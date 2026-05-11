Esik a magyar tőzsde Kapitány István szavai után

Kapitány István hétfő reggel az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottsága előtt beszélt a gazdaságpolitikai prioritásokról, és a különadók kérdése is előkerült. A leendő gazdasági és energetikai miniszter ugyan azt mondta, hogy a piac alapvetően akkor működik jól, ha minél kevesebb a beavatkozás, de az árrésstop és a különadók kivezetésével kapcsolatban úgy fogalmazott:
ennek most még nincs itt az ideje.
Ez a mondat a magyar részvénypiacon is fontos üzenet, mert több tőzsdei cég eredményét évek óta érdemben befolyásolja az ágazati adóterhelés.
A legnagyobb figyelem természetesen az OTP-re irányulhat, hiszen a banki különadó és az extraprofitadó a magyar tőzsde legnagyobb vállalatát is érinti. A 2026-os szabályok alapján a banki extraprofitadó kulcsa emelkedett, 20 milliárd forintos adóalapig 10 százalék, afölött 30 százalék lett, miközben az állampapír-állomány növelésével elérhető adócsökkentési lehetőség is szűkült. A banki szektorban a BÉT-en természetesen nem csak az OTP-t érintett, hanem a Gránit Bank, és az MBH is.
Az OTP árfolyama 1 százalékos mínuszban van ma.
A biztosítói oldalon a CIG Pannónia, valamint a Waberer’s érintett. A biztosítóknak 2025-ben és 2026-ban is pótadót kell fizetniük, ennek mértéke az adóalap típusától és méretétől függően sávosan változik. A CIG Pannónia esetében ez közvetlenül a biztosítói működés miatt releváns, a Waberer’snél pedig azért, mert a csoporton belül a biztosítási üzletág az elmúlt időszakban egyre fontosabb eredménytermelővé vált, így az erre rakódó adóteher tőkepiaci szempontból sem elhanyagolható.
A Waberer's árfolyama stagnál ma, míg a CIG Pannónia 0,7 százalékot esett.
A Mol külön kategória. Az olajcég esetében nem egyetlen különadóról van szó, hanem több olyan tételről, amely az energiaipari és üzemanyag-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódik. A társaságot érinti az energiaellátók jövedelemadója, közismert nevén a Robin Hood-adó, emellett 2026-ban egy egyszeri energiaellátói különadó is megjelent. A szabályok szerint ennek alapja a 2024-es, Robin Hood-adó alá tartozó tevékenység árbevétele, a kulcs 0,5 százalék, felső korláttal. A Molnál ezen felül a kiskereskedelmi különadó üzemanyag-kereskedelmi része is releváns lehet.
A Mol árfolyama 0,5 százalékos mínuszban van ma.
A különadók fennmaradása nem minden cégnél ugyanazt jelenti. A bankoknál és biztosítóknál közvetlenül az eredményre nehezedő tételről van szó, a Molnál az energiaipari adóterhelés és a szabályozott hazai működési környezet marad a fókuszban, míg más szektorokban inkább közvetett hatásokkal kell számolni. A kiskereskedelmi különadó például első körben nem a tőzsdei ingatlancégeket terheli, de a bérlői oldalon, a fogyasztási környezeten és a profitabilitáson keresztül áttételesen a kereskedelmi ingatlanoknál is lehet jelentősége.
Fontos ugyanakkor, hogy nem minden korábban érintett tőzsdei nagyvállalatnál ugyanaz a helyzet, mint a különadók bevezetésekor. A Magyar Telekom és a 4iG esetében a távközlési szektort terhelő extraprofitadót 2025-től kivezették. Hasonló a helyzet a Richternél is, a gyógyszergyártói extraprofitadó 2025-től megszűnt, így a gyógyszergyártó esetében a jelenlegi különadós sztori már jóval kevésbé hangsúlyos, mint korábban.
A piac szempontjából Kapitány István hétfői üzenetének lényege az,
hogy gyors és általános tehercsökkentésre egyelőre nem érdemes berendezkedni.
Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a különadók szerkezete később ne változhatna, de a mai jelzés alapján a kormányzati mozgástér, a költségvetési helyzet és az inflációs megfontolások rövid távon fontosabbak lehetnek, mint a vállalati adóterhek gyors leépítése.
A mai kereskedésben a BUX index 0,7 százalékos mínuszban van, ezzel a szélesebb európai, és a régiós indexek között is relatíve alulteljesítő.
