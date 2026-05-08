Megtudtuk: rendőrök vitték el Tarsoly Csabát, két év börtön vár rá

Rendőrautó vitte el Tarsoly Csabát a II. kerületi otthonától csütörtök reggel, ahol mostanáig házi őrizetben volt – értesült a Portfolio. Megkeresésünkre a Szegedi Ítélőtábla elárulta: Tarsoly ellen még február 5-én született jogerős ítélet a soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben, hűtlen kezelés, pénzmosás és vesztegetés miatt 2 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Elértük Tarsoly Csabát is, aki ügyvédjén keresztül válaszolt megkeresésünkre: mind a még zajló Quaestor-ügyben, mind a februárban lezárt soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben máig vitatja az ellene felhozott vádakat, de önként bevonult letölteni a kiszabott büntetést.

Budapest II. kerületi otthona közelében Tarsoly Csabát tegnap rendőrautóba ültették és elszállították – tudta meg a Portfolio. Megkeresésünkre a Szegedi Ítélőtábla közölte: a soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyként elhíresült büntetőügyben Tarsoly Csaba István mint 78. rendű vádlott ellen 2026. február 5-én hoztak jogerős ítéletet,

bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntette,

2 rendbeli folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette, valamint

2 rendbeli folytatólagosan elkövetett vesztegetés bűntette

miatt – a folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettében és a 2 rendbeli folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettében mint bűnszervezetben elkövetőt – 2 év börtön fokozatú szabadságvesztésre ítélték. A bűnszervezetben történő elkövetés okán Tarsoly nem bocsátható feltételes szabadságra. Ezenkívül 2 évre eltiltották a közügyektől, továbbá 8 évre foglalkozástól is eltiltották, azaz nem lehet gazdálkodó szervezet általános vezetését ellátó szerv tagja, illetve igazgatója vagy gazdasági társaság vezető tisztségviselője.

Tarsoly Csabát is megkerestük, az ügyvédje válaszolt a feltett kérdéseinkre, megerősítve, hogy

Tarsoly 2026. május 7-én megkezdte a jogerősen kiszabott, 2 éves szabadságvesztés büntetésének letöltését.

Az ügyvéd közölte: az ítélet a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet büntetőügyéhez egyesített ügyben keletkezett, a nyomozást 2015 márciusában rendelték el, másodfokon a Szegedi Ítélőtábla hozta a döntést. Tarsoly Csaba önként vonult be letölteni a büntetését, de nem ismeri el a felelősségét, mindvégig vitatta az ellene felhozott vádakat. A védekezés szerint

ha a teljes gazdasági, illetve üzleti kapcsolatot megnézik, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy [Tarsoly Csaba] nem működött közre hűtlen kezelésben, nem vett részt pénzmosásban, ahogyan vesztegetési pénzeket sem fogadott el.

Az ügyvéd azt is megírta: három rendkívüli jogorvoslati eljárás van tervben, illetve folyamatban:

az előzetes fogvatartás beszámítása tárgyában egyszerűsített felülvizsgálati eljárást indítottak,

felülvizsgálati indítványt terjesztenek elő, illetve

perújítási eljárás elrendeléséhez szükséges magánszakértői vélemény beszerzése is folyamatban van.

Tarsolyék kiemelték: a mostani jogerős büntetés végrehajtása a folyamatban lévő Quaestor-főügyre való felkészülést lényegében ellehetetleníti, mivel "6000 oldal feletti a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete, ennek során 500 feletti tárgyalás anyagát, továbbá több mint 5 terabyte terjedelmű iratanyagot kell feldolgozni, ami a büntetés-végrehajtás keretei között nagyon is korlátozott."

Az ügyvéd azt írta: a vádirat és az ítélet a Quaestor vállalatcsoport és a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet közötti pénzügyi műveletek egy kiragadott részszeletével foglalkozott, 2004-2010. közti időszakra vonatkozóan. Ebből az időszakból 21 fiktív értékpapír-tranzakciót tettek az eljárás tárgyává, ezekhez kapcsolódóan a Quaestor vállalatcsoport hűtlen kezelésben működött közre a takarékszövetkezet vagyonára vonatkozóan, emellett pénzmosást és vesztegetést is elkövetett.



