Jókora magánhitel-tranzakció a láthatáron

Az Apollo Global Management tárgyalásokat folytat a MidCap Financial Investment (MFIC) nevű, tőzsdén jegyzett üzletfejlesztési társaságának (BDC) értékesítéséről egy másik üzletfejlesztési társaság számára – írta meg bennfentes forrásokra hivatkozva a Wall Street Journal.

Az Apollo a portfólióval együtt mintegy 3 milliárd dollárra értékeli az alapot. Az MFIC az Apollo által 2013-ban felvásárolt MidCap Financial egység középvállalatoknak nyújtott hiteleit vásárolja meg. A MidCap azonban nem kap díjbevételt az MFIC-nek továbbértékesített hitelek után.

Az alap pénzügyi helyzete az utóbbi időben romlott. A nemteljesítő hitelek aránya az első negyedévben 5,3 százalékra ugrott a decemberi 3,9 százalékról. A menedzsment idén készpénzből vásárolt vissza részvényeket, mivel azok a nettó eszközértékhez képest jelentős diszkonttal forogtak a piacon.

A lap értesülései szerint

a vevő várhatóan egy másik üzletfejlesztési társaság lesz, amely akár saját részvényeivel is fizethet az MFIC-ért.

Az Apollo és az MFIC a Reuters megkeresésére egyelőre nem reagált.

Az értékesítési szándék az amerikai magánhitelezési piac számára nehéz időszakban merült fel. A társaságokat gyengülő befektetői kereslet és növekvő tőkekivonási nyomás sújtja. A Fitch hitelminősítő a múlt hónapban "romló" kilátásúra rontotta az ágazat besorolását. A lépést azzal indokolták, hogy a felgyorsult tőkekivonás és az átlag feletti problémás hitelállomány szűkítheti egyes intézmények likviditását.

Forrás: Reuters

