Letaszíthatják az Nvidiát a trónról

Az Alphabet közel áll ahhoz, hogy megelőzze az Nvidiát, és a világ legértékesebb tőzsdei vállalatává váljon. Ehhez a mesterséges intelligenciára épülő felhőszolgáltatásainak kirobbanó növekedése, valamint az egyedi chipekkel szerzett versenyelőnye szolgáltat alapot.

A Google anyavállalata több mint egy évtizede nem állt a globális piaci kapitalizációs rangsor élén.

Utoljára 2016 februárjában foglalta el rövid időre az első helyet, mielőtt az Apple visszaszerezte volna a vezető pozíciót.

A legutóbbi kereskedési adatok alapján az Alphabet piaci értéke mintegy 4,67 billió dolláron állt, amely történelmi csúcsa közelében van. Ezzel szemben az Nvidia 4,79 billió dolláros értékeltsége jóval elmarad a korábbi, nagyjából 5,2 billió dolláros rekordszintjétől.

Jön fel a felhő

A hangulat megfordulása mögött az áll, hogy az Alphabet immár meghatározó felhőalapú MI-szolgáltatóként, egyúttal a chippiacon is az Nvidia versenytársaként lép fel. A vállalat saját fejlesztésű processzorai olyan ügyfeleket vonzottak be, mint az Anthropic. Sundar Pichai vezérigazgató pedig bejelentette, hogy

a Google megkezdte a mesterségesintelligencia-chipek közvetlen értékesítését bizonyos partnereinek.

A felhőüzletág növekedése valósággal meghökkentette a befektetőket. A Google Cloud bevétele az első negyedévben 63 százalékkal ugrott meg, amivel jócskán felülmúlta az elemzői várakozásokat. Ez a legmagasabb növekedési ütem azóta, hogy a vállalat 2020-ban elkezdett külön beszámolni a szegmens bevételeiről. A bővülés mértéke ráadásul a két legnagyobb rivális, az Amazon és a Microsoft eredményeit is túlszárnyalta.

Az Alphabet részvényei idén eddig mintegy 24 százalékot erősödtek, míg 2025-ben összesen 65,3 százalékos emelkedést könyvelhettek el a befektetők. Eközben az Nvidia papírjai alig 7 százalékkal kerültek feljebb. Az Nvidia árfolyamát az is visszavetette, hogy a Wall Street Journal múlt havi beszámolója szerint az OpenAI jelentősen elmaradt a felhasználószerzési és bevételi céljaitól.

Forrás: Reuters

