Washingtonban folytat tárgyalásokat Jászai Gellért
Washingtonban folytat tárgyalásokat Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója washingtoni tárgyalásain a magyar-amerikai kapcsolatok további mélyítéséről folytatott egyeztetéseket, kiemelt hangsúllyal a vállalatcsoport által korábban megkezdett űripari és védelmi együttműködésekre. A vállalat közlése szerint a tárgyalások középpontjában az iparágak fejlesztési irányai, a közösen meghatározott stratégiai prioritások, valamint a digitális infrastruktúra bővítésének lehetőségei álltak.

Jászai Gellért egyeztetést folytatott Conor Coleman-nel, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Pénzügyi Társasága (DFC) befektetési igazgatójával, amelynek középpontjában a védelmi és űripari projektek finanszírozási lehetőségei, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztésének kérdései álltak. A DFC az amerikai szövetségi kormány fejlesztési és finanszírozási intézménye, amely magántőke bevonásával támogat infrastrukturális és technológiai beruházásokat világszerte.

A találkozót követően a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója egyeztetést folytatott Charles J. McLaughlin IV-val, az Egyesült Államok elnökének főtanácsadójával és a Nemzetbiztonsági Tanács Európáért és Oroszországért felelős vezető főigazgatójával, akivel a folyamatban lévő amerikai-magyar védelmi együttműködéseket, valamint a geopolitikai környezet aktuális alakulását tekintették át.

Jászai Gellért külön egyeztetést folytatott Daniel J. Lawton-nal, az Egyesült Államok Külügyminisztériuma Európai és Eurázsiai Ügyek Hivatalának helyettes államtitkárával, aki meghatározó szerepet tölt be a transzatlanti biztonságpolitikai és gazdasági együttműködések koordinációjában. A megbeszélés fókuszában a technológiai környezet alakulása, valamint a közép- és kelet-európai régió kilátásai álltak, kiemelt figyelemmel a magyar-amerikai kapcsolatokra.

Az elmúlt években a 4iG Csoport holdingvállalata a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. révén számos amerikai űr és védelmi ipari vállalattal alakított ki stratégiai partneri kapcsolatot, hogy tovább erősítse nemzetközi szerepvállalását a magas hozzáadott értékű technológiai szegmensekben. Az űripari portfólió központi eleme a HUSAT program, amelynek keretében a társaság megállapodást kötött a Northrop Grumman vállalattal Magyarország első geostacionárius távközlési műholdjának megtervezésére és legyártására. Az űriparban a 4iG stratégiai partnere az amerikai Axiom Space vállalat, amelyben a magyar vállalatcsoport 100 millió dolláros tőkeemelés révén befektetőként is megjelent. Az együttműködés kiterjed az űrben keletkező adatok hasznosítására, valamint az ehhez kapcsolódó technológiai fejlesztésekre.

A védelemipari együttműködések területén a holding szerepet vállal a HIMARS rakéta-sorozatvető rendszer magyarországi implementációjához kapcsolódó ipari és technológiai programokban, együttműködésben többek között a Lockheed Martin és az L3Harris Technologies vállalatokkal.

