkalmazására, figyelembe véve a gazdasági működés folytonosságának és a vállalkozások fejlődésének szempontjait.

A hatályos szabályozás értelmében is vendégmunkás foglalkoztatására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az adott pozícióra ugyanolyan feltételek mellett nem áll rendelkezésre megfelelő magyar munkaerő.

A Pensum jelenlegi várakozása szerint a szabályozási változások várható hatása összességében

nem jelent érdemi kockázatot működésére, és középtávon is biztosított a stabil működés

feltételrendszere.

