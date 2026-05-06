Asztalra csapott a hatóság: súlyos veszély fenyegeti a pénzügyi rendszert, ez így nem mehet tovább

Az FSB a világ legnagyobb gazdaságainak jegybankjait, szabályozó hatóságait és pénzügyminisztériumait tömöríti. A szervezet szerdán közzétett jelentésében elismerte, hogy
a közel egyéves vizsgálat során jelentős adathiányosságok nehezítették az 1500-2000 milliárd dolláros piac sebezhetőségeinek felmérését.
Az adatproblémák megoldása a cselekvési terv egyik központi eleme. Az FSB emellett felügyeleti egyeztetéseket, további kockázatelemzést, valamint a magánhitel-ökoszisztéma egységes fogalomrendszerének kidolgozását irányozta elő.
A szervezet közel két tucat alapvető mutatószámot is meghatározott. Ezeket a felügyeleti hatóságok a meglévő vagy viszonylag könnyen elérhető adatok alapján is követhetik. Emellett összeállítottak egy kiegészítő listát is az ideális esetben nyomon követendő mérőszámokról. Szakpolitikai ajánlásokat ugyanakkor nem fogalmaztak meg, és a további munkára vonatkozó ütemtervet sem rögzítették.
A 48 oldalas jelentés a bankszektor és a magánhitel-piac összekapcsoltságát emelte ki az egyik legfőbb kockázati tényezőként. Az FSB iparági becslésekre hivatkozva 270-500 milliárd dollárra tette a bankok által a magánhitel-alapoknak nyújtott lehívott és le nem hívott hitelkeretek összértékét a 2024-es adatok alapján. Frissebb számítások szerint tizenhárom európai bank összesen 135 milliárd, tizenegy nagy amerikai bank pedig 185 milliárd dolláros kitettséggel rendelkezik az ágazat irányába.
Az FSB a koncentrációs kockázatokra is figyelmeztetett. Mind a hitelezők, mind a hitelfelvevők, mind pedig az ágazati kitettségek terén magas a koncentráció, különösen az egészségügyben és a technológiai szektorban. A lakossági befektetők növekvő jelenléte az ágazatban ráadásul súlyosbíthatja a likviditási lejárati eltérésekből fakadó problémákat.
Az ágazat összetettsége, tőkeáttétele és összekapcsoltsága kedvezőtlen forgatókönyvek esetén felerősítheti a piaci feszültségeket, és szélesebb körű pénzügyi stabilitási kockázatokat vethet fel
– mondta John Schindler, az FSB főtitkára. Hozzátette, hogy az átláthatóság hiánya nemcsak a hatóságokat, hanem a befektetőket is hátrányosan érinti. A portfóliók közötti korrelációkról és koncentrációkról ugyanis csak töredékes információk állnak rendelkezésre. Ez a kockázatok félreárazásához és rejtett sebezhetőségek kialakulásához vezethet.
A jelentés azt is megállapította, hogy a magánhitel-alapok jellemzően magasabb tőkeáttétellel rendelkező vállalkozásoknak hiteleznek, miközben a nemteljesítési ráták emelkednek. Emellett az eszközök értékelése esetenként kisebb, kevésbé ismert hitelminősítő ügynökségek besorolásain alapul.
