Pénz hullhat az iPhone-tulajdonosok ölébe, de nem jár mindenkinek

Egyezséget kötött az Apple egy amerikai perben, amely szerint a cég olyan Siri funkciókkal reklámozta új iPhone-jait, amelyek a rajtkor még nem voltak elérhetők. A megállapodás után több millió felhasználó kaphat vissza pénzt.

Az Apple 250 millió dolláros megállapodással zárhat le egy pert az Egyesült Államokban, ami miatt több millió iPhone-tulajdonos kaphat pénzt vissza.

A kereset szerint a cég úgy reklámozta az új Siri mesterséges intelligenciás funkcióit az iPhone 16 bemutatásakor, hogy azok a telefonok piacra kerülésekor még valójában nem működtek. Az Apple továbbra is tagadja, hogy félrevezette volna a vásárlókat, ennek ellenére inkább a megegyezést választotta a hosszú bírósági eljárás helyett.

A vita még 2025 márciusában indult, amikor egy kaliforniai vásárló beperelte a céget. A felperes szerint az Apple az Apple Intelligence funkciókkal próbálta meg felpörgetni az eladásokat, leginkább az új Siri képességeivel, amelyek a reklámokban a telefon egyik legnagyobb újításaként szerepeltek. A kereset szerint azonban ezek a fejlesztések a rajtnál gyakorlatilag nem léteztek, miközben sok vásárló emiatt döntött az új készülék mellett.

A megállapodás alapján azok az amerikai felhasználók lehetnek jogosultak kártérítésre, akik 2024. június 10. és 2025. március 29. között vásároltak bizonyos modelleket. Ide tartozik az iPhone 16 teljes szériája, valamint az iPhone 15 Pro és Pro Max is.

Az alapösszeg készülékenként 25 dollár lehet, de ha a vártnál kevesebben jelentkeznek, akár 95 dollárig is emelkedhet a kifizetés.

A pénz azonban nem érkezik automatikusan. A felhasználóknak várhatóan egy külön weboldalon kell majd igényelniük a kártérítést, miután a bíróság június 17-én jóváhagyja a megállapodást. A jogosult vásárlók e-mailben vagy levélben is kaphatnak értesítést a szükséges tudnivalókról.

Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

