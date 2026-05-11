Megmozdult a magyar tőzsde Kapitány István szavai után

Kapitány István hétfő reggeli, a mai tőzsdenyitást megelőző bizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy bár a piac akkor működik jól, ha minél kevesebb az állami beavatkozás, az árrésstop és a különadók kivezetésének szerinte „most még nincs itt az ideje”. Ez tőzsdei szempontból sem mellékes üzenet, hiszen a Budapesti Értéktőzsdén több olyan nagyobb kibocsátó is van, amelynek eredményét közvetlenül vagy közvetve érintik az ágazati különadók, így a befektetők számára továbbra is fontos kérdés, meddig marad fenn a jelenlegi adókörnyezet. A magyar tőzsde a nyitás utáni esni kezdett, de aránylag gyorsan ledolgozta a korábbi mínuszt.

Kapitány István hétfő reggel az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottsága előtt beszélt a gazdaságpolitikai prioritásokról, és a különadók kérdése is előkerült. A leendő gazdasági és energetikai miniszter ugyan azt mondta, hogy a piac alapvetően akkor működik jól, ha minél kevesebb a beavatkozás, de az árrésstop és a különadók kivezetésével kapcsolatban úgy fogalmazott:

ennek most még nincs itt az ideje.

Ez a mondat a magyar részvénypiacon is fontos üzenet, mert több tőzsdei cég eredményét évek óta érdemben befolyásolja az ágazati adóterhelés.

A legnagyobb figyelem természetesen az OTP-re irányulhat, hiszen a banki különadó és az extraprofitadó a magyar tőzsde legnagyobb vállalatát is érinti. A 2026-os szabályok alapján a banki extraprofitadó kulcsa emelkedett, 20 milliárd forintos adóalapig 10 százalék, afölött 30 százalék lett, miközben az állampapír-állomány növelésével elérhető adócsökkentési lehetőség is szűkült.

Az OTP arra számít, hogy idén a magyar csoporttagokat érintő kormányzati terhek összesen 330 milliárd forintot tesznek ki, a pénzügyi szervezetek különadója ebből 35, az extraprofit adó 115, a tranzakciós illeték 180 milliárd forintot tehet ki. A banki szektorban a BÉT-en természetesen nem csak az OTP-t érintett, hanem a Gránit Bank, és az MBH is.

A biztosítói oldalon a CIG Pannónia, valamint a Waberer’s érintett. A biztosítóknak 2025-ben és 2026-ban is pótadót kell fizetniük, ennek mértéke az adóalap típusától és méretétől függően sávosan változik. A CIG Pannónia esetében ez közvetlenül a biztosítói működés miatt releváns, a Waberer’snél pedig azért, mert a csoporton belül a biztosítási üzletág az elmúlt időszakban egyre fontosabb eredménytermelővé vált, így az erre rakódó adóteher tőkepiaci szempontból sem elhanyagolható.

A Mol külön kategória. Az olajcég esetében nem egyetlen különadóról van szó, hanem több olyan tételről, amely az energiaipari és üzemanyag-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódik. A társaságot érinti az energiaellátók jövedelemadója, közismert nevén a Robin Hood-adó, a kőolajtermék-előállítókra vonatkozó extraprofitadó, emellett 2026-ban egy egyszeri energiaellátói különadó is megjelent. A szabályok szerint ennek alapja a 2024-es, Robin Hood-adó alá tartozó tevékenység árbevétele, a kulcs 0,5 százalék, felső korláttal. A Molnál ezen felül a kiskereskedelmi különadó üzemanyag-kereskedelmi része is releváns lehet.

A különadók fennmaradása nem minden cégnél ugyanazt jelenti. A bankoknál és biztosítóknál közvetlenül az eredményre nehezedő tételről van szó, a Molnál az energiaipari adóterhelés és a szabályozott hazai működési környezet marad a fókuszban, míg más szektorokban inkább közvetett hatásokkal kell számolni. A kiskereskedelmi különadó például első körben nem a tőzsdei ingatlancégeket terheli, de a bérlői oldalon, a fogyasztási környezeten és a profitabilitáson keresztül áttételesen a kereskedelmi ingatlanoknál is lehet jelentősége.

Fontos ugyanakkor, hogy nem minden korábban érintett tőzsdei nagyvállalatnál ugyanaz a helyzet, mint a különadók bevezetésekor. A Magyar Telekom és a 4iG esetében a távközlési szektort terhelő extraprofitadót 2025-től kivezették. Hasonló a helyzet a Richternél is, a gyógyszergyártói extraprofitadó 2025-től megszűnt, így a gyógyszergyártó esetében a jelenlegi különadós sztori már jóval kevésbé hangsúlyos, mint korábban.

A piac szempontjából Kapitány István hétfői üzenetének lényege az,

hogy gyors és általános tehercsökkentésre egyelőre nem érdemes berendezkedni.

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a különadók szerkezete később ne változhatna, de a mai jelzés alapján a kormányzati mozgástér, a költségvetési helyzet és az inflációs megfontolások rövid távon fontosabbak lehetnek, mint a vállalati adóterhek gyors leépítése.

A BUX index a nyitás után esni kezdett, de ezt hamar ledolgozta, jelenleg csak 0,2 százalékos mínuszban van az index. Ez alapján kijelenthető, hogy ha okoztak is ijedelmet a miniszterjelölt különadóval kapcsolatos mondatai a befektetők körében, akkor az gyorsan elmúlt.

Az OTP-nél is hasonló látszik, egy ponton 1 százalékos mínuszban volt a papír, de már 0,2 százalékos emelkedést mutat.

A Mol is visszajött a napi mélypontról, bár továbbra is 0,6 százalékos mínuszban van.

