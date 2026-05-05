Gyilkos a verseny a kínai autópiacon - Már a BYD eladásai is zuhannak

A BYD továbbra is nyomás alatt van a hazai piacán, eközben külföldön egyre erősebb számokat hoz.

Áprilisban már nyolcadik hónapja esett vissza a BYD elektromos autó eladása.

A BYD hivatalos áprilisi közlése alapján a teljes új energiás járműértékesítés áprilisban 321 123 darab volt, szemben az egy évvel korábbi 380 089 darabbal, ez 58 966 darabos visszaesés, vagyis éves alapon 15,5 százalékos csökkenés. Január és április között összesen 1 021 586 új energiás járművet adott el a BYD, miközben 2025 azonos időszakában még 1 380 893 darabot.

359 ezer autóval kevesebbet adott el az év első négy hónapjában a BYD, ez 26 százalékos zuhanás!

Az akkumulátoros elektromos személyautók, vagyis a tisztán elektromos modellek áprilisi értékesítése 156 944 darab volt, a tavaly áprilisi 195 740 után, ez 38 796 darabos csökkenés, vagyis 19,8 százalékos visszaesés. Január és április között 467 333 tisztán elektromos személyautót adott el a BYD, míg tavaly ugyanebben az időszakban 612 128 darabot. Ez 144 795 darabos mínusz, vagyis 23,7 százalékos esés.

A plug-in hibrideknél áprilisban kisebb volt a visszaesés, a BYD 157 156 darabot adott el, 19 719 autóval kevesebbet, mint egy éve, ez 11,1 százalékos mínusz. Január–áprilisban viszont már erősebb a visszaesés, 535 760 darabos értékesítés áll szemben a tavalyi 746 585 darabbal, ez 210 825 darabos csökkenés, vagyis 28,2 százalékos visszaesés.

Érdekes, hogy áprilisban a tisztán elektromos és a plug-in hibrid személyautók gyakorlatilag fele-fele arányban osztoztak a BYD személyautó-eladásain. A 314 100 darabos áprilisi személyautó-értékesítésből 156 944 volt tisztán elektromos, 157 156 pedig plug-in hibrid. Január–áprilisban viszont a plug-in hibridek még nagyobb súlyt képviseltek, 535 760 darabbal, míg a tisztán elektromos modellekből 467 333 fogyott.

A gyenge hazai teljesítmény mögött egyértelműen az erősödő verseny áll. Olyan riválisok, mint a Leapmotor vagy a Zeekr sorra döntik a havi rekordjaikat, előbbi közel 74 százalékos, utóbbi több mint 130 százalékos növekedést ért el. A Xiaomi is egyre komolyabb szereplő lett az autópiacon, miközben a Nio és a Li Auto szintén stabilan növekednek. Egyedül az Xpeng mutatott a BYD mellett éves visszaesést.

A BYD számára egyre inkább a külföld jelenti a növekedési lehetőséget. Áprilisban rekordot döntött az export, több mint 135 ezer autót adtak el Kínán kívül, ami több mint 70 százalékos növekedés egy év alatt. Latin-Amerikában már domináns szereplő, Mexikóban és Argentínában is a piac nagy részét adja, Európában pedig háromszorosára nőtt az új regisztrációk száma az év elején. A cég gyárakat épít Brazíliában és Magyarországon, és igyekszik egyre mélyebben beágyazódni az európai autóiparba is.

Nem csak a BYD mozdult rá a nemzetközi terjeszkedésre. A Leapmotor a Stellantis partnerségén keresztül építi ki európai hálózatát, a Li Auto pedig a Közel-Keleten és Délkelet-Ázsiában jelenik meg. A kínai gyártók egyre inkább globális terjeszkedésben gondolkodnak.

