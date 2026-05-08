80 ezer dollár fölött a bitcoin, de most nem is az árfolyam a legérdekesebb

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A bitcoin az elmúlt hetekben újra 80 ezer dollár fölé kapaszkodott, de közben továbbra is nagy a bizonytalanság. Ez már egy új emelkedő trend kezdete, vagy inkább csak egy erős visszapattanás egy még törékeny piacon?

Igyekszem nem túlzottan a rövid távú árszintekre fókuszálni. Sokkal érdekesebb az, ami strukturálisan történik a piac mélyén. 2026 első negyedévében viszonylag rövid időn belül jelentős ETF-kiáramlásokat és erőteljes beáramlásokat is láthattunk. Az ilyen típusú rotáció egy érőben lévő eszközosztályra jellemző, és hasonlót látunk más volatilis piacokon, például a large-cap technológiai részvények esetében is. A bitcoin gördülő egyéves volatilitása idővel jelentősen csökkent, és mára egy, a Tesláéhoz hasonló sávban mozog. Egy eszközosztály nem attól válik allokálhatóvá, hogy nyugodt, hanem attól, hogy kiszámítható.

Ezért a jelenlegi 80 000 dollár körüli mozgások önmagukban szerintem nem jelentenek valódi jelzést. Az előttünk álló hónapokban az igazi indikátorok az ETF-ekbe irányuló tőkeáramlások lendülete, a MiCA-kompatibilis termékek európai terjedése, valamint a Federal Reserve által kijelölt kamatpálya lesznek.

Mekkora most a forgalom és az aktivitás a Bitpandán a korábbi hónapokhoz képest? A magyar ügyfeleknél is látszik, hogy a bitcoin emelkedése visszahozta a lakossági érdeklődést, vagy inkább még kivárás van?

Két dolog történik egyszerre. Egyrészt a decemberi szabályozási átmenetet követően Magyarországon a lakossági kriptószolgáltatás elméletileg csak érvényes validátori megállapodással működtethető kereskedelmi alapon, és tudomásunk szerint jelenleg mi vagyunk az egyetlen szereplő ezen a piacon ebben a szegmensben, amely rendelkezik ilyen megállapodással. Ennek révén a magyar felhasználóknak a lehető legmagasabb szintű, szabályozott és biztonságos környezetet biztosítjuk, miközben jelentős többlet-operációs terhet és fix költségeket vállalunk.

Ezzel párhuzamosan azonban gyakorlatilag minden bróker és kriptótőzsde továbbra is elérhető a piacon annak ellenére, hogy a jelenlegi magyar szabályozási keretrendszer elméletileg nemcsak a szolgáltatóktól követeli meg a helyi validátori integrációt, hanem felelősséget helyez azokra a felhasználókra is, akik nem megfelelően szabályozott szolgáltatásokat vesznek igénybe.

Másrészt a globális ETF-beáramlások és a bitcoin árfolyammozgása egyértelműen újraindították a piaci aktivitást, érdekes módon azonban nem a klasszikus „regisztrálok és veszek egy coin-t” formában. A magyar felhasználók egyre inkább a diverzifikált termékeket választják: a BCI-k (Bitpanda Crypto Indexek) kiemelkedően teljesítő termékkategóriát jelentenek teljes európai felhasználói bázisunkon, és a Savings Plans használata is folyamatosan növekszik.

Tehát ez nem egy klasszikus, retail FOMO által hajtott hullám, hanem inkább egy strukturáltabb és türelmesebb visszatérés a piacra. Ez összhangban van a szélesebb európai trenddel is, az új, 35 év alatti befektetők körében nagyjából minden második-harmadik ember kriptóval kezdi befektetési útját, sok esetben még a részvények és ETF-ek előtt.

A bitcoin most erősebbnek tűnik, mint a legtöbb altcoin. Ez inkább klasszikus menekülés a legnagyobb, legismertebb kriptoeszközbe, vagy a piac egyszerűen még nem hisz egy szélesebb altcoin raliban?

