Ezer milliárd dolláros időzített bomba: a magánhitelezés és az AI-boom egymást fűti
A Financial Stability Board (FSB) 2026. május 6-án közzétett jelentése („Report on Vulnerabilities in Private Credit”) szerint a magánhitelezés (private credit) piaca 2024 végére 1500–2000 milliárd dollárra nőtt, és a bővülés egyre szorosabban kapcsolódik a mesterséges intelligenciához köthető beruházási hullám finanszírozási igényeihez. A jelentés fő üzenete: a gyors hitelbővülés, a bankokkal kialakuló – részben nehezen számszerűsíthető – összekapcsolódások, valamint az értékelési, likviditási és adatminőségi kockázatok együtt olyan sérülékenységet teremthetnek, amely stresszhelyzetben hirtelen és nemlineáris módon erősödhet. A témát a Guardian mai cikke a magánhitelezés és az AI-felívelés egymást erősítő dinamikájaként keretezi.
  • A magánhitelezési piac 2024 végén az FSB által idézett iparági forgatókönyv szerint 1500–2000 milliárd dollár, növekedése főként az Egyesült Államokban, az euróövezetben és az Egyesült Királyságban koncentrálódik.
  • A banki összekapcsolódások nem csak a „klasszikus” hitelkeretekről szólnak: portfóliófinanszírozási megoldásokon keresztül a tőkeáttétel és a prociklikusság is erősödhet. (prociklikus = a gazdasági ciklust erősítő, nem tompító)
  • A bankok magánhitelalapok felé fennálló, tagországi adatokból látható lehívott és le nem hívott hitelkeretei összesen mintegy 220 milliárd dollárt tesznek ki, de kereskedelmi becslések ennél magasabb összeget is valószínűsítenek, ami adat- és transzparenciaproblémára utal.
  • Az AI-infrastruktúra finanszírozási igénye az FSB által idézett iparági becslés szerint 2025–2028 között 2900 milliárd dollár tőkekiadást (capex) jelenthet; ebből 1500 milliárd dollár lehet külső forrás, amelyen belül 800 milliárd dollár magánhitelként jelenhet meg.
  • A hitelfelvevői kockázatok megítélését nehezíti, hogy sok adós nem rendelkezik nyilvános minősítéssel; ahol van külső becslés, gyakori a „single B-” körüli kockázati profil, és a tőkeáttétel emelkedése is jellemző lehet. (A „B–“ besorolás spekulatív, gyengébb minőségű adósokra jellemző.)
  • A portfóliók értékelése gyakran ritkább és diszkrecionálisabb, ami késleltetheti a veszteségek felismerését; közben a részben likviditást ígérő konstrukciók erősíthetik a visszaváltási és finanszírozási nyomást.

Miért éppen most: az AI mint új, koncentrált hitelkeresleti motor

Az FSB jelentése a magánhitelezést nem önálló, „réspiacnak” tekinti, hanem a private finance tágabb rendszerének részeként írja le, amelyben a beruházási ciklusok – különösen az AI-hoz kötődő adatközpont- és számítási infrastruktúra-fejlesztések – új, koncentrált tőkekeresletet generálnak. A beruházások nagyságrendje és üteme önmagában is magyarázza, miért tolódhat a finanszírozás egy része a rugalmasabban strukturálható, bankrendszeren kívüli csatornák felé, és miért válik a magánhitelezés egyre gyakrabban az AI-értéklánc tőkeoldali „kiszolgálójává”.

A jelentésben idézett iparági forgatókönyv szerint 2025–2028 között az AI-infrastruktúra 2900 milliárd dollár beruházási kiadást igényelhet; ebből 1500 milliárd dollár érkezhet külső finanszírozásból, és ezen belül 800 milliárd dollár magánhitelből.

A számok nem egyetlen projekt vagy vállalati kör tőkeigényét mutatják, hanem egy szektorális beruházási ciklusét, amely érzékeny az energiaárakra, a technológiai versenyre és a monetáris kondíciókra. Pénzügyi stabilitási szempontból ez azt jelenti, hogy a hitelállomány növekedése nemcsak mennyiségi, hanem koncentrációs és összekapcsolódási problémákat is okozhat: a finanszírozás ugyanabban az időszakban, sokszor hasonló kockázati tényezők mellett bővül.

Valami megindult a magyarok megtakarításainál: kisbefektetők tömegei cselezik ki így az adózást

Meglepő ágazatot hozott lendületben az arany árrobbanása

A globális autógyártók keservesen szeretnének kínaiabbá válni

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások finanszírozása - Becslések a 2025–2028-as időszakra vonatkozóan, milliárd dollár. Jelmagyarázat (fentről lefelé) A hiperskálázók cash flow-ból finanszírozott beruházásai, Magánszektorbeli hitelek, Egyéb tőke (magántőke, kockázati tőke, állami), Vállalati adósság, ABS és CMBS. A hiperskálázók olyan nagy felhőszolgáltatók, amelyek világszerte hatalmas, adatközpontokat használnak, hogy rendkívül skálázható és rugalmas számítástechnikai infrastruktúrát, tárolási megoldásokat és szolgáltatásokat nyújtsanak. Forrás: Bank of England, Morgan Stanley, FSB.

A hitelbővülés „ára”: banki összekapcsolódások és rejtett csatornák

A magánhitelezés gyakran „bankon kívüli” finanszírozásként jelenik meg a közbeszédben, az FSB azonban hangsúlyozza, hogy ez félrevezető leegyszerűsítés. A bankok többféle módon kapcsolódnak a magánhitelalapokhoz: hitelkeretekkel, portfóliófinanszírozási megoldásokkal, valamint egyéb olyan struktúrákkal, amelyek a magánhitelalapok szintjén tőkeáttételt hozhatnak létre. Ezek a kapcsolatok nyugalmi időszakban stabil finanszírozási hátteret adhatnak, stresszben azonban gyorsan pro-ciklikussá válhatnak, például a fedezeti elvárások, a „fedezeti alapú hitelkeret-számítás (borrowing base)" szabályok vagy a koncentrációs limitek szigorodásán keresztül.

