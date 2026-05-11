Dupláját érheti ez a magyar részvény egy friss elemzés szerint

A sztori lényege, hogy a Navigator az elmúlt években több akvizícióval épített ipari és technológiai holdingot, a következő évek növekedését pedig részben további felvásárlásoktól, részben a meglévő cégek integrációjától várja az elemzőház. Az elemzésben azt írják, hogy a társaság 2022 és 2025 között több mint megháromszorozta az árbevételét, 2028-ig pedig további erős bővüléssel számolnak. A Kalliwoda előrejelzése alapján a bevétel a 2025-re várt 18,1 millió euróról 2028-ra 29,6 millió euróra emelkedhet, miközben az EBITDA 1,8 millió euróról 3,6 millió euróra nőhet.
A növekedési sztoriban fontos szerepet kapnak az akvizíciók.
A jelentés külön kiemeli a Brunnbauer-Budapest, a Component CNC és az Evopro Systems Engineering felvásárlását. A Navigator Investments május 5-én írta alá az ipari automatizálási és összeszerelési tevékenységet végző Evopro 100%-os üzletrészének megszerzéséről szóló adásvételi szerződést – ezzel a csoport tőzsdére lépéskor elfogadott stratégiáját követve tovább szélesítette ipari-tech portfólióját és értékláncát. A Navigator ezzel egyre inkább olyan ipari szolgáltatóvá válhat, amely nem pusztán alkatrészgyártásban, hanem mérnöki, automatizációs és karbantartási területeken is jelen van.
Az elemzőház szerint a következő években a működési tőkeáttétel is látványosan javíthatja az eredményességet. A központosított háttérfolyamatok, a csoportszintű tudásmegosztás és az értékesítési szinergiák miatt az EBIT és az EBITDA gyorsabban nőhet, mint az árbevétel. A jelentés alapján a társaság 2028-ra közel 2 millió eurós adózott eredményt érhet el, szemben a 2025-re várt mintegy 0,5 millió euróval.
A Kalliwoda DCF-modellje alapján a Navigator részvényeinek jelenlegi fair értéke 0,50 euró, a 12 hónapos célár pedig 0,55 euró. Aktuális árfolyamon átszámolva ez 195 forint, ami a 94 forintos legutóbbi záróárnak több mint a duplája.
A számításnál 10 százalékos WACC-kal dolgoztak, a részvényesi értéket 28,6 millió euróra becsülték. Az elemzőház ugyanakkor azzal is számol, hogy a részvényszám a következő években tovább emelkedhet, mivel a társaság a felvásárlások finanszírozásához a jövőben is használhat tőkepiaci forrásbevonást.
A kockázatok között érdemes kiemelni, hogy a Navigator még kis kapitalizációjú, alacsonyabb likviditású részvény, így az árfolyammozgások élesebbek lehetnek, mint a nagyobb magyar papíroknál. Emellett az akvizíciós stratégia végrehajtása is kulcskérdés, hiszen a növekedési pálya nagy része azon múlik, hogy a társaság mennyire tudja sikeresen integrálni az új cégeket, és valóban megjelennek-e a várt szinergiák.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Megindult a mozgás a hazai luxuslakásoknál: megválnak a legdrágább ingatlanoktól a befektetők
Eladnak a régi befektetők, érkeznek a fiatal vállalkozók a nagyobb értékű ingatlanok piacán: e
Megjött Ukrajna üzenete Magyarországnak: erről szeretnének tárgyalni Magyar Péter kormányával
Andrij Szibiha külügyminiszter Brüsszelben beszélt erről.
Magyarország egy új gazdasági forradalom kapujában áll
Arie Yom-Tov szerint új jogi és üzleti keretekkel kell ösztönözni a versenyt.
Jelentett a világ legnagyobb olajcége, mutatjuk a számokat
Segített a magasabb olajár.
Baljós hírek jöttek a világ egyik legnagyobb bányájából
Csúsznak a munkálatok.
Korrupció miatt őrizetbe vettek egy volt országgyűlési képviselőt
Egyelőre csak sejteni lehet a nevét.
A temetőből tért vissza az Egyesült Államok pusztító fegyvere: óriási fordulat jön a légierőnél
Teljesen átírta a terveket az iráni háború.
Pattanásig feszült a helyzet: szándékosan fedte fel rejtőzködő nukleáris fegyverét az Egyesült Államok
Erős jelzés e a riválisnak.
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?