Jelenleg szerintem inkább az előbbiről van szó, egy klasszikus „flight to quality” jelenségről. A bitcoin továbbra is a fő intézményi belépési pont a digitális eszközök világába. A legtöbb szabályozott befektetési termék és ETF-beáramlás ide koncentrálódik. Ha ma egy európai privátbank kriptós allokációt kezd építeni ügyfelei számára, az első instrumentum szinte mindig egy spot bitcoin-termék.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne hely az altcoinok számára. Az altcoinok iránti szélesebb körű érdeklődés jellemzően három dologtól függ: szabályozási egyértelműségtől, intézményi termékstruktúráktól (ETF-ek, indexek), valamint valódi piaci likviditástól. Az első Európában részben már megvalósult a MiCA révén. A második most épül, a harmadik pedig egy érettebb piaccal érkezik majd meg.

Ez egy ismerős mintázat. Minden eszközosztályban a piacvezető éri el először az intézményi méretet, a többiek pedig néhány évvel később követik. Ebben nincs semmi szokatlan, sőt, szerintem ez maga az érettség jele.

Az ethereum árfolyama jóval visszafogottabban mozog, miközben továbbra is ez a legfontosabb okosszerződés-platform. Mitől tudna újra relatív erőt mutatni az ethereum a bitcoinnal szemben?

A bitcoin és az ethereum egyre inkább eltérő szerepet töltenek be a digitális eszközök világában. A bitcoint sokan elsősorban sokan „digitális aranyként” emlegetik, egy olyan pozícióként, amit megvesznek és tartanak. Az ethereum ezzel szemben sokkal szorosabban kapcsolódik az olyan alkalmazási területekhez, mint a tokenizáció, a stablecoinok és az okosszerződések, egy működő infrastruktúra, amelyen tokenizált eszközök, stablecoinok és valós pénzügyi alkalmazások jelentős része fut.

Három katalizátort érdemes figyelni az ethereum relatív teljesítményével kapcsolatban: a valós eszközök (RWA-k) tokenizációjának ütemét, például pénzpiaci alapok, államkötvények vagy ingatlanok blokkláncra költözését, amelyek nagy része ethereumon történik; a staking ETF-ek elérhetőségét, amelyek teljesen más kockázat–hozam profilt nyitnak meg az intézményi befektetők számára; valamint a hálózat díj dinamikáját, amely attól függ, mennyi valódi aktivitás zajlik a láncon.

Az én nézőpontom szerint az ethereumnak nincs szüksége arra, hogy „legyőzze a Bitcoint”. A digitális pénzügyi rendszerben betöltött hosszú távú szerepe egyszerűen más típusú értéket képvisel, és ezt a piac fokozatosan fogja beárazni, nem egyetlen hirtelen ugrással.

A befektetők egy része nem feltétlenül a legkockázatosabb coinokba megy, hanem inkább bitcoinba, ethereumba, stablecoinba vagy szabályozott termékekbe. A Bitpanda adatai alapján hogyan változott a magyar ügyfelek kockázatvállalása?

Az elmúlt évben egyértelműen láttunk elmozdulást a strukturáltabb viselkedés irányába a magyar felhasználók körében.

Konkrétan három dolgot emelnék ki: a diverzifikált termékek, például a Crypto Indexek és a Savings Plans használata növekszik, ami arra utal, hogy sok felhasználó hosszabb távú szemlélettel közelít a piachoz, nem pedig pusztán rövid távú kereskedési aktivitásként tekint rá.

A stablecoin-használat szintén emelkedik, gyakran azért, hogy a felhasználók rugalmasak maradjanak volatilis piaci környezetben. Ezzel párhuzamosan tovább nő az érdeklődés a szabályozott termékkörnyezetek iránt, legyen szó MiCA-kompatibilis kriptóról, részvényekről, ETF-ekről vagy nemesfémekről. Az, hogy több eszközosztály egyetlen platformon érhető el, egyre inkább valódi felhasználói igényként jelenik meg.

