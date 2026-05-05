Furcsa mozgások a Rheinmetallnál, de száguld az árfolyam
Nőtt a bevétel és a profit a Rheinmetallnál, mégis csalódást keltettek a számok. A háttérben nem gyengülő kereslet áll, hanem az, hogy a növekedés egy része átcsúszott a következő negyedévre. A következő negyedévek erősek lehetnek, ennek örülnek a befektetők.

A Rheinmetall az idei első negyedévben tovább növelte a bevételét és a profitját, de a számok így sem érték el a piaci várakozásokat.

Az árbevétel 1,94 milliárd euró lett, ami 7,7 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest, de jóval elmaradt a 2,3 milliárd eurós konszenzustól. A cég ezt elsősorban időzítési hatásokkal magyarázza, több nagyobb szállítás csúszott át a második negyedévre, így a növekedés egy része csak később jelenik meg a számokban.

Az operatív profit 224 millió euróra nőtt, ami 33 millió eurós javulás éves alapon. Az operatív marzs 11,6 százalékra emelkedett a tavalyi 10,5 százalékról, vagyis a jövedelmezőség javult, és ez már összhangban van az elemzői várakozásokkal.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a tavalyi első negyedév kifejezetten erős volt, akkor a bevétel jelentős része előre lett hozva a második negyedévből. Idén a menedzsment hasonló mintázattal számol, csak épp fordítva, vagyis a növekedés súlya inkább a második negyedévre kerül át. Ebben fontos szerepe van annak, hogy a spanyolországi Murcia üzem teljes kapacitással indul el a fegyver- és lőszergyártásban, és ekkor történik meg a már legyártott teherautók átadása a német megrendelőnek.

A megrendelésállomány közben tovább nőtt, 73 milliárd euróra, ami 31 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Ebben benne van egy 4,9 milliárd eurós új rendelésállomány és a haditengerészeti üzletág bekerülése is. Ez azt jelzi, hogy a keresleti oldal továbbra is rendkívül erős.

A kilátásokat nem módosította a cég. 2026-ra 40–45 százalékos árbevétel-növekedéssel számol, az operatív marzsot 19 százalék körül várja, a cash konverziót pedig 40 százalék felett.

A menedzsment pozitív kitekintését jól fogadták a befektetők, a Rheinmetall árfolyama közel 3 százalékot emelkedett, de még ezzel együtt is 8 százalék mínuszban áll idén.

