  • Megjelenítés
Elképesztő pénzeső: felfoghatatlan vagyonokat visznek haza a világ legértékesebb startupjának dolgozói
Befektetés

Elképesztő pénzeső: felfoghatatlan vagyonokat visznek haza a világ legértékesebb startupjának dolgozói

Portfolio
Az OpenAI tavaly ősszel lehetővé tette alkalmazottai számára, hogy fejenként akár 30 millió dollár értékben értékesítsék részvényeiket. Ezzel a dolgozók a mesterséges intelligencia korszakának első nagy nyertesei közé kerültek. A tranzakció a technológiai ipar történetének egyik legnagyobb tőzsdén kívüli részvényeladása volt - írta meg a WSJ.

Szőke Gergő is előadó lesz a következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2026
Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Tavaly októberben több mint hatszáz jelenlegi és korábbi alkalmazott adta el részvényeit egyetlen körben,

összesen 6,6 milliárd dollár értékben.

Bennfentes források szerint közülük nagyjából hetvenöten használták ki a 30 millió dolláros felső határt. Voltak olyanok is, akik a megmaradó papírjaikat adókedvezményre jogosító, jótékonysági célú befektetési számlákra helyezték.

Ez az értékesítés csak ízelítőt ad abból a pénzáradatból, amely hamarosan elárasztja San Franciscót és a többi technológiai központot. Az OpenAI és az Anthropic masszív tőzsdei bevezetésekre (IPO) készül. Ezek révén több ezer alkalmazottjuk válhat tízmillió dolláros vagyonok tulajdonosává. A dotcom-lufi idején is százával léptek tőzsdére a cégek, ám a legtöbb dolgozónak a bevezetés után még hosszú ideig, a kötelező tartási időszak lejártáig várnia kellett az eladással. Sokuk esetében azonban a buborék még azelőtt kidurrant, hogy pénzzé tehették volna a papírjaikat.

Még több Befektetés

Esik a magyar tőzsde Kapitány István szavai után

Bődületes mennyiségű pénz indul meg: kiderültek a paktum részletei, példátlan löketet kaphatnak a befektetési piacok

Kiderült, miből gazdagodnak most a profi befektetők: van olyan papírjuk, ami közel 200 százalékot rakétázott

A mesterséges intelligenciával foglalkozó szakemberek kompenzációs csomagjai történelmi mércével is példátlanok. A tehetségekért folytatott iparági verseny részeként a Meta egyes kutatóknak 300 millió dolláros javadalmazást is felajánlott. Eközben az OpenAI bizonyos technikai pozíciókban évi 500 ezer dollárt meghaladó alapfizetést kínál, a részvényalapú juttatásokról nem is beszélve. Emellett a cég tavaly augusztusban egyes munkatársainak egyszeri, több millió dolláros bónuszt is fizetett.

Az OpenAI jelenleg a világ legértékesebb technológiai startupja. Azok az alkalmazottak, akik hét évvel ezelőtt, az első részvényjuttatások idején csatlakoztak a vállalathoz, mára több mint százszorosára növelték a vagyonukat. Összehasonlításképpen: a Nasdaq Composite index ugyanezen időszak alatt nagyjából a háromszorosára emelkedett. A cég korábban fejenként 10 millió dollárban maximálta az eladható részvények értékét. Ez komoly frusztrációt okozott az ennél jóval nagyobb részvénycsomaggal rendelkező kutatóknak és mérnököknek. Az eladási korlátot végül a hatalmas befektetői kereslet hatására emelték meg a háromszorosára.

A legnagyobb nyertesek természetesen a felső vezetők. Greg Brockman, az OpenAI elnöke egy múlt heti bírósági meghallgatáson elmondta, hogy a tulajdonában lévő részvénycsomag értéke mintegy 30 milliárd dollár. Sam Altman vezérigazgató állítása szerint – a cég nonprofit gyökereit tiszteletben tartva – ő maga nem rendelkezik részvényekkel. Egyes befektetők azonban arra számítanak, hogy Altman is részesedést kaphat, ha az Elon Muskkal folytatott per lezárultával az OpenAI végül profitorientált vállalattá alakul.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kapitány István: az árrésstop és különadók kivezetésének még nincs itt az ideje
Megvan az egészségügyi miniszter csapata - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Eszméletlen tempóban gyarapodnak az ultragazdagok: minden nap 89 fő lépi át az álomhatárt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility