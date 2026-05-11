Megszólalt a sztárelemző: olyan dolog történik a tőzsdén, amire még nem volt példa

Yardeni a korábbi 7700 pontról 8250 pontra húzta fel a 2026-os S&P 500 célárát, mivel állítása szerint az elemzői profitvárakozások

soha nem látott ütemben emelkednek.

Még soha nem tapasztaltuk, hogy a konszenzusos eredményvárakozások ilyen gyorsan nőjenek a folyó és a következő évre vonatkozóan

– írta vasárnapi elemzésében.

Yardeni szerint a jelenség egy egyértelműen profitvezérelt részvénypiaci ralira utal. A Morgan Stanley elemzője, Mike Wilson is megerősíti ezt a képet. Az első negyedéves gyorsjelentési szezonban az egy részvényre jutó nyereség (EPS) növekedése és a pozitív meglepetések aránya egyaránt négyéves csúcsra ugrott.

Az elemző 2026-ra részvényenkénti 2200, 2027-re pedig 2300 dolláros árbevételt vár, ami nagyjából megegyezik a piaci konszenzussal. A profitmarzsokra vonatkozó előrejelzését 2026-ra 15, 2027-re pedig 16,3 százalékra teszi. Ez az érték valamivel a konszenzus felett van, és ennek alapján az S&P 500 egy részvényre jutó nyeresége idén 330, jövőre pedig 375 dollárra emelkedhet.

Mindez 18-as és 22-es előretekintő P/E rátával számolva az S&P 500 számára egy 6750 és 8250 pont közötti év végi sávot jelöl ki.

Figyelemre méltó, hogy mégsem Yardeni a legoptimistább, mivel a konszenzusos EPS-becslések az elmúlt hetekben az ő várakozásai fölé emelkedtek. A piacon tevékenykedő elemzők 2026-ra átlagosan 336,49 dolláros nyereséget várnak, ami 22 százalékos éves növekedést jelent. Ezt követően 2027-re 386,70 dollárt prognosztizálnak, amely közel 15 százalékos további emelkedésnek felel meg. Az S&P 500 indexben szereplő társaságok 89,6 százalékánál nő az előretekintő részvényenkénti árbevétel, 84,6 százalékánál pedig a várható EPS. Ez a szélesedő eredménynövekedés kifejezetten erős bikapiaci jelzés.

Yardeni ezeket a folyamatokat az általa évek óta emlegetett "húszas évek aranykora" forgatókönyvbe illeszti. Ennek bekövetkezési valószínűségét 60-ról 80 százalékra emelte. Meggyőződése, hogy egy esetleges nagyobb piaci visszaesés elsősorban vételi lehetőséget jelentene a befektetőknek. Szerinte egy ilyen korrekció nem vezetne a 2000-es dotcom-buborék kipukkadásához hasonló medvepiachoz. A recesszió és az elhúzódó medvepiac valószínűségét így változatlanul 20 százalékra teszi.

A legfőbb kockázatot az iráni konfliktus miatti magasabb olajárak jelentik, amelyek akár stagflációhoz is vezethetnek. A tartósan magas infláció újabb kamatemelésekre kényszeríthetné a jegybankokat, a kötvénypiacokon pedig ismét megugorhatnának a hozamok. Emellett Yardeni szerint a technikai indikátorok több szektor esetében is túlvett állapotot mutatnak, különösen a 200 napos mozgóátlagokhoz viszonyítva. Az S&P 500 indexre vonatkozó 2029 végi, 10 000 pontos hosszú távú célárát azonban mindezek ellenére is fenntartja.

