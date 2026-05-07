Nem jön össze könnyen a Mol nagy üzlete: a szomszédos ország energiaügyi minisztere kimondta, mi a gond

Szerbia nem elégedett a Mol ajánlataival a NIS finomító megvásárlásáról folyó tárgyalásokon
– közölte az ország energiaügyi minisztere a csütörtökön, Belgrádban tartott egyeztetést követően.
A szerb kormány a NIS-ben meglévő 29,9 százalékos állami tulajdonrész képviseletében tárgyal a Mol-lal arról, hogyan alakuljon a kapcsolat Belgrád és a finomító leendő többségi tulajdonosa között. Ezek az egyeztetések külön zajlanak a Mol, valamint a jelenlegi orosz többségi tulajdonosok, a Gazprom és a Gazprom Nyefty között folyó adásvételi tárgyalásoktól.
Dubravka Gyegyovics Handanovics energiaügyi miniszter egy Instagram-videóban azt mondta: a szerb felet elsősorban az aggasztja, hogy a finomító jövőbeli működése biztosítsa a hazai piac megbízható ellátását. A nézeteltérések részben a NIS korábbi, Szerbia számára fontos kötelezettségvállalásairól szólnak. A szerb álláspont szerint ezeket a vállalásokat a Mol-nak vagy maradéktalanul teljesítenie kellene, vagy megfelelő pénzügyi kompenzációt kellene nyújtania az államnak. A miniszter részleteket nem közölt, de hangsúlyozta, hogy
Szerbia továbbra is nyitott a tárgyalások folytatására.
A NIS-ben jelenleg a Gazprom 11,3, a Gazprom Nyefty pedig 44,9 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) az Ukrajna elleni háborúhoz kapcsolódó, Oroszország energetikai szektorát célzó intézkedések keretében szankciókat vezetett be a NIS ellen, és elrendelte a két orosz vállalat részesedésének értékesítését.
A MOL január 19-én írt alá megállapodást a Gazprom és a Gazprom Nyefty együttes tulajdonrészének megvásárlásáról, Washington pedig május 22-ig adott határidőt az ügylet lezárására. Szerbia emellett további 5 százalékkal kívánja növelni saját tulajdonrészét a vállalatban.
Forrás: Reuters