A lakossági befektetők természetesen nem homogén csoportot alkotnak. Vannak fiatalabb, gyorsan tanuló befektetők; tapasztaltabb, hosszú távon gondolkodó felhasználók; és trendkövetők is. Ami közös bennük: egyre kevesebben akarnak egyetlen coinra fogadni, és egyre többen keresnek strukturáltabb kitettséget.

A stablecoinok körül egyre nagyobb a szabályozói figyelem, az Egyesült Államokban is komoly vita zajlik arról, milyen hozamot vagy jutalmat kínálhatnak a kibocsátók. Ez mennyire lehet fontos fordulópont a kriptopiac intézményesedésében?

Ez talán a legjobban alulárazott sztori a piacon. A stablecoinok ma már nem a kripto perifériáján vannak, hanem a globális pénzmozgás közepében.

A Mastercard idén bejelentette a BVNK 1,8 milliárd dolláros felvásárlását, ez a valaha volt legnagyobb stablecoin-infrastruktúra-tranzakció. Ezzel egy időben adja el a 2019-ben 3,2 milliárd dollárért megvett Nets valósidejű fizetési üzletágat, várhatóan az eredeti vételár alatt. Vagyis egy nyereséges egységet veszteséggel értékesít, hogy a tőkét stablecoin-payment railekbe forgassa át. És ezt nem egyedül teszi az összes nagy szereplő mind ugyanebbe az irányba mozdul.

A kérdés ma már nem az, hogy a blockchain alapú fizetési railek átveszik-e a hagyományos fizetési infrastruktúrát. Hanem az, hogy ki építi meg őket. Az amerikai szabályozási vita - a hozam, a jutalom, a kibocsátás körüli kérdések - pontosan ezért fontos: a stablecoinok jövőbeli versenyfeltételeit határozza meg. Európa itt egyébként előrébb tart: a MiCA már részletesen szabályozza az e-money tokeneket és az asset-referenced tokeneket. Ez egyértelmű előnyünk.

A geopolitikai kockázatok, különösen az iráni feszültség és az olajár emelkedése, most a részvénypiac mellett a kriptoeszközök piacát is befolyásolja. A bitcoin ilyenkor inkább kockázatos eszközként viselkedik, vagy egyre inkább alternatív menedékként?

Szerintem maga a piac még nem adott végleges választ erre a kérdésre. A bitcoin továbbra is erősen reagál a széleskörű piaci hangulatra, különösen a makrogazdasági bizonytalanság időszakaiban. Sok esetben továbbra is jelentős korrelációt látunk a technológiai részvényekkel és más kockázatos eszközökkel.

Ugyanakkor érdemes a hosszabb távú mintázatot is figyelni. A közelmúltbeli iráni feszültségek, az olajármozgások vagy a dollárdinamika során a bitcoin viselkedése egyre szelektívebbé vált. Néha kockázati eszközként mozog; máskor - különösen amikor a szuverén kockázatok kerülnek előtérbe - alternatív tartalékeszköz szerepet vesz fel.

Szerintem a reális válasz az, hogy a bitcoin jelenleg egy átmeneti fázisban van. Nem tisztán „digitális arany”, de nem is csupán egy magas bétájú technológiai eszköz. Nyolc–tíz éves időtávon ez a kettősség valószínűleg inkább a menedékeszköz-funkció irányába oldódik majd fel, ahogy a piac növekszik, az ETF-ek kezelt vagyona emelkedik, és az intézményi állományok bővülnek. Rövid távon azonban nem érdemes egyértelmű választ várni egyetlen geopolitikai stresszesemény kapcsán sem.

Melyik területet látja most a legérdekesebbnek az altcoinokon belül? Mi mozgatja most a befektetők fantáziáját?

Nem az egyes coinokra fókuszálnék, ez nem befektetési tanácsadás, és minden felhasználónak a saját helyzete alapján kell meghoznia a döntéseit. Sokkal érdekesebbek azok a területek, ahol valódi intézményi infrastruktúra épül ki.

