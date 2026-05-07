Valami megindult a magyarok megtakarításainál: kisbefektetők tömegei cselezik ki így az adózást

Közelítünk a 600 ezer TBSZ-hez, 14 millió forint az átlagos egyenleg
Nagyot ugrott a tartós befektetési számlák száma az idei első évben, a 2025. év végi 519 ezres szintről március végére 580 ezerre emelkedett az ilyen típusú megtakarítási számlák száma – derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss adataiból.
Ez egy negyedév alatt 12%-os növekedésnek felel meg.
A tartós befektetési számla egy olyan, speciális értékpapírszámla, amely 5 éves időtávon adómentességet biztosít a befektetőknek. A TBSZ-re csak a nulladik, úgynevezett gyűjtőévben lehet befizetni, ezt követően a számla "bezárul", de a rajta lévő megtakarítást teljesen szabadon lehet befektetni részvényekbe, kötvényekbe, aktívan kezelt befektetési alapokba vagy akár ETF-ekbe is. Egy tartós befektetési számla segítségével három év elteltével már adókedvezmény érhető el, öt év után pedig adómentessé válik a hozam, tehát a befektetők hozamát sem személyi jövedelemadó, sem szociális hozzájárulási adó nem terheli.
A 2025-ös, gigantikus állampapír-kifizetésekkel járó év nagyot lendített a tartós befektetési számlákon, majd év végére jócskán lelassult a növekedési tempó. 2026 kezdetén újra kiugróan nagy, 61 ezres bővülést mért a jegybank, ez a statisztika létezése óta a második legnagyobb ugrás. A rendkívül nagy szám annak fényében meglepőnek mondható, hogy az idei első negyedévet már a tavalyihoz képest sokkal kevésbé határozták meg nagy állampapír-kifizetések. Elképzelhető, hogy sokan mindazok közül, akik tavaly ismerkedtek meg a tartós befektetési számlával, olyannyira megszerették a konstrukciót, hogy az új évben rögtön megnyitották az idei befektetéseik elhelyezésére szolgáló számlájukat is.
A tartós befektetési számlákon kezelt vagyon is rekordmagasra, 8177 milliárd forintra emelkedett, ez a december végi 7893 milliárdos értékhez képest 4%-os növekedést takar,
egy évre visszatekintve pedig 24%-kal nőtt a TBSZ-eken tartott vagyontömeg.
Az adatokból az látszik, hogy 2023 második negyedévétől nagyon ütemes vagyonnövekedés indult meg a TBSZ-eken, ezt jelentős részben az fűtötte (és fűtheti mindmáig), hogy a szociális hozzájárulási adó kamatjövedelmekre történő kiterjesztése óta már nem 15%-os, hanem 28%-os adót lehet megspórolni a máskülönben adóköteles befektetések (pl. befektetési alapok) TBSZ-számlákra helyezésével.
Az egy TBSZ-re jutó átlagos vagyon az előző negyedév végi szinthez képest 5%-kal, 15,2 millió forintról 14,1 millió forintra csökkent, ez még éves alapon is 3%-os átlagegyenleg-csökkenést jelent, amit elsősorban a sok újonnan megnyitott számla megjelenése magyarázhat.
Dübörög a NYESZ is, maradt 6 millió forint az átlagos megtakarítás
A nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) frontján folytatódott a nemrégiben megindult kedvező trend: hosszú idő után ismét felfelé ívelő pályán mozog a NYESZ-ek száma. A legfrissebb adatok szerint 2026 első negyedévének végére közel 106 ezerre emelkedett a NYESZ-ek száma, ez egy év alatt 8%-os növekedés.
A nyugdíj-előtakarékossági számla a TBSZ-hez hasonlóan egy adómentességet biztosító számlatípus, sőt, a NYESZ-re teljesített befizetésekre 20% állami támogatás (SZJA-visszatérítés) is jár, melynek maximuma évi 100 ezer forint, ezt évi 500 ezer forint befizetéssel lehet "kimaxolni". A NYESZ-nek nincs gyűjtőéve, hanem a futamidő során folyamatosan lehet befizetni a megtakarítási számlára. Az adómentes kifizetést a nyugdíjjogosultság megszerzése (például a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltése) teszi lehetővé.
Az idei első negyedévben mért, több mint 2600-as növekedés a statisztika létezése óta a harmadik legnagyobb negyedéves ugrás, ennél több új számla csak a tavalyi és a tavalyelőtti utolsó negyedévekben jelent meg a piacon.
Új csúcsot döntött a nyugdíj-előtakarékossági számlákon kezelt összvagyon értéke is, a negyedév zárásakor 645 milliárd forintot tartottak NYESZ-en a magyarok – ez negyedéves alapon 1%-os, éves összevetésben 10%-os növekedést takar.
Az idei első negyedév 7,4 milliárd forinttal járult hozzá a befektetők vagyonának gyarapodásához. A NYESZ-számlákon kezelt vagyon a számlák számával egyidejűleg, 2023-tól indult növekedésnek, előtte hosszú időn keresztül fokozatosan apadt a NYESZ-vagyon, eltekintve egy-egy kivételes negyedévtől.
A kezelt vagyon és a számlák darabszáma alapján kiszámítható, hogy egy nyugdíj-előtakarékossági számlán átlagosan 6,11 millió forintot tartanak a befektetők az MNB legfrissebb adatai szerint, ez kicsivel alulmúlja a megelőző negyedév 6,19 milliós átlagértékét. (Egy főnek általában egyetlen NYESZ-számlája van, ugyanis csak egy számlára lehet igénybe venni a befizetések után járó adójóváírást.)
Megviselte a magyarok megtakarításait a márciusi turbulencia
A Magyar Nemzeti Bank ma közölt adatai arról is lerántják a leplet, hogyan változott márciusban a magyarok különféle értékpapírokban, befektetésekben tartott vagyonának értéke. A vizsgált hónap nagy turbulenciával járt a tőkepiacokon, miután Donald Trump támadást indított Irán ellen. A részvényárak különösen megszenvedték az eseményeket, a magyar lakosság kezében tartott részvények 230 milliárd forintot vesztettek az értékükből (a forint ereje nem változott jelentősen ebben a hónapban), így a 15 milliárdos pozitív tranzakciók (részvényvásárlások) mellett 215 milliárd forinttal, 2846 milliárd forintra zuhant a háztartások részvényvagyona.
A befektetési alapokban tartott lakossági vagyon értéke 102 milliárd forinttal, 13 760 milliárd forintra esett, ebből 125 milliárd forint a piaci veszteségek hatása, míg 23 milliárd forinttal növelték az állományt a tranzakciók.
A lakossági állampapírvagyon viszont szépen növekedett márciusban, piaci értéken számítva 13 852 milliárdról 14 067 milliárd forintra, a növekedésből 208 milliárd forintért a tranzakciók (nettó vásárlások) feleltek, 8 milliárd forintot pedig a hozamok tettek hozzá a vagyon gyarapodásához.
Az államadósság finanszírozási szerkezete márciusban nem változott jelentősen: a magyar specialitás-számba menő lakossági láb 25%-os részesedést hasít ki a piacból, ezzel megegyezik a bankok 25%-os részesedése. A biztosítók és nyugdíjpénztárak 5%-os, a befektetési alapok 7%-os hányadra tettek szert,
miközben a legnagyobb súlyt a külföldi befektetők képviselik, jelenleg a kintlévő magyar állampapírok 32%-a az ő kezükben található.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
