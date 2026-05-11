Jókora magánhitel-tranzakció a láthatáron
Az Apollo Global Management tárgyalásokat folytat a MidCap Financial Investment (MFIC) nevű, tőzsdén jegyzett üzletfejlesztési társaságának (BDC) értékesítéséről egy másik üzletfejlesztési társaság számára – írta meg bennfentes forrásokra hivatkozva a Wall Street Journal.

Az Apollo a portfólióval együtt mintegy 3 milliárd dollárra értékeli az alapot. Az MFIC az Apollo által 2013-ban felvásárolt MidCap Financial egység középvállalatoknak nyújtott hiteleit vásárolja meg. A MidCap azonban nem kap díjbevételt az MFIC-nek továbbértékesített hitelek után.

Az alap pénzügyi helyzete az utóbbi időben romlott. A nemteljesítő hitelek aránya az első negyedévben 5,3 százalékra ugrott a decemberi 3,9 százalékról. A menedzsment idén készpénzből vásárolt vissza részvényeket, mivel azok a nettó eszközértékhez képest jelentős diszkonttal forogtak a piacon.

A lap értesülései szerint

a vevő várhatóan egy másik üzletfejlesztési társaság lesz, amely akár saját részvényeivel is fizethet az MFIC-ért.

Az Apollo és az MFIC a Reuters megkeresésére egyelőre nem reagált.

Az értékesítési szándék az amerikai magánhitelezési piac számára nehéz időszakban merült fel. A társaságokat gyengülő befektetői kereslet és növekvő tőkekivonási nyomás sújtja. A Fitch hitelminősítő a múlt hónapban "romló" kilátásúra rontotta az ágazat besorolását. A lépést azzal indokolták, hogy a felgyorsult tőkekivonás és az átlag feletti problémás hitelállomány szűkítheti egyes intézmények likviditását.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: 2026 Cheng Xin via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

