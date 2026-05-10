Ezen áll vagy bukik a részvénypiaci emelkedés

A kötvénypiac miatt tudtak az elmúlt hetekben ekkorát emelkedni a részvénypiacok. Azonban ez kényes egyensúly és pont olyan gyorsan tud visszafordulni ez a történelmi mértékű emelkedés, mint amilyen gyorsan megszületett. A fájdalmas fordulathoz három kritériumnak kell egyszerre teljesülnie, mutatjuk, mikor kezd el villogni a vészjelző.

Portfolio Investment Day 2026 Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Hormuzi-szoros lezárása egy óriási energiaválság kezdetét jelentette, a furcsa azonban az, hogy erről a részvénypiac egy rövid korrekció óta nem akar tudomást venni. Valójában azért nem, mert a kötvénypiac is átnéz felette egyelőre.

Ez a két piaci szegmens most egymást igazolja vissza, méghozzá olyan logikával, ami a felszínen megnyugtató, a mélyben azonban törékeny. Amíg a kötvényhozamok nem mozdulnak, a részvénybefektetők is okkal reménykedhetnek abban, hogy a geopolitikai sokk valami távoli, lényegtelen zaj marad.

Azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a törékeny egyensúly bármelyik pillanatban a felborulás határára sodródhat.