Elképesztő pénzeső: felfoghatatlan vagyonokat visznek haza a világ legértékesebb startupjának dolgozói

Szőke Gergő is előadó lesz a következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Tavaly októberben több mint hatszáz jelenlegi és korábbi alkalmazott adta el részvényeit egyetlen körben,
összesen 6,6 milliárd dollár értékben.
Bennfentes források szerint közülük nagyjából hetvenöten használták ki a 30 millió dolláros felső határt. Voltak olyanok is, akik a megmaradó papírjaikat adókedvezményre jogosító, jótékonysági célú befektetési számlákra helyezték.
Ez az értékesítés csak ízelítőt ad abból a pénzáradatból, amely hamarosan elárasztja San Franciscót és a többi technológiai központot. Az OpenAI és az Anthropic masszív tőzsdei bevezetésekre (IPO) készül. Ezek révén több ezer alkalmazottjuk válhat tízmillió dolláros vagyonok tulajdonosává. A dotcom-lufi idején is százával léptek tőzsdére a cégek, ám a legtöbb dolgozónak a bevezetés után még hosszú ideig, a kötelező tartási időszak lejártáig várnia kellett az eladással. Sokuk esetében azonban a buborék még azelőtt kidurrant, hogy pénzzé tehették volna a papírjaikat.
A mesterséges intelligenciával foglalkozó szakemberek kompenzációs csomagjai történelmi mércével is példátlanok. A tehetségekért folytatott iparági verseny részeként a Meta egyes kutatóknak 300 millió dolláros javadalmazást is felajánlott. Eközben az OpenAI bizonyos technikai pozíciókban évi 500 ezer dollárt meghaladó alapfizetést kínál, a részvényalapú juttatásokról nem is beszélve. Emellett a cég tavaly augusztusban egyes munkatársainak egyszeri, több millió dolláros bónuszt is fizetett.
Az OpenAI jelenleg a világ legértékesebb technológiai startupja. Azok az alkalmazottak, akik hét évvel ezelőtt, az első részvényjuttatások idején csatlakoztak a vállalathoz, mára több mint százszorosára növelték a vagyonukat. Összehasonlításképpen: a Nasdaq Composite index ugyanezen időszak alatt nagyjából a háromszorosára emelkedett. A cég korábban fejenként 10 millió dollárban maximálta az eladható részvények értékét. Ez komoly frusztrációt okozott az ennél jóval nagyobb részvénycsomaggal rendelkező kutatóknak és mérnököknek. Az eladási korlátot végül a hatalmas befektetői kereslet hatására emelték meg a háromszorosára.
A legnagyobb nyertesek természetesen a felső vezetők. Greg Brockman, az OpenAI elnöke egy múlt heti bírósági meghallgatáson elmondta, hogy a tulajdonában lévő részvénycsomag értéke mintegy 30 milliárd dollár. Sam Altman vezérigazgató állítása szerint – a cég nonprofit gyökereit tiszteletben tartva – ő maga nem rendelkezik részvényekkel. Egyes befektetők azonban arra számítanak, hogy Altman is részesedést kaphat, ha az Elon Muskkal folytatott per lezárultával az OpenAI végül profitorientált vállalattá alakul.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
A magyar határhoz közeli bányában találtak arra a kincsre, ami Európa egész iparát megmentheti
Csakhogy van egy húsbavágó probléma, amit meg kellene oldania az EU-nak a sikerhez.
Megelégelte Brüsszel: megindult az eljárás Magyarország ellen
Diszkriminatív a szabályozás.
Világos üzenetet kapott az Európai Unió: a bürokratikus gépezet magától sosem fog leállni
Lengyelországból kaphat mintát az uniós szabályozáscsökkentési momentum.
Gyarmattá válik egész Európa, egyetlen kiút maradt
Lesújtó jelentést adott ki a Stratégiai és Tervezési Főbizottság.
A Morgan Stanley szerint az idővel fut versenyt az olajpiac, hamarosan durván elszállhatnak az árak
Nagy baj lehet, ha júniusig zárva marad a Hormuzi-szoros.
Magyar Péter érkeztével viheti be az EU a legnagyobb ütést Vlagyimir Putyinnak
Brüsszelben már az új magyar kormánytól remélik az újabb pusztító csapást.
Brüsszel hamar lesöpörte Putyin meglepő javaslatát az asztalról
Szerintük nem Schröder a megfelelő közvetítő.
Házépítés előtt állsz? Ezzel a szabályváltozással most rengeteget spórolhatsz
Bár az Otthon Start program kiemelt célja a lakásépítések felpörgetése, a hazai hiteligénylők egyelőre óvatosan nyitnak az új projektek felé. A márciusi adatok szerint a teljes hitelvolumen
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?