A tényleges időszakban, 2004-2014. között összesen 250 fölötti számú értékpapírügylet történt a két pénzintézet között – hangsúlyozta az ügyvéd. A takarékszövetkezetnek 2014. július 8-ig bezárólag több mint 1,5 milliárd forintos nyeresége származott a Quaestor vállalatcsoporttal folytatott üzleti tevékenységéből, vagyoni hátrányt, illetve kárt az ítélet sem állapított meg. A két pénzintézet közötti gazdasági kapcsolatban az utolsó ügylet 2014 júliusában teljesült, ekkorra tehát realizálódott a nyereség, amiről valamennyi felszámoló vallomást is tett. A 2010. utáni időszakkal azonban eljárásjogi okból nem foglalkoztak, lévén az nem képezte a vád tárgyát.

Tarsoly Csaba ellen az utóbbi években két jelentősebb büntetőügy volt folyamatban,

a Quaestor-ügyként elhíresült "nagyobbik ügy" 2016 óta húzódik, a cég a 2015-ös brókerbotrányok egyik kulcsszereplője volt. A Fővárosi Főügyészség a Quaestor cégcsoport tulajdonosát és vezetőjét, Tarsoly Csabát mint elsőrendű vádlottat és tíz társát különösen jelentős kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények elkövetésével vádolta meg, öt vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást rótt a 11 vádlott terhére. (Az ügynek több mint 30 ezer sértettje volt, a károsultak nagy többsége kárrendezésben részesült, de ez nem minden befektető esetében jelentett teljes kártalanítást, mert a kárrendezésnek volt felső összeghatára.) A vádlottak a vád szerint összesen 77 milliárd forint kárt okoztak az ügyfeleknek, Tarsoly 2024-ben elsőfokon 13 évet kapott. A többi 10 vádlott közül a másod- és negyedrendű vádlott kivételével mindenkire büntetést szabtak ki; a legsúlyosabbat – 16 év fegyházbüntetést – a harmadrendű vádlott kapta.

A "kisebbik ügy" a soltvadkerti takarékszövetkezeti ügy, ezt az ügyrészt 2015 decemberében különítette el az alapügytől a nyomozó hatóság, ebben az ügyben született jogerős ítélet három hónappal ezelőtt. A vádirat szerint Tarsoly Csaba 2004 tavaszát megelőzően megállapodott a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet vezetőjével abban, hogy egymásnak kölcsönösen előnyös, azonban jogellenes – és egyben korrupciónak is minősülő – gazdasági tevékenységet fognak folytatni. Tarsoly vállalta, hogy a Quaestor cégcsoporton keresztül, a takarékszövetkezet vagyonából folyamatosan finanszírozni fogja a szövetkezeti vezető fiának a cégét, oly módon, hogy ezt színlelt értékpapír-vásárlásokkal leplezik. Cserébe a takarékszövetkezet vezetője vállalta, hogy esetenként a Quaestor csoport kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges forrásokat biztosítani fogja a takarékszövetkezet pénzéből. Ez utóbbi összegek a későbbiekben úgy áramlottak ki a takarékszövetkezettől, hogy azokért cserébe ellenszolgáltatás nem volt, így a takarékszövetkezetnél vagyoni hátrány keletkezett.

A vád szerint a vádlottak 2004 áprilisa és 2010 márciusa között összesen több mint 2,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a takarékszövetkezetnek, amelyből több mint 500 millió forintnak az eredetét leplezték fiktív jogcímmel végrehajtott átutalásokkal és a házipénztárból való kivétellel. A Fővárosi Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett hűtlen kezelés bűntette, bűnszervezetben, üzletszerűen és különösen nagy értékre, befektetési vállalkozás vezető tisztségviselőjeként elkövetett pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt 2019-ben nyújtott be vádiratot a Kecskeméti Törvényszékre, ahol az elsőfokú eljárás zajlott.

Érdekesség, hogy Tarsoly Csaba 2026. május 2-án vlogot indított a YouTube-on, mostanáig 5 videót töltött fel összesen 47 perc időtartammal, a videókban főként a Quaestor-ügyet meséli el saját szemszögéből.

A BRFK és a BVOP jogszabályi korlátokra hivatkozva nem tudott információval szolgálni a Tarsoly Csabát illető 2026. május 7-i rendőri intézkedésről, illetve a szabadságvesztés letöltésének megkezdéséről. Tarsoly Csaba ügyvédje azt nem kívánta elárulni, hogy ügyfele pontosan hol tölti le a büntetését.

Címlapkép: Tarsoly Csaba vádlottat vezetik a tárgyalóterembe az ellene és társai ellen indított büntetőper tárgyalására a Fővárosi Törvényszéken 2016. július 12-én. Forrás: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

