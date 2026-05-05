  • Megjelenítés
Meglepte a piacot a világ vezető sörgyártója
Befektetés

Meglepte a piacot a világ vezető sörgyártója

Portfolio
A vártnál jobb volumenadatokkal indította az évet a világ legnagyobb sörgyártója, az Anheuser-Busch, a bevétel és a profit is emelkedett az első negyedévben.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Az AB InBev az idei első három hónapban 0,8 százalékos organikus volumenbővülést ért el, miközben az elemzők visszaesést vártak. A sörvolumen 1,2 százalékkal emelkedett, miközben az egy hektoliterre jutó bevétel 4,5 százalékkal nőtt. A bevétel 5,8 százalékkal nőtt, meghaladta a 15,2 milliárd dollárt, részben az árfolyamhatások miatt még ennél is nagyobb, 12 százalékos volt a kimutatott növekedés.

Az egy részvényre jutó eredmény 20,8 százalékkal 0,97 dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 0,81 dollárról. Az alaptevékenységből származó profit 1,923 milliárd dollár lett, a teljes nyereség 2,563 milliárd dollár volt.

A termékportfólión belül az alkoholmentes sörök és az egyéb italok forgalma nőtt gyorsabban. Az alkoholmentes sörök bevétele 27 százalékkal, az egyéb termékeké 37 százalékkal emelkedett a negyedévben.

A működési eredmény 5,3 százalékkal 5,4 milliárd dollárra nőtt, a marzs enyhén, 35,6 százalékra csökkent. A vállalat közlése szerint a költségkontroll mellett növelte az értékesítési és marketingkiadásokat, ami ellensúlyozta az árfolyammozgások hatását.

Még több Befektetés

Erődemonstráció a Palantirtól, erre kevesen számítottak

Belepiszkált a kormány a magyar nyugdíjpénzekbe – Olyasmi lett a vége, amire senki nem számított

A választások után gyorsan kifulladt az OTP ralija - Mutatjuk, hol érdemes most beszállni!

A nagy márkák közül a Corona, a Stella Artois és a Michelob Ultra bevételei is emelkedtek, a nem hazai piacokon rendre két számjegyű növekedést értek el. A cég közlése szerint a piacainak mintegy háromnegyedében megtartotta vagy növelte részesedését.

A társaság nem változtatott a középtávú kilátásain, továbbra is 4 és 8 százalék közötti EBITDA-növekedéssel számol.

anh

Címlapkép forrása: Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bejelentette a tűzszünetet Ukrajna!
Súlyosan megfenyegette Moszkva Kijevet, gyorsan jött is a reakció - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Belepiszkált a kormány a magyar nyugdíjpénzekbe – Olyasmi lett a vége, amire senki nem számított
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility