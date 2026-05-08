Begyűrűzik-e a nemzetközi optimizmus a hazai árverésekre?

A következő két hét nagyobb árveréseinek sorát a Darabanth Aukciósház május 9-ig tartó 46. nagyaukciója nyitja, aminek ezúttal is csak kisebb szeletét alkotják a műtárgyak, ám így is többszáz tétel kerül kalapács alá. A XIX. – XX. századi mesterek közül mások mellett Thorma János, Gyenes Gitta, Nagy Oszkár, Bene Géza és Kádár Béla műveire lehet néhány százezer forintról indulva licitálni, míg a kortárs kategóriában hasonló induló árakkal többek között Hencze Tamás, Swierkiewicz Róbert, Bak Imre, efZámbó István, Barabás Márton és Ottó László alkotásai szerepelnek.

Ugyanezen a napon kerül sor a debreceni Villás Galéria árverésére, ahol a képzőművészeti alkotások mellett műtárgyak, bútorok és ezüstök is elérhetők lesznek. Három tétel – Kádár Béla, Rippl-Rónai József és Pólya Tibor egy-egy munkája – kétmillió forint feletti kikiáltási árat kapott, a kortársak között pedig Mácsai István munkái indulnak a legmagasabbról. A műtárgyak közül egy 6 darabos art deco ezüst teáskészlet emelkedik ki, amire 650 ezer forintról indul a licit.

Egy nappal később, május 10-én zárul a Contempo Auctions XX. árverése, amin XX. és XXI. századi munkák szerepelnek. A kéttucatnyi tételt felvonultató anyagban olyan jelentős mesterek művei szerepelnek, mint Bukta Imre, Nádler István, Lakner László, Kokas Ignác vagy Károlyi Zsigmond. A legmagasabb, kétmillió forintos induló árat egy korai Bernáth/y Sándor-olajkép, a Rózsadombi villa kapta.

A Műgyűjtők Háza május 13-án már a 336. árverését tartja. A főszerepet ezúttal kortárs művészek játsszák; Bada Dada, feLugossy László, Reigl Judit, Mazzag István és Konok Tamás – többnyire sokszorosított – munkáira 95-180 ezer forint között indulva lehet licitálni. A legdrágább tétel viszont egy korábbi mű, Tornyai János olajképe, a Mulatság a szabadban, aminek kezdő ára 260 ezer forint.

A legnagyobb házak május 17-20. között lépnek színre. A sort 17-én a Virág Judit Galéria nyitja 81. tavaszi aukciójával. A háború utáni és kortárs művészetnek a ház ezúttal is külön aukciót szentel, amire két nappal később kerül sor. A tavaszi aukció csúcskategóriás kínálatának főszereplője – mint már a múltban is többször – Vaszary János lesz. A Trieszt főterét, a Piazza dell’ Unitát ábrázoló, 1927-ben készült olajképét a nagyközönség már többször láthatta – először rögtön a születését követő évben a Nemzeti Szalonban, legutóbb pedig két éve, a festményt most árverésre bocsájtó ház Róma-Budapest tárlatán; közben ott volt a festmény a Magyar Nemzeti Galéria nagyszabású 2007-es életmű-kiállításán is. A 120-160 millió forintra becsült műre 75 millió forintról indulva lehet licitálni. A szerényebb vásárlási kerettel rendelkező Vaszary-rajongók a művész további öt alkotására licitálhatnak, melyek 750 ezer és 5,5 millió forint közötti kikiáltási árat kaptak. Életművi jelentőségű alkotás Szobotka Imre ifjúkori remeke, az Ülő kubista alak címen is ismert, 1915 körül Franciaországban született, Műteremben című kisméretű olajkép, ami 26 millió forintról indul. Patkó Károly Subiaco című, 1930-as temperája 15 millió, Aba-Novák Vilmos nagy népszerűségnek örvendő, cirkusz-témájú műveinek egyike, az 1932-es Komédiások 12 millió forintról indul. A magyar avantgárd egyik csaknem elfelejtett, de az utóbbi időben újra reflektorfénybe került mestere, Faragó Endre kitűnő, 1933-as kávéházi jelenetére 10 millió forinton kezdődhet a licit. Az aukció legdrágább tételei között egy Apáti Abt Sándor által tervezett Zsolnay virágedény is szerepel, aminek becsértékét a ház 12-16 millió forintban állapította meg.

Vaszary János: A Piazza dell’Unità Triesztben, 1927, olaj, karton, 47 x 62 cm, a Virág Judit Galéria jóvoltából

Egy nappal a Virág Judit Galéria után lép színre a Kieselbach Galéria. A jelentős munkákat felsorakoztató, gazdag kínálatban közel 30 tétel kapott nyolcszámjegyű kikiáltási árat, közülük 16 induló ára átlépi a 20 millió forintot is. A három sztártétel egyike Munkácsy Mihály alkotása, a másik kettő a magyar modernizmus kiemelkedő alkotói, Tihanyi Lajos és Márffy Ödön munkája. Munkácsy Mihály Köpülő asszonya a magyar festészet egyik legismertebb ikonja és bár a mű természetesen nem hagyja el a Magyar Nemzeti Galériát, a kompozíció első, friss festőiséggel megoldott variációja most megszerezhető lesz. Értékéhez provenienciája is hozzájárul; a mű korábban olyan gyűjtők kollekcióját gazdagította, mint Nemes Marcell, majd Herzog Mór Lipót. A kezdő ár 65 millió, a becsérték 80-130 millió forint.

Munkácsy Mihály: Köpülő asszony, 1871-72, olaj, vászon, 76 x 59 cm, a Kieselbach Galéria jóvoltából

Míg ez a mű számos kiállításon látható volt már, Tihanyi Lajos barátnőjéről, Titáról festett portréja most, a kép születésének 100. évfordulóján szerepel először a nagyközönség előtt. A rendkívül dekoratív, kubisztikus portré egy évszázadon keresztül lappangott; most 85 millió forintos kezdőárral és 170 – 230 milliós becsértékkel kerül kalapács alá. Csaknem ilyen soká lappangott, de már az ezredfordulón felbukkant Márffy Ödön portréja barátjáról, Kerpely Jenő csellistáról. A mű több, mint szokványos portré, a művészettörténet a klasszikus muzsika jelképszerű képi ábrázolásaként tartja számon. Az olajkép kikiáltási ára 75, becsértéke 90-130 millió forint. Vaszary János erről az árverésről sem hiányozhat; öt műve közül a Kelet és Nyugat című ismert alkotása indul a legmagasabbról, 55 millió forintról. Kiemelkedő munkák képviselik az aukción Batthyány Gyula (Hölgy fejdísszel, 44 millió forint) és Scheiber Hugó (Kubofuturista kompozíció, 46 millió forint) munkásságát is. A kortárs anyag vezető tétele Keserü Ilona római témájú ifjúkori olajképe, a Piros-kék kompozíció, amiért 22-34 millió forintot várnak. A néhány százezer és 2,4 millió forint közötti sávból indulva olyan kortárs mesterek munkáira lehet licitálni, mint Fehér László, Mengyán András, Maurer Dóra, Hencze Tamás, Váli Dezső, Nádler István, Károlyi Zsigmond, Földi Péter vagy Nyári István.

Tihanyi Lajos: Tita-portré I. (Tita portré st[udium]., La femme espagnole, Seated Woman), 1926, olaj, vászon, 81 x 65 cm, a Kieselbach Galéria jóvoltából

Másnap ismét a Virág Judit Galéria következik, ezúttal II. világháború utáni és kortárs művekkel. Hantai Simon Festmény vagy Kompozíció címen ismert monumentális vászna 1955-ből jó eséllyel pályázik arra, hogy megdöntse a nemzetközi műkereskedelemben igen magas árakat elérő művész hazai árverési rekordját. A Párizsban több fontos intézményben is bemutatott festmény a művész pályáján fordulópontot jelentő időszakban született; ekkor hagyta el képeiről a tárgyi kollázs elemeket és a figuratív részleteket, hogy teljességgel a gesztust engedje érvényesülni. A mű induló ára 50 millió, becsértéke 90-120 millió forint. Birkás Ákos ikonikus „Fej”-sorozata egy-egy darabjának aukciós felbukkanása mindig eseményszámba megy. Ezúttal 16 millió forintról indulva a sorozat egy 1966-os, a Berliner Sparkasse gyűjteményét is megjárt darabjára lehet licitálni; a mű becsértéke 28-34 millió forint. Gazdag a kínálat más keresett kortárs mesterek munkáiból is; Maurer Dórától és Keserü Ilonától például öt-öt, Fajó Jánostól, Bak Imrétől és Nádler Istvántól négy-négy munkára lehet, viszonylag tág értékhatárok között, licitálni.

Hantaï Simon: Festmény (Kompozíció, Cím nélkül), 1955, olaj, vászon, 139 x 201 cm, a Virág Judit Galéria jóvoltából

A BÁV ART 87. művészeti aukcióján május 19-én az órák, ékszerek és ezüst műtárgyak, míg másnap, 20-án klasszikus és kortárs festmények, bútorok és további műtárgyak kerülnek kalapács alá. Az órák és ékszerek választéka ezúttal is impozáns. Az űrkutatás hajnalán a NASA hivatalos órájává választott Omega Speedmaster Moonwatch 18 karátos arany változatára 8,5 millió, a 20. századi óratervezés egyik ikonikus alakja, Gérald Genta két modelljére, egy Cartier Pashára és egy Audemars Piguet Royal Oakra 5, illetve 7.5 millió forintról indulva lehet ajánlatot tenni. A gyémántkülönlegességek közül kiemelkedik egy 44 millió forinton kezdő, összesen 12,5 karátos, régi csiszolású gyémántból álló fülbevalópár és egy, a hollywoodi filmcsillagok világát megidéző, összesen 16,2 karátnyi gyémántot tartalmazó, 7 millió forintról indított platina briliáns karék.

Omega Speedmaster Moonwatch, arany 750 tok és csat, limitált szériás kiadás, a BÁV ART jóvoltából

A Zsolnay kerámiák közül a Mack Lajos tervezte, a korszak formakultúráját és színvilágát tükröző, 1,6, illetve 2 millió forintos kezdő árú szecessziós díszvázák érdemelnek külön említést. A kerámiakínálat különleges darabja egy 400 ezer forintról indított korai, 1938-as Kovács Margit kerámia is, ami a művész közismert figurális világától eltérően az art deco jellegzetes világát idézi.

A festménykínálatból kiemelkedik Rippl-Rónai József 9 millió forinton kezdő, Zorkát ábrázoló finom hangulatú pasztellje, Ziffer Sándor 28 millió forintos induló árat kapott, a nagybányai iskola modern törekvéseit tükröző 1913-as Pihenő modellek című festménye és Batthyány Gyula Bálozó hölgyek című, a művész jellegzetesen dekadens alakjaival a régi korok udvari világát megidéző munkája, ami 13 millió forinton kezd. A kortárs anyag vezető tétele Bak Imre Remény című, az ezredforduló esztétikáját tükröző 1997-es alkotása, ami 5 millió forintról indítva várja a liciteket.

Ziffer Sándor: Pihenő modellek (Cigánylányok a fűben), 1913, olaj, vászon, 91 x 126 cm, a BÁV ART jóvoltából

A tavaszi árverések sorozata május végén is folytatódik, ekkor lép majd színre többek között a négy estén is árverező Nagyházi Galéria, valamint a Bodó Galéria is.

A kínálat összességében valamivel erősebb a tavaly tavaszinál; most már a vásárlókedven múlik, hogy ez tükröződik-e majd a forgalmi statisztikákban is.

Címlapkép forrása: Vaszary János: A Piazza dell’Unità Triesztben, 1927, olaj, karton, 47 x 62 cm, a Virág Judit Galéria jóvoltából

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