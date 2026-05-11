Kiderült, miből gazdagodnak most a profi befektetők: van olyan papírjuk, ami közel 200 százalékot rakétázott

A hongkongi irányítás alatt álló Pictet Strategic Income Fund az április eleji amerikai-iráni tűzszüneti tárgyalásokat követően mintegy 65 százalékra emelte részvényarányát. Elsősorban alulértékelt, valamint a mesterséges intelligencia infrastruktúrájához kapcsolódó vállalatokat céloztak meg. A stratégia beváltotta a hozzá fűzött reményeket,
az alap az elmúlt egy hónapban versenytársainak közel 90 százalékát felülmúlta, éves hozama pedig mintegy 43 százalékot ért el.
A legnagyobb pozíciók között szerepel a dél-koreai SK Hynix, amelynek árfolyama 2026-ban eddig 194 százalékot emelkedett. Szintén kiemelkedő a Samsung Electronics, amely több mint 138 százalékos pluszban áll. Ez a két chipgyártó adta a Kospi tőzsdeindex idei nyereségének csaknem kétharmadát. Az alap emellett az Alphabet, az Apple és az Nvidia részvényeit is tartja a portfóliójában.
A Pictet kockázatvállalóbb irányváltása egy tágabb piaci hangulatváltozást tükröz. A közel-keleti rendezéssel kapcsolatos várakozások arra ösztönzik a befektetőket, hogy leépítsék defenzív pozícióikat. Ezzel párhuzamosan
az AI-sztori ismét az infrastruktúrához kötődő részvényekbe tereli a tőkét, amit az ellátási lánc szereplőinél jelentkező hiányok is erősítenek.
Andy Wong, az alap vezető portfóliómenedzsere szerint a csapat egy átfogó, úgynevezett full-stack megközelítést alkalmaz a lehetőségek feltérképezésére. Ez a módszer az ellátási láncban megjelenő szűk keresztmetszetek nyomon követését is magában foglalja. "Miközben a számítási kapacitás továbbra is fontos, az operációs rendszerek és az alkalmazások szintjén is új lehetőségek nyílnak" – tette hozzá a szakember. Példaként az Anthropic éves árbevételének gyors növekedését említette.
A piacvezető vállalatok mellett a kevésbé ismert MI-beszállítók iránt is egyre nő az érdeklődés. Jól mutatja ezt, hogy a többrétegű kerámiakondenzátorokat gyártó Samsung Electro-Mechanics, valamint a hordozólemezeket készítő Ibiden árfolyama is történelmi csúcsot ért el a közelmúltban.
A technológiai részvények felé történő elmozdulással párhuzamosan
a Pictet csökkentette a hagyományos menedékeszközök súlyát a portfólióban.
Bár az alap márciusban, az iráni háború okozta piaci zavarok idején védekező pozíciókat épített ki, ehhez arany helyett indexfedezeti ügyleteket használt. "Idén nem fektettünk aranyba, mivel már tavaly észrevettük a túl meredek áremelkedést. Emellett egyes kínai aranykereskedőknél spekulatív viselkedés jeleit is tapasztaltuk" – magyarázta Lorraine Kuo társportfólió-menedzser. A szakember hozzátette, hogy véleményük szerint az arany diverzifikációs szerepe mára jelentősen mérséklődött.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
