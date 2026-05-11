Bődületes mennyiségű pénz indul meg: kiderültek a paktum részletei, példátlan löketet kaphatnak a befektetési piacok
Az Egyesült Királyság kormánya új egységet hozott létre, amelynek célja, hogy 2035-ig 99 milliárd font (kb. 40 000 milliárd forint) értékben vonzzon be ausztrál nyugdíjpénztári befektetéseket kulcsfontosságú brit projektekbe. Mindez csak kicsivel azután történt, hogy a kabinet komoly nehézségek árán tudta csak elfogadtatni a nyugdíjrendszert szabályozó új törvényt – írja a Financial Times.

A Befektetési Hivatal által vezetett úgynevezett "Supers Unit" feladata, hogy megkönnyítse és ösztönözze az ausztrál nyugdíjalapok tőkebefektetéseit a brit növekedési ágazatokba. Ezek közé tartozik például az infrastruktúra, az ingatlanpiac és a magántőke-befektetések területe. Az egység elnevezése az ausztrál kötelező tőkefedezeti nyugdíjrendszer, a "superannuation" nevére utal.

Az egység létrehozása egy korábbi megállapodásra épül,

ezt Rachel Reeves brit pénzügyminiszter és Jim Chalmers, az ausztrál pénzügyi tárca vezetője írta alá a tavalyi IMF-találkozókon.

A paktum a két ország nyugdíjalapjai közötti szorosabb befektetési együttműködést célozza. Jason Stockwood befektetési miniszter egyébként a jövő héten Ausztráliába, Malajziába és Szingapúrba utazik azzal a céllal, hogy befektetőkkel tárgyaljon, és egyértelművé tegye: az Egyesült Királyság megbízható és stabil célpont az ázsiai-csendes-óceáni térség tőkéje számára.

Az ausztrál nyugdíjalapok 2025 közepén már mintegy 41 milliárd font értékű brit befektetéssel rendelkeztek.

Az előrejelzések alapján ezek az alapok 2035-re megduplázhatják európai és brit befektetéseiket, így ezek összértéke elérheti a 323 milliárd fontot. Jelenleg minden újonnan befizetett ausztrál dollárból csaknem 60 cent kerül a nemzetközi piacokra, amelyek között az Egyesült Királyság is kiemelt célországnak számít.

Rachel Reeves régóta szorgalmazza, hogy a brit nyugdíjalapok kövessék a világ legnagyobb nyugdíjrendszereinek – köztük az ausztrálnak – a példáját. Különösen a befektetések méretét és diverzifikáltságát illetően tartja ezt fontosnak. Ennek jegyében született meg a tavalyi Mansion House-egyezmény. Ebben 17 nagy brit foglalkoztatói nyugdíjpénztár önkéntesen vállalta, hogy 2030-ig alapértelmezett portfóliójuk legalább tíz százalékát magántőke-befektetésekbe irányítják. Ebből öt százalékpontot kifejezetten brit magántőkepiaci eszközökbe szánnak.

A kormány emellett nemrég elfogadtatta az új nyugdíjtörvényt is, amely felhatalmazást ad a minisztereknek arra, hogy kötelező minimumot írjanak elő a nyugdíjalapok hazai és magántőkepiaci befektetéseire. A jogszabály ugyanakkor a Lordok Házában komoly ellenállásba ütközött.

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

