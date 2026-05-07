A globális autógyártók keservesen szeretnének kínaiabbá válni

Ha valakinek kétségei lennének afelől, hogy Kína a globális autóipar központjává vált-e, azok az ország legfontosabb autókiállításán tett látogatás után gyorsan eloszlanak. A pekingi zajos és zsúfolt rendezvény idén kétszer akkora volt, mint 2024-ben (a kiállítás évente felváltva Pekingben és Sanghajban kerül megrendezésre), és mintegy 180 új autót mutattak be. A május 3-án véget ért kiállítás ismét bebizonyította, hogy a külföldi autógyártók lemaradnak kínai riválisaiktól az iparág jövőjéért folyó versenyben.

A kiállítás azonban azt is jól illusztrálta, hogy a külföldi autógyártók milyen mértékben igyekeznek a feltörekvő kínai versenytársaik mintájára átalakítani magukat.

Az új modellek bemutatóján a Volkswagen (VW) és a Mercedes nyugati vezetői könnyedén váltottak az angol és a mandarin nyelv között. A VW úgy döntött, hogy bemutatóját elektronikus zenére előadott kínai tánccal zárja; a Mercedes pedig egy kínai rapdal mellett döntött.

A piaci részesedésük csökkenésének megfékezése érdekében az autógyártók világszerte igyekeznek egyre inkább hasonlítani kínai versenytársaikra – és nem csak a kínai piacon. Ez akár sikerülhet is nekik.