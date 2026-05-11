Műtárgyak más megvilágításban - A X. Műtárgyak Éjszakája Fesztivál legizgalmasabb programjai

Éjszakai fények
Azt, hogy milyennek látunk egy műtárgyat, jócskán befolyásolják a fényviszonyok, a fény iránya és ereje is. Hogy csak egy példát hozzunk: súrlófény mellett erőteljesebbek, már-már drámaiak a kontrasztok, életre kelnek a különböző textúrák és szembetűnőbbé válnak a felületi egyenetlenségek, hibák. Érdemes olykor más megvilágításban is szemügyre venni az egyes objektumokat: egy esti sétán egészen más arcát mutatja egy-egy épület vagy köztéri szobor. A Pesti Vigadó panorámateraszán, naplementekor gyönyörködni a városban például biztosan új perspektívát kínál. Előtte pedig Szőnyi István műalkotásait csodálhatják meg az érdeklődők. A HAB Hungarian Art and Business Andrássy úti szoborparkjának művei is másképp festenek sötétedés után. Itt a vezetéshez kapott elemlámpával barangolhatnak a szobrok között a látogatók.
A késő délutáni, esti órák az elmélyült alkotáshoz is ideálisak, a városligeti Millennium Házában található NEO Kortárs Művészeti Tér Éjszakai fények, belső világok! címmel művészetterápiás workshopnak ad otthont, amelyen a résztvevők képek, színes és formák segítségével tapasztalhatják meg a kreatív alkotás gyógyító erejét.
+1 Amikor fény híján a látásunkra kevésbé támaszkodhatunk, előtérbe kerül a többi érzékszervünk. Szaglás, tapintás, hallás révén igyekszünk információt nyerni a minket körülvevő világról. A Ráth György villában, az Egy(kori) asszony illata - Múzeumpedagógiai érzékenyítő program mindenkinek eseményen az illatoké és a tapintásé lesz a főszerep. A résztvevők korabeli használati tárgyakat, parfümös üvegeket, illatos növényeket vehetnek kézbe a szecessziós kiállításon, majd kézműves workshopon alkothatnak illatosítót a gardróbjukba. A speciális igényű múzeumpedagógiai órát elsősorban vak és gyengénlátó, illetve szellemileg enyhén akadályozott érdeklődőknek dolgozták ki, de mindenkit szívesen látnak a szervezők.
Középpontban a fény
Mi a helyzet akkor, ha az előzőkkel ellentétben a fény lesz a főszereplő, sőt akár a mű is? A Műtárgyak Éjszakája Fesztivál bőséges programkínálatában erre is találunk példát. Az egykori Belvárosi Piac 2000 négyzetméteres műemlék épületében működő Light Art Museum újfajta múzeumi élményt kínál, a fénnyel folytatott látványos kísérletezéseknek ad otthont. A More than Human kiállítás, amely a MÉF keretében tárlatvezetéssel tekinthető meg, a poszthumanizmus témakörét dolgozza fel, közel 40 nemzetközi művön keresztül. Hasonlóan rendhagyó helyszín a volt Haggenmacher Sörgyár Sörház utcai épülete, ahol egyebek mellett kinetikus fényobjektekkel találkozhatnak a látogatók a Fénysugárszippantók és látomáskifacsarók az egykori sörgyár épületében címet viselő programon. A művek némelyike interaktív, így a fiatalabb korosztály érdeklődésére is számot tarthat.
A fény atmoszférateremtő erejét mi sem bizonyítja annál jobban, hogy gyakran az otthonunk meghittségét is különböző fényforrásokkal, gyertyákkal, mécsesekkel kívánjuk erősíteni. A HAB-ban megrendezésre kerülő Színes foltok, áttetsző rétegek és a fény varázsa workshopon a résztvevők papírlámpások felületére építhetnek világító kollázsokat, a foglalkozás végeztével pedig mindenki hazaviheti a saját, egyedi lámpakölteményét.
A fény és a művészet kapcsolatán elmélkedve megkerülhetetlen az üvegművészet, hiszen az üvegtárgyakat a fény kelti igazán életre. Nem véletlen, hogy Róth Miksa szecessziós üvegfestőt és mozaikművészt a fény festőjeként is emlegetik. A nevét viselő emlékházban működő lakásmúzeum időutazásra invitálja az érdeklődőket, a tárlatvezetés nemcsak a mester műveibe enged bepillantást, hanem a Róth család történetén keresztül a 20. század eleji felső középosztálybeli mindennapokba is.
A többi eseményt is érdemes böngészni, hiszen 2026. május 14-én, 15-én és 16-án 70 helyszínen több mint 120 izgalmas program várja a művészet szerelmeseit, többek között kiállítások, szakmai előadások, műterem- és műhelylátogatások, tematikus séták és workshopok. A színes kínálatban mindenki találhat kedvére valót.
Címlapkép forrása: Címlapkép: Light Art Museum Budapest, Műtárgyak Éjszakája Fesztivál
