Nagy bukóból támadt fel a világ legnagyobb vagyonalapja
A világ legnagyobb állami vagyonalapja az első negyedéves veszteség ellenére áprilisban ismét pozitív tartományba fordult – közölte a norvég alap vezérigazgatója egy parlamenti meghallgatáson.

A 2200 milliárd dolláros norvég állami vagyonalap az év első három hónapjában 636 milliárd norvég korona (mintegy 68,6 milliárd dollár) veszteséget könyvelt el. Ez a visszaesés 1,9 százalékos negatív hozamot jelentett.

A gyenge teljesítményt elsősorban a közel-keleti háború miatti globális részvénypiaci lejtmenet okozta.

Nicolai Tangen vezérigazgató a norvég parlament pénzügyi bizottsága előtti meghallgatásán arról számolt be, hogy az áprilisi piaci fellendülésnek köszönhetően a helyzet kedvezőbbre fordult. Az alap hozama április 29-re 4,2 százalékos pluszba került. Tangen hangsúlyozta, hogy ezt a pozitív eredményt a közel-keleti konfliktus okozta jelentős piaci bizonytalanság ellenére sikerült elérniük.

Forrás: Reuters

