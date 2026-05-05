Meglepte a piacot a világ vezető sörgyártója

Az AB InBev az idei első három hónapban 0,8 százalékos organikus volumenbővülést ért el, miközben az elemzők visszaesést vártak. A sörvolumen 1,2 százalékkal emelkedett, miközben az egy hektoliterre jutó bevétel 4,5 százalékkal nőtt. A bevétel 5,8 százalékkal nőtt, meghaladta a 15,2 milliárd dollárt, részben az árfolyamhatások miatt még ennél is nagyobb, 12 százalékos volt a kimutatott növekedés.

Az egy részvényre jutó eredmény 20,8 százalékkal 0,97 dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 0,81 dollárról. Az alaptevékenységből származó profit 1,923 milliárd dollár lett, a teljes nyereség 2,563 milliárd dollár volt.

A termékportfólión belül az alkoholmentes sörök és az egyéb italok forgalma nőtt gyorsabban. Az alkoholmentes sörök bevétele 27 százalékkal, az egyéb termékeké 37 százalékkal emelkedett a negyedévben.

A működési eredmény 5,3 százalékkal 5,4 milliárd dollárra nőtt, a marzs enyhén, 35,6 százalékra csökkent. A vállalat közlése szerint a költségkontroll mellett növelte az értékesítési és marketingkiadásokat, ami ellensúlyozta az árfolyammozgások hatását.

A nagy márkák közül a Corona, a Stella Artois és a Michelob Ultra bevételei is emelkedtek, a nem hazai piacokon rendre két számjegyű növekedést értek el. A cég közlése szerint a piacainak mintegy háromnegyedében megtartotta vagy növelte részesedését.

A társaság nem változtatott a középtávú kilátásain, továbbra is 4 és 8 százalék közötti EBITDA-növekedéssel számol.