Négy területet érdemes figyelni. Az első a valós eszközök (RWA-k) tokenizációja, pénzpiaci alapok, államkötvények, ingatlanok blokkláncra költözése. A McKinsey legfrissebb felmérése szerint az európai lakossági bankok 75%-a már pilotolja vagy bevezeti a digitális eszközökhöz kapcsolódó képességeket. A második a stablecoin-infrastruktúra, kibocsátók, treasury management megoldások, fizetési integrációk. A Mastercard–BVNK megállapodás után ez már nem opcionális. A harmadik az L1/L2 infrastruktúra a tokenizáció mögött, azok a hálózatok, amelyek az előző két alkalmazási területet kiszolgálják. A negyedik pedig a DePIN (decentralizált fizikai infrastruktúra) és az AI × kripto metszete, ez még korai fázisban van, de hosszú távon itt rejlik a legnagyobb diszruptív potenciál.

Összességében a fókusz egyre inkább az infrastruktúra és a gyakorlati felhasználási esetek irányába tolódik el, nem pedig a pusztán spekulatív narratívák felé.

Magyarországon a szabályozás az elmúlt időszakban fontos téma lett, a Bitpanda pedig azt kommunikálta, hogy teljesen megfelel az új hazai kriptoeszköz-szabályozásnak. Ez üzletileg mit változtat, több ügyfelet hoz, nagyobb bizalmat ad, vagy inkább a piac megtisztulása miatt fontos?

A szabályozás elsősorban bizalmat épít. Ma a szabályozott működés már nem pusztán jogi kérdés, hanem egyre inkább alapelvárás is. Azok a befektetők, akik hosszú távon gondolkodnak, olyan szolgáltatót szeretnének választani, amely felügyelt, auditált és működésében stabil. A Bitpandánál ez a szemlélet a vállalat alapítása óta része a működésünknek.

Ugyanakkor a piac jelenleg még átmeneti állapotban van. Bár a szabályozási környezet szigorodott, és néhány szereplő valóban kivonult a magyar piacról, én azt látom, hogy továbbra is sok nemzetközi szolgáltató aktív maradt. Mi a kezdetektől azt az utat választottuk, hogy a helyi megfelelőségi követelményeket igyekszünk teljeskörűen implementálni, beleértve az ehhez kapcsolódó validátori együttműködést és operatív folyamatokat is. Ez jelentős többletmunkát és fix költséget jelent, miközben a piac jelenleg még nem teljesen homogén abból a szempontból, hogy ki milyen mélységben alkalmazkodott az új környezethez.

Éppen ezért mi ezt nem rövid távú versenyelőnyként értelmezzük, hanem hosszú távú stratégiai befektetésként. A MiCA-licensszel és a magyar megfelelésre törekedéssel együtt olyan alapot teremtünk, amelyre később intézményi partnerségeket, banki együttműködéseket és fenntartható növekedést lehet építeni. Hosszú távon úgy gondoljuk, hogy az európai pénzügyi piac ebbe az irányba halad.

Ha egy magyar lakossági befektető most nézi a kriptopiacot, mit érdemes figyelnie a következő hónapokban? A bitcoin technikai szintjeit, az ETF-beáramlásokat, a szabályozást, az amerikai kamatpályát?

Piaci szempontból továbbra is fontos témák az ETF-beáramlások, a kamatkörnyezet alakulása, a szabályozási fejlemények és az intézményi adaptáció. A lakossági befektetők számára ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy a kriptoeszközök továbbra is rendkívül volatilisek, és a rövid távú piaci időzítés még tapasztalt szereplők számára is nehéz. Ez az egyik oka annak is, hogy továbbra is növekvő érdeklődést látunk a strukturáltabb megközelítések, például a rendszeres befektetések vagy a diverzifikált termékek iránt. Ez általános piaci megfigyelés, nem befektetési tanácsadás.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.