Gyilkos a verseny a kínai autópiacon - Már a BYD eladásai is zuhannak

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
A BYD továbbra is nyomás alatt van a hazai piacán, eközben külföldön egyre erősebb számokat hoz.
Áprilisban már nyolcadik hónapja esett vissza a BYD elektromos autó eladása.
A BYD hivatalos áprilisi közlése alapján a teljes új energiás járműértékesítés áprilisban 321 123 darab volt, szemben az egy évvel korábbi 380 089 darabbal, ez 58 966 darabos visszaesés, vagyis éves alapon 15,5 százalékos csökkenés. Január és április között összesen 1 021 586 új energiás járművet adott el a BYD, miközben 2025 azonos időszakában még 1 380 893 darabot.
359 ezer autóval kevesebbet adott el az év első négy hónapjában a BYD, ez 26 százalékos zuhanás!
Az akkumulátoros elektromos személyautók, vagyis a tisztán elektromos modellek áprilisi értékesítése 156 944 darab volt, a tavaly áprilisi 195 740 után, ez 38 796 darabos csökkenés, vagyis 19,8 százalékos visszaesés. Január és április között 467 333 tisztán elektromos személyautót adott el a BYD, míg tavaly ugyanebben az időszakban 612 128 darabot. Ez 144 795 darabos mínusz, vagyis 23,7 százalékos esés.
A plug-in hibrideknél áprilisban kisebb volt a visszaesés, a BYD 157 156 darabot adott el, 19 719 autóval kevesebbet, mint egy éve, ez 11,1 százalékos mínusz. Január–áprilisban viszont már erősebb a visszaesés, 535 760 darabos értékesítés áll szemben a tavalyi 746 585 darabbal, ez 210 825 darabos csökkenés, vagyis 28,2 százalékos visszaesés.
Érdekes, hogy áprilisban a tisztán elektromos és a plug-in hibrid személyautók gyakorlatilag fele-fele arányban osztoztak a BYD személyautó-eladásain. A 314 100 darabos áprilisi személyautó-értékesítésből 156 944 volt tisztán elektromos, 157 156 pedig plug-in hibrid. Január–áprilisban viszont a plug-in hibridek még nagyobb súlyt képviseltek, 535 760 darabbal, míg a tisztán elektromos modellekből 467 333 fogyott.
A gyenge hazai teljesítmény mögött egyértelműen az erősödő verseny áll. Olyan riválisok, mint a Leapmotor vagy a Zeekr sorra döntik a havi rekordjaikat, előbbi közel 74 százalékos, utóbbi több mint 130 százalékos növekedést ért el. A Xiaomi is egyre komolyabb szereplő lett az autópiacon, miközben a Nio és a Li Auto szintén stabilan növekednek. Egyedül az Xpeng mutatott a BYD mellett éves visszaesést.
A BYD számára egyre inkább a külföld jelenti a növekedési lehetőséget. Áprilisban rekordot döntött az export, több mint 135 ezer autót adtak el Kínán kívül, ami több mint 70 százalékos növekedés egy év alatt. Latin-Amerikában már domináns szereplő, Mexikóban és Argentínában is a piac nagy részét adja, Európában pedig háromszorosára nőtt az új regisztrációk száma az év elején. A cég gyárakat épít Brazíliában és Magyarországon, és igyekszik egyre mélyebben beágyazódni az európai autóiparba is.
Nem csak a BYD mozdult rá a nemzetközi terjeszkedésre. A Leapmotor a Stellantis partnerségén keresztül építi ki európai hálózatát, a Li Auto pedig a Közel-Keleten és Délkelet-Ázsiában jelenik meg. A kínai gyártók egyre inkább globális terjeszkedésben gondolkodnak.
Címlapkép forrása: Kevin Frayer/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Mutatjuk a válaszokat!
Rakétaként lőtt ki a 7 százalékos szuperállampapír
Sejtjük, hogy miért.
Gyilkos a verseny a kínai autópiacon - Már a BYD eladásai is zuhannak
A nemzetközi terjeszkedés a menekülőút.
Meglépi az EU: olyan szigorítás jön, ami brutálisan megdrágíthatja a termelést, máris fellázadtak az óriáscégek
A Shell lobbistái a legmagasabb szintén fújtak riadót.
Titokban hatalmas katonai hálózatot épített ki Oroszország a szomszédban: bármikor lecsaphatnak Ukrajnára
Egybecseng az ukrán hírszerzés korábbi információival.
Elképesztő veszteséget okozott egy titokzatos magánhiteles csalás
400 millió dolláros kárral számolhat a nagybank.
Dermesztő adat látott napvilágot: egy amerikai óriáscég a háttérből befolyásolhatja Európa jövőjét
Az Európai Bizottság szerződései kerültek célkeresztbe.
Értetlenül állnak a szakértők a felbukkant halálos fertőzés előtt, ezt kell tudni a hantavírusról
Emberről emberre is terjedhet.
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?