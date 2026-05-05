Lassan mondana valamit a kötvénypiac, de a részvényesek ezt nem akarják hallani

Az elmúlt hetek tőzsdei emelkedését a kötvénypiacnak egy nagyon kényes egyensúlya tartotta életben. Azonban most több piac is arra mutat egyszerre, hogy ez a törékeny egyensúly változóban van. A 10 éves kötvényhozam olyan jeleket küld, amit általában se Trump, se a részvényesek nem szoktak szeretni.

A dollár esik, az olaj kúszik felfelé, a részvénypiac robog. Ez a hármas a tankönyvek szerint nem fordulhat elő egyszerre, mégis itt van. Aki csak a tőzsdét nézi, lemarad a lényegről: a valódi sztori a kötvénypiacon készülődik, és ami ott formálódik, megváltoztathatja a következő hónapok piaci logikáját.

A piac belsőleg rendkívül nyugalmas, miközben a felszínen minden olyan jel látszik, ami normál körülmények között zűrzavart kéne hogy kiváltson. A hosszú lejáratú amerikai állampapír hozama nem ugrik meg, a dollár nem kap menedékkeresletet egy közel-keleti olajsokk közepén, a részvényárak nem rogynak meg az inflációs félelmek alatt. Ez a nyugalom önmagában is gyanús, és ha mélyebbre nézünk, kiderül, miért.

A magyarázat egyetlen feltételezésen áll. A kötvénypiac, és mögötte a globális tőkepiac, elhitte, hogy az inflációs sokk átmeneti. Nem fog tartósan kárt tenni a növekedésben, és nem fog tartósan magasabb kamatszintet kikényszeríteni. Ebben az olvasatban a jelenlegi árnyomás egy átvészelendő epizód, nem rendszerszintű probléma. Erre az egyetlen feltételezésre épül a teljes piaci nyugalom.