Dupláját érheti ez a magyar részvény egy friss elemzés szerint

Jelentős felértékelődési potenciált lát a Navigator Investments részvényeiben a Kalliwoda Research, a német elemzőház friss anyagában vételre ajánlja a papírt, a célárat pedig 0,55 euróban határozta meg. Ez több mint kétszerese az aktuális árfolyamnak.

A sztori lényege, hogy a Navigator az elmúlt években több akvizícióval épített ipari és technológiai holdingot, a következő évek növekedését pedig részben további felvásárlásoktól, részben a meglévő cégek integrációjától várja az elemzőház. Az elemzésben azt írják, hogy a társaság 2022 és 2025 között több mint megháromszorozta az árbevételét, 2028-ig pedig további erős bővüléssel számolnak. A Kalliwoda előrejelzése alapján a bevétel a 2025-re várt 18,1 millió euróról 2028-ra 29,6 millió euróra emelkedhet, miközben az EBITDA 1,8 millió euróról 3,6 millió euróra nőhet.

A növekedési sztoriban fontos szerepet kapnak az akvizíciók.

A jelentés külön kiemeli a Brunnbauer-Budapest, a Component CNC és az Evopro Systems Engineering felvásárlását. A Navigator Investments május 5-én írta alá az ipari automatizálási és összeszerelési tevékenységet végző Evopro 100%-os üzletrészének megszerzéséről szóló adásvételi szerződést – ezzel a csoport tőzsdére lépéskor elfogadott stratégiáját követve tovább szélesítette ipari-tech portfólióját és értékláncát. A Navigator ezzel egyre inkább olyan ipari szolgáltatóvá válhat, amely nem pusztán alkatrészgyártásban, hanem mérnöki, automatizációs és karbantartási területeken is jelen van.

Az elemzőház szerint a következő években a működési tőkeáttétel is látványosan javíthatja az eredményességet. A központosított háttérfolyamatok, a csoportszintű tudásmegosztás és az értékesítési szinergiák miatt az EBIT és az EBITDA gyorsabban nőhet, mint az árbevétel. A jelentés alapján a társaság 2028-ra közel 2 millió eurós adózott eredményt érhet el, szemben a 2025-re várt mintegy 0,5 millió euróval.

A Kalliwoda DCF-modellje alapján a Navigator részvényeinek jelenlegi fair értéke 0,50 euró, a 12 hónapos célár pedig 0,55 euró. Aktuális árfolyamon átszámolva ez 195 forint, ami a 94 forintos legutóbbi záróárnak több mint a duplája.

A számításnál 10 százalékos WACC-kal dolgoztak, a részvényesi értéket 28,6 millió euróra becsülték. Az elemzőház ugyanakkor azzal is számol, hogy a részvényszám a következő években tovább emelkedhet, mivel a társaság a felvásárlások finanszírozásához a jövőben is használhat tőkepiaci forrásbevonást.

A kockázatok között érdemes kiemelni, hogy a Navigator még kis kapitalizációjú, alacsonyabb likviditású részvény, így az árfolyammozgások élesebbek lehetnek, mint a nagyobb magyar papíroknál. Emellett az akvizíciós stratégia végrehajtása is kulcskérdés, hiszen a növekedési pálya nagy része azon múlik, hogy a társaság mennyire tudja sikeresen integrálni az új cégeket, és valóban megjelennek-e a várt szinergiák.

