Rakétaként lőtt ki a 7 százalékos szuperállampapír

120 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el múlt héten, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését. A legnépszerűbb kötvény a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 78,17 milliárd forintnyi mennyiség fogyott, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 30,25 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel
– ez heti alapon 55%-os növekedést takar.
A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 8,19 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 3,4 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
A befektetési kedv megugrásában szerepet játszhatott, hogy múlt héten lejárt egy nagy összegű DKJ-sorozat,
ebből a Portfolio becslése alapján akár 260 milliárd forintos pénzesőben részesülhettek a háztartások, a kézhez kapott összeget pedig részben újra állampapírba fektethették.
Az év eddigi időszakában összesen 1606 milliárd forintot (hetente átlagosan 89 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.
A forintos lakossági állampapírokban az április közepi helyzet szerint az alábbi összegeket tartották a magyarok:
- Fix Magyar Állampapír: 4353 milliárd forint;
- Prémium Magyar Állampapír: 3175 milliárd forint;
- Bónusz Magyar Állampapír: 2074 milliárd forint;
- Magyar Állampapír Plusz: 1296 milliárd forint;
- Kincstári Takarékjegy: 646 milliárd forint;
- Babakötvény: 550milliárd forint;
- Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 87 milliárd forint.
Arról, hogy mely lakossági állampapírokat hogyan érintheti a Tisza kétharmados kormányzása, itt írtunk részletesen.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
