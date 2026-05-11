Elképesztő pénzeső: felfoghatatlan vagyonokat visznek haza a világ legértékesebb startupjának dolgozói

Tavaly októberben több mint hatszáz jelenlegi és korábbi alkalmazott adta el részvényeit egyetlen körben,

összesen 6,6 milliárd dollár értékben.

Bennfentes források szerint közülük nagyjából hetvenöten használták ki a 30 millió dolláros felső határt. Voltak olyanok is, akik a megmaradó papírjaikat adókedvezményre jogosító, jótékonysági célú befektetési számlákra helyezték.

Ez az értékesítés csak ízelítőt ad abból a pénzáradatból, amely hamarosan elárasztja San Franciscót és a többi technológiai központot. Az OpenAI és az Anthropic masszív tőzsdei bevezetésekre (IPO) készül. Ezek révén több ezer alkalmazottjuk válhat tízmillió dolláros vagyonok tulajdonosává. A dotcom-lufi idején is százával léptek tőzsdére a cégek, ám a legtöbb dolgozónak a bevezetés után még hosszú ideig, a kötelező tartási időszak lejártáig várnia kellett az eladással. Sokuk esetében azonban a buborék még azelőtt kidurrant, hogy pénzzé tehették volna a papírjaikat.

A mesterséges intelligenciával foglalkozó szakemberek kompenzációs csomagjai történelmi mércével is példátlanok. A tehetségekért folytatott iparági verseny részeként a Meta egyes kutatóknak 300 millió dolláros javadalmazást is felajánlott. Eközben az OpenAI bizonyos technikai pozíciókban évi 500 ezer dollárt meghaladó alapfizetést kínál, a részvényalapú juttatásokról nem is beszélve. Emellett a cég tavaly augusztusban egyes munkatársainak egyszeri, több millió dolláros bónuszt is fizetett.

Az OpenAI jelenleg a világ legértékesebb technológiai startupja. Azok az alkalmazottak, akik hét évvel ezelőtt, az első részvényjuttatások idején csatlakoztak a vállalathoz, mára több mint százszorosára növelték a vagyonukat. Összehasonlításképpen: a Nasdaq Composite index ugyanezen időszak alatt nagyjából a háromszorosára emelkedett. A cég korábban fejenként 10 millió dollárban maximálta az eladható részvények értékét. Ez komoly frusztrációt okozott az ennél jóval nagyobb részvénycsomaggal rendelkező kutatóknak és mérnököknek. Az eladási korlátot végül a hatalmas befektetői kereslet hatására emelték meg a háromszorosára.

A legnagyobb nyertesek természetesen a felső vezetők. Greg Brockman, az OpenAI elnöke egy múlt heti bírósági meghallgatáson elmondta, hogy a tulajdonában lévő részvénycsomag értéke mintegy 30 milliárd dollár. Sam Altman vezérigazgató állítása szerint – a cég nonprofit gyökereit tiszteletben tartva – ő maga nem rendelkezik részvényekkel. Egyes befektetők azonban arra számítanak, hogy Altman is részesedést kaphat, ha az Elon Muskkal folytatott per lezárultával az OpenAI végül profitorientált vállalattá alakul.

