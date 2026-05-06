Újraválasztották az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének az elnökét
Mohr Lajost, az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatóját választotta újra az elnöki posztra az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége a szervezet közgyűlésén - közölte az ÖPOSZ.

A Pénztárszövetség közgyűlésén megtartott szavazás eredményeként a szervezet elnöki tisztségét a következő négy évben is Mohr Lajos, az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója tölti be. Újra az elnökség tagja lett

  • Budai József (OTP nyugdíj- és egészségpénztár, ügyvezető igazgató),
  • Hardy Ilona (Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár, alapító, IT-elnök),
  • Helli József (Alfa VIG Pénztárszolgáltató Zrt., vezérigazgató),
  • Lukács-Szalkay Petra (Gondoskodás Nyugdíjpénztár, ügyvezető igazgató),
  • Marusinecz Tamás (Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár, ügyvezető igazgató) és
  • Váradi Péter (Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár, Prémium Egészségpénztár, IT-elnök).

„Az ÖPOSZ továbbra is azon dolgozik, hogy még vonzóbbá válhasson a nyugdíj- és egészségpénztári megtakarítási forma. Nagyon várjuk a közös munkát az újonnan megalakuló kormánnyal, hiszen

szakmailag megalapozott és kidolgozott stratégiával rendelkezünk az öngondoskodás tudatosságának erősítésére mind a nyugdíj, mind az egészség területén

– húzta alá Mohr Lajos.

A szervezet értékelése szerint az elmúlt évben is kiemelkedően sikeres évet zárta a pénztárak, az ÖPOSZ javaslatai pedig tovább erősítenék ennek az öngondoskodási formának a jelentőségét, vonzóbbá téve mind a munkavállalók, mind pedig a munkáltatók számára. Nemzetközi példák alapján a munkáltatók elengedhetetlen szereplői a kiegészítő nyugdíjrendszereknek, így hazánkban is célszerű lenne újra ösztönözni a részvételüket a szervezet szerint. Mindemellett érdemes újragondolni a munkavállalókat érintő ösztönzőket is. A pénztári megtakarítások után igénybe vehető szja-visszatérítés évi 150 ezer forintos plafonja például 2014 óta változatlan, ráadásul ezzel a kedvezménnyel a 25 év alattiak vagy a többgyermekes anyák nem is tudnak élni, vagyis esetükben más állami eszközre lehet szükség.

„A Pénztárszövetség javaslatcsomagjában szereplő elemek együttes megvalósítása nyomán

számottevően nőhet mind a pénztárak taglétszáma, mind a munkáltatói szerepvállalás

– hangsúlyozta az ÖPOSZ újraválasztott elnöke.

Címlapkép forrása: ÖPOSZ

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Vállalati Energiamenedzsment 2026

