Felfüggeszthetik a vendégmunkás engedélyeket - Reagált egy munkaerőkölcsönző cég

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
A választópolgárok egyértelmű és elsöprő felhatalmazást adtak a választás győztesének, amely óriási lehetőség lehet az ország és a gazdasága számára. Az elkötelezett atlanti orientáció, az EU- és NATO- tagság megerősítése kijelöli az ország irányvonalát az elkövetkezendő évekre, áll a Pensm közleményében.
A vállalat többször jelezte, hogy az utóbbi időben az állami szabályozási kockázat olyan nagy mértékűvé vált, hogy az már a beruházások elmaradásának egyik fő oka lett. A társaság várakozása szerint a jogállamiság helyreállítása és az EU-s pénzek folyósítása ismét beindíthatja a gazdasági növekedést. Figyelemmel arra a tényre, hogy mind a társaság, mind annak alapítói és tisztségviselői mindig és mindenkor kizárólag szakmai alapon végezte és végzi a tevékenységét, továbbá a társaság működése során kizárólag piaci alapokon hoz üzleti döntéseket, valamint a társaság nem rendelkezik és nem is rendelkezett olyan közvetlen vagy közvetett tulajdonosi, finanszírozási vagy üzleti kitettséggel, amely állami vagy politikai befolyás alá tartozó szereplőkhöz kötné működését, a társaság választások eredményével kapcsolatos várakozása pozitív.
A Pensum álláspontja a vendégmunkás engedélyek esetleges/várható felfüggesztésével kapcsolatban:
A megalakuló kormány eddigi kommunikációja alapján 2026. június 1-jétől a vendégmunkások részére kiadandó engedélyek rendszere átmenetileg felfüggesztésre kerülhet, egyidejűleg a vonatkozó szabályozás felülvizsgálata is megkezdődhet.
A társaság üdvözli a felülvizsgálati folyamat elindítását, és bízik abban, hogy az új szabályozási keret a munkaerőpiaci realitásokat és a gazdaság versenyképességi szempontjait egyaránt figyelembe veszi.
Meggyőződésünk, hogy a kiegyensúlyozott és kiszámítható szabályozási környezet hosszú távon mind a munkavállalók, mind a munkáltatók érdekeit szolgálja. Tőzsdén jegyzett, transzparensen működő vállalatként a Pensum bízik abban, hogy a jogalkotási folyamat során a releváns piaci szereplők – köztük a szabályozás által érintett vállalatok – szakmai tapasztalatai és észrevételei is megfelelően megjelennek a döntéshozatal során.
A társaság fontosnak tartja, hogy a szabályozás kialakítása során széles körű szakmai egyeztetés valósuljon meg, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra, valamint a munkavállalói érdekképviseletekre. A Pensum várakozása az üzleti hatásokkal kapcsolatban:
- A társaság jelenleg három országban nyújt szolgáltatást, munkavállalóinak túlnyomó többsége magyar állampolgár.
- A társaság működése rugalmasan alkalmazkodik a szabályozási környezethez, és elsődleges célja továbbra is a hazai munkaerő foglalkoztatása. Amennyiben egy adott munkakör magyar munkavállalóval betölthető, a társaság ezt részesíti előnyben.
- Ugyanakkor a társaság várakozása szerint azon pozíciók esetében, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő magyar munkaerő, a jövőbeni szabályozás is lehetőséget biztosít majd külföldi munkavállalók alkalmazására, figyelembe véve a gazdasági működés folytonosságának és a vállalkozások fejlődésének szempontjait.
- A hatályos szabályozás értelmében is vendégmunkás foglalkoztatására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az adott pozícióra ugyanolyan feltételek mellett nem áll rendelkezésre megfelelő magyar munkaerő.
A Pensum jelenlegi várakozása szerint a szabályozási változások várható hatása összességében
nem jelent érdemi kockázatot működésére, és középtávon is biztosított a stabil működés
feltételrendszere.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Lépett az Egyesült Államok: egy európai országban kezdhetik meg a rettegett csúcsfegyver tömeggyártását
Jó eséllyel indul Brüsszel.
A WHO most elmodta, mi történhetett a halálos kór miatt veszteglő tengerjárón
Rémálommá vált az utazás.
Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét
Az élő szervezetekben képződő mágneses nanokristályok vizsgálatára specializálódott az új MTA-vezér
Egyenes pálya, a köd eloszlatása: elárulták a bankvezérek, mit várnak az új kormánytól
Dübörög a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciája.
Egész Európát letarolták a magyar lakásárak az Otthon Start nyomán
A tavalyi drágulás leginkább a panellakásokat és a kistelepülési ingatlanokat érintette a KSH adatai szerint.
Az MNB visszavonta egy pénzügyi vállalkozás engedélyét és elrendelte a végelszámolását
A cégnek az MNB szerint jelentős lejárt, de meg nem fizetett kötelezettségei vannak.
Hatalmas fordulat: végleg szakított Putyinnal Oroszország egykori szövetségese – Behívták inkább Brüsszelt
Történelmi találkozó zajlott Jerevánban.
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?