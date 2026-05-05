Furcsa mozgások a Rheinmetallnál, de száguld az árfolyam

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
A Rheinmetall az idei első negyedévben tovább növelte a bevételét és a profitját, de a számok így sem érték el a piaci várakozásokat.
Az árbevétel 1,94 milliárd euró lett, ami 7,7 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest, de jóval elmaradt a 2,3 milliárd eurós konszenzustól. A cég ezt elsősorban időzítési hatásokkal magyarázza, több nagyobb szállítás csúszott át a második negyedévre, így a növekedés egy része csak később jelenik meg a számokban.
Az operatív profit 224 millió euróra nőtt, ami 33 millió eurós javulás éves alapon. Az operatív marzs 11,6 százalékra emelkedett a tavalyi 10,5 százalékról, vagyis a jövedelmezőség javult, és ez már összhangban van az elemzői várakozásokkal.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy a tavalyi első negyedév kifejezetten erős volt, akkor a bevétel jelentős része előre lett hozva a második negyedévből. Idén a menedzsment hasonló mintázattal számol, csak épp fordítva, vagyis a növekedés súlya inkább a második negyedévre kerül át. Ebben fontos szerepe van annak, hogy a spanyolországi Murcia üzem teljes kapacitással indul el a fegyver- és lőszergyártásban, és ekkor történik meg a már legyártott teherautók átadása a német megrendelőnek.
A megrendelésállomány közben tovább nőtt, 73 milliárd euróra, ami 31 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.
Ebben benne van egy 4,9 milliárd eurós új rendelésállomány és a haditengerészeti üzletág bekerülése is. Ez azt jelzi, hogy a keresleti oldal továbbra is rendkívül erős.
A kilátásokat nem módosította a cég. 2026-ra 40–45 százalékos árbevétel-növekedéssel számol, az operatív marzsot 19 százalék körül várja, a cash konverziót pedig 40 százalék felett.
A menedzsment pozitív kitekintését jól fogadták a befektetők, a Rheinmetall árfolyama közel 3 százalékot emelkedett, de még ezzel együtt is 8 százalék mínuszban áll idén.
Címlapkép forrása: Andreas Rentz/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Hatalmas fordulat: végleg szakított Putyinnal Oroszország egykori szövetségese – Behívták inkább Brüsszelt
Történelmi találkozó zajlott Jerevánban.
Furcsa mozgások a Rheinmetallnál, de száguld az árfolyam
A megrendelésállomány jól alakul.
Lépett az Egyesült Államok: olyan védelmi rendszert adnak el a Közel-Keletre, amire még nem volt példa
Szintet lép a szaúdi légvédelem.
"Repül a nehéz kő" – figyelmeztet a Bankszövetség elnöke, hatalmas fordulatot vár a magyar bankoknál
Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke előadott a Portfolio Hitelezés 2026 konferencián.
Lehullt a lepel a keleti szuperhatalom új fegyveréről: radikális fordulatot hoz a jövő hadviselésében a legújabb harckocsi
Végleg szakít a szovjet koncepcióval Peking.
Így oldaná meg a Tisza-kormány Magyarország legsúlyosabb problémáját?
Komoly kihívások a munkaerőpiacon.
Hideg vulkánok vagy egy becsapódás hozhatta létre a rejtélyes űrbéli jelenséget
Izgalmas felfedezést tettek a tudósok.
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?