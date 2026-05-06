Indul a nagy pénzeső a magyar tőzsdén, több mint 900 milliárd forintot osztanak szét a hazai cégek

Megnyílik a pénzcsap a magyar tőzsdén, ugyanis a cégek szép lassan elkezdik kifizetni a tavalyi év eredménye után járó osztalékokat. Összesen több mint 900 milliárd forintot juttatnak vissza a részvényeseknek a legnagyobb magyar vállalatok, amelyre szinte bárki le tud csapni. Ehhez viszont fontos tudni, hogy hol lehet valóban magas osztalékhozamot találni, és meddig lehet egyáltalán megvenni az osztalékért ezeket a papírokat. Tekintettel arra, hogy ez egyik hazai blue chipet már csak a héten lehet az osztalékért megvásárolni, összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót a BÉT prémium kategóriájában jegyzett részvények osztalékairól.

Több mint 900 milliárd forint

Izgalmas időszak előtt állunk a magyar tőzsdén, hiszen a cégek elkezdik kifizetni a tavalyi év eredménye után járó osztalékot a részvényeseknek. Ahogy egy korábbi anyagunkban már megírtuk,

Az osztaléktömeg tekintetében a blue chipek vezetik a listát, élen az OTP-vel, amely 300 milliárd forintot juttat vissza osztalék formájában a részvényeseknek, de nem szabad elfelejteni a bank sajátrészvény-vásárlásait sem, tavaly például egy 150 milliárd forintos program futott az OTP-nél, és a bank tőkeerős helyzete és magas jövedelmezősége stabil hátteret biztosít az SRV folytatásához a 2026-os évben is.