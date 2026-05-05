Tovább szenved az Audi, Amerikában és Kínában is masszívan esnek az eladások

Az Audi az idei első negyedévben 6,1 százalékkal kevesebb, 364 877 járművet adott el.

Regionálisan nagyon eltérő a kép. Európában 176 051 autót adott el a csoport, ami 5,3 százalékos növekedés, Németországban 3,8 százalékos bővüléssel 50 830 darabra nőtt az eladás, ezzel szemben az Egyesült Államokban 31 112 autóra esett vissza az eladás, ami közel 30 százalékos zuhanás. Itt a vámhelyzet és az elektromos autók iránti gyengébb kereslet játszott szerepet. Kínában 127 488 autót adott el az Audi, ami 12,1 százalékos visszaesés, elsősorban az erősödő verseny, a bizonytalan gazdasági környezet és az adókedvezmények kifutása miatt.

A teljes portfólión belül az eladások szerkezete is átalakul. A tisztán elektromos autókból 42 029 darabot adott el a cég, ami 9,4 százalékos csökkenés, részesedésük 11,5 százalék a teljes értékesítésen belül. Ezzel szemben a plug-in hibridek értékesítése 34 393 darabra ugrott a tavalyi 13 686-ról, így részarányuk 9,4 százalékra nőtt. Összességében az elektrifikált modellek aránya már 20,9 százalék, ami jelentős emelkedés a tavalyi 15,4 százalékhoz képest. Ez jól mutatja, hogy a kereslet egy része inkább a hibridek felé mozdul.

Szegmensek szerint az alsóbb kategóriák tartják a volument, az A0/A szegmens 2,7 százalékkal, a B szegmens 1,5 százalékkal nőtt. A probléma a magasabb kategóriákban van, a C szegmensben 26,2 százalékos visszaesés volt, a D szegmensben pedig több mint 50 százalékos, részben modellváltások miatt. Ez a mixromlás közvetlenül rontotta a bevételt és a jövedelmezőséget.

Ezzel párhuzamosan az árbevétel is esett, 14,2 milliárd euróra a tavalyi 15,431 milliárdról, ami 8,1 százalékos csökkenés. A menedzsment ezt egyértelműen a kisebb volumenre és a kedvezőtlenebb termékmixre vezeti vissza, vagyis kevesebb, ráadásul alacsonyabb árrésű autót adtak el.

Az operatív profit ezzel szemben nőtt, 588 millió euróra a tavalyi 537 millióról, ami 9,6 százalékos javulás. Az operatív marzs 4,2 százalékra emelkedett a korábbi 3,5 százalékról. A javulás mögött nem a növekedés áll, hanem a költségek visszavágása, alacsonyabb CO2-vel kapcsolatos terhek és szigorúbb működés. A cég is kiemeli, hogy a volumen visszaesése, a gyengébb termékmix és az amerikai vámok egyértelműen lefelé húzták az eredményt, ezt ellensúlyozta a költségcsökkentés.

Az adózás előtti eredmény 4,9 százalékkal 763 millió euróra esett, az adózott eredmény pedig még ennél is nagyobb mértékben, 11,2 százalékkal 559 millió euróra. Ebben már megjelenik a pénzügyi eredmény romlása is, különösen a kínai üzletág gyengébb teljesítménye miatt.

A csoporton belüli márkák teljesítménye is változó, az Audi márka 12,7 milliárd eurós árbevételt ért el, ami 7 százalékos csökkenés, miközben az operatív profit 408 millió euróra nőtt, több mint duplájára, a marzs 3,2 százalék lett. A Bentley 462 millió eurós bevétel mellett már veszteséget termelt, 26 millió eurós mínusszal, ami éles fordulat a tavalyi nyereséghez képest. A Lamborghini továbbra is kiemelkedően nyereséges, 863 millió eurós árbevétel mellett 200 millió eurós operatív profitot ért el, 23 százalék feletti marzzsal. A Ducati 203 millió eurós bevétel mellett 7 millió eurós profitot hozott, ami jelentős visszaesés.

A makrokörnyezet sem segíti a kilátásokat. Bár a világgazdaság enyhén nőtt, az autópiac globálisan csökkent, és az iráni konfliktus eszkalációja miatt az olajár közel megduplázódott az első negyedévben. A menedzsment szerint a geopolitikai feszültségek, az amerikai gazdaságpolitikai irány bizonytalansága és a globális gazdaság széttöredezése mind komoly kockázatot jelentenek.

A kilátásokat ennek ellenére nem módosították. Az Audi 2026-ra 1,65 és 1,75 millió közötti autóeladással számol, az árbevételt 63 és 68 milliárd euró közé várja, az operatív marzsot pedig 6 és 8 százalék között. A nettó cash flow 3–4 milliárd euró lehet, az beruházási ráta 11–13 százalék. Fontos, hogy ezek a számok a jelenlegi vámhelyzetből indulnak ki, és nem tartalmazzák egy esetleges további közel-keleti eszkaláció hatását, amit a cég jelenleg nem tud számszerűsíteni.

Címlapkép forrása: Johannes Neudecker/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