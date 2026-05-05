Háború ide vagy oda, a Ferrari vásárlói nem tűntek el

A Ferrari az első negyedévben ismét megmutatta, mennyire más ligában játszik az autóiparon belül. Miközben a geopolitikai feszültségek, az amerikai vámfenyegetések és a piaci bizonytalanság sok gyártót visszafognak, a maranellói cég úgy tudta növelni bevételét, hogy közben az értékesítés csökkent.
A negyedévben 3436 autót adott el a Ferrari, ami kis visszaesés a tavalyi 3593 darabhoz képest. A menedzsment ezt tudatos döntésként írja le, a modellváltások miatt szándékosan fogták vissza a volument.
A hangsúly nem a darabszámon, hanem azon van, hogy milyen autókat és milyen áron adnak el.
Az árbevétel 1,85 milliárd euróra nőtt az egy évvel korábbi 1,79 milliárd körüli szintről, ami 3 százalékos emelkedés. A növekedés mögött egyértelműen a drágább modellek nagyobb aránya és az egyre erősebb személyre szabási igény áll. Az autó- és alkatrészértékesítés több mint 1,5 milliárd eurót tett ki, enyhe növekedéssel, miközben a szponzori és márkához kapcsolódó bevételek 14 százalékkal ugrottak meg.
Az operatív profit 548 millió euró lett, ami 1 százalékos javulás éves alapon. Az operatív marzs 29,7 százalékra emelkedett, ami az autóiparban továbbra is kiugróan magas. Az EBITDA 4 százalékkal 722 millió euróra emelkedett, a marzs pedig 39,1 százalékra nőtt. A menedzsment szerint ezt elsősorban a kedvező termékmix, az amerikai piac erős teljesítménye és a személyre szabási opciók eredményezték, de a versenyautós üzletág is hozzájárul a profitabilitáshoz.
Az adózott eredmény 413 millió euróra nőtt a tavalyi szinthez képest, az egy részvényre jutó eredmény 2,33 euró lett.
A modellmixben jól látszik az átrendeződés. A 12Cilindri család, a Purosangue és az SF90 XX modellek eladásai nőttek, miközben a 296 és a Roma Spider visszaesett, részben a termékéletciklusok miatt. Az új modellek felfutása is zajlik, az F80 gyártása most skálázódik fel, és megkezdődtek a 296 Speciale, az Amalfi és a 849 Testarossa első szállításai. A Ferrari egyértelműen a magasabb értékű, exkluzív modellek irányába tolja el a portfóliót.
Földrajzilag is rugalmasan kezeli a keresletet. A közel-keleti feszültségek ellenére a teljes eladás nem esett vissza érdemben, mert a cég képes volt más régiókba átcsoportosítani a szállításokat. A Közel-Kelet egyébként a teljes bevétel mintegy 5 százalékát adja, így kezelhető a kitettség.
A menedzsment hangsúlyozza, hogy a jelenlegi környezetben a kiszámíthatóság gyakorlatilag megszűnt. A vezérigazgató szerint
ma az a normális, hogy nincs normális állapot, és ehhez alkalmazkodik a cég működése is.
A vámkockázatokkal kapcsolatban egyelőre kivárnak, de számolnak vele, hogy az amerikai intézkedések növelhetik a költségeket.
A kilátások ennek ellenére stabilak maradtak. A Ferrari 2026-ra 7,5 milliárd eurós árbevételt vár, ami 5 százalékos növekedést jelent. Az EBITDA 2,93 milliárd euró lehet, ami továbbra is kiemelkedő jövedelmezőséget jelent. A cég rendelésállománya egészen 2027 végéig kitart.
A Ferrari árfolyama ma 2,6 százalékot esett, idén már 11 százalékkal került lejjebb, a tavaly februári történelmi csúcsról már 42 százalékot esett.