A jelentés egyik kulcsmondanivalója, hogy a rendelkezésre álló adatok csak részben fedik le a valós kitettségeket. Az FSB tagországi adatok alapján

nagyjából 220 milliárd dollárnyi lehívott és le nem hívott banki hitelkeretet jelez a magánhitelalapok felé, miközben kereskedelmi adatforrások ennél nagyobb, akár több mint kétszeres nagyságrendet is valószínűsítenek.

A különbség önmagában kockázat: a felügyeleti és piaci szereplők eltérő képet láthatnak ugyanarról a rendszerről, ami stresszhelyzetben bizonytalanságot és hirtelen bizalomvesztést okozhat.

Hitelminőség és tőkeáttétel: a késleltetett romlás kockázata

Az FSB szerint a magánhitelezésben a hitelkockázatot nem feltétlenül a látványos, azonnali bedőlés-hullám jelzi előre. A piac egyik sajátossága, hogy a hitelfelvevők jelentős része nem rendelkezik nyilvános hitelminősítéssel, így a kockázati megítélés erősebben támaszkodik zárt körű adatokra, szerződéses feltételekre és a struktúrák finomságaira. Ahol külső becslés rendelkezésre áll, az FSB a „single B-” körüli besorolások gyakoriságát és a magasabb tőkeáttétel lehetőségét emeli ki.

A sérülékenység itt két irányból épül.

Egyrészt a magas tőkeáttétel érzékenyebbé teszi a hitelfelvevőket a finanszírozási költségek emelkedésére és a bevételi várakozások romlására, ami az AI-hoz kötődő projektek esetében különösen releváns lehet, ha a kereslet vagy az árazás gyorsan változik. Másrészt a magánhitelezésben szélesebb körben fordulhatnak elő olyan szerződéses és restrukturálási megoldások, amelyek átmenetileg „kitolják” a problémák felismerését, miközben a gazdasági értelemben vett kockázat nő.

Az FSB külön is utal arra, hogy a nemteljesítések mellett érdemes tágabb distressz-mutatókat is figyelni – például szelektív nemteljesítés (selective default) vagy kényszeres adósságcsere (distressed exchange) –, mert ezek érzékenyebben jelezhetik a hitelminőség romlását.

Értékelési, likviditási és adatminőségi kockázatok: amikor a rendszer „csak későn” áraz

A magánhitelezés egyik legfontosabb rendszerszintű kérdése az értékelés. Az FSB rámutat, hogy

a hitelek árazása és értékelése gyakran ritkább, jellemzően negyedéves, és nagyobb diszkrecionális teret enged, mint a napi piaci árazású eszközök.

Nyugalmi időszakban ez csökkentheti a kimutatott volatilitást, stresszhelyzetben azonban azt a benyomást keltheti, hogy a veszteségek „hirtelen” jelennek meg, mert a felismerésük és a nyilvánossá válásuk késik.

Ez a jelenség a befektetői viselkedést is kedvezőtlenül befolyásolhatja: ha a bizalom egyszer megrendül, a reakciók túl gyorsak és túl erősek lehetnek.

A likviditási kockázat szintén hangsúlyos elem. Bár a magánhitelalapok hagyományosan zárt végűek, a jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy egyre több olyan konstrukció jelenik meg, amely valamiféle visszaváltási lehetőséget vagy likviditási ígéretet ad. Ha az eszközoldal közben hosszú lejáratú és illikvid, akkor a forrásoldali mozgások (visszaváltások, finanszírozási feltételek szigorodása) gyorsan kényszerértékesítési vagy refinanszírozási nyomásba torkollhatnak.

Az AI-beruházási ciklus külön kockázata, hogy a projektek üzleti modellje és jövedelemtermelő képessége bizonytalanabb lehet, így

egy negatív sokk egyszerre érintheti a hitelminőséget és a finanszírozási hajlandóságot.

Végül az FSB több ponton hangsúlyozza az adathiányt és a definíciós eltéréseket. A magánhitelezési piac gyors növekedése mellett a felügyeleti és piaci monitoring eszköztára nem mindenhol tart lépést: a kitettségek sokszor több szereplő között oszlanak meg, a tőkeáttétel több szinten is megjelenhet, és a banki kapcsolatok sem mindig átláthatók.

Pénzügyi stabilitási szempontból ez azért kritikus, mert

a kockázatok egy része csak akkor válik mérhetővé, amikor már „működésbe lépett” a stresszmechanizmus,

vagyis amikor a finanszírozás drágul, a fedezeti elvárások emelkednek és a veszteségek realizálódnak.

Összefoglalás

Összegzésként az FSB jelentése arra figyelmeztet, hogy a magánhitelezés és a kapcsolódó private finance eszközök növekedése önmagában nem rendellenes, azonban az AI-hoz köthető, nagyléptékű infrastruktúra-beruházások finanszírozási igényei felgyorsíthatják a hitelbővülést és erősíthetik azokat a csatornákat, amelyek stresszhelyzetben a pénzügyi rendszer egészére is átterjeszthetik a feszültségeket.

A fő kockázati pontok az összekapcsolódások és a tőkeáttétel többszintű megjelenése, az értékelési és likviditási sérülékenység, valamint az adat- és transzparenciahiány, amelyek együtt növelik annak esélyét, hogy egy negatív sokk hatása a vártnál gyorsabban és szélesebben érvényesüljön.

