Árulkodó műholdképek érkeztek: fontos csatát nyert meg az Egyesült Államok az olajháborúban?

A Bloomberg által feldolgozott európai műholdfelvételek szerint
május 8-án, 9-én és 11-én egyetlen tengerjáró olajszállító hajó sem tartózkodott a Harg-sziget kikötőhelyein.
Bár a konfliktus kezdete óta előfordultak olyan napok, amikor a terminálok üresek voltak, ilyen tartós leállás még nem volt megfigyelhető. A háború február 28-i kitörése óta 73 napból 33-ról állnak rendelkezésre műholdfelvételek. Ezeken mindössze két korábbi alkalommal fordult elő, hogy nem horgonyzott tanker a létesítménynél.
Irán a konfliktus alatt mindvégig folytatta a hajók rakodását a Harg-szigeten. A tankereket úszó tárolóként is használták, miután az amerikai haditengerészet április közepétől megakadályozta az olajszállítók kijutását a Perzsa-öbölből. Azóta a Harg-szigettől keletre horgonyzó hajók száma jelentősen megnőtt. Április 11-én még csak három nagy kapacitású nyersolajszállító (VLCC) tartózkodott a térségben, május 11-re viszont már legalább tizennyolc különböző méretű tanker gyűlt össze. Több hajó a pakisztáni határ közelében fekvő Csábáhár kikötőjénél is horgonyoz.
A hajók rakodásának szünetelésével a Harg-sziget szárazföldi tárolótartályai is feltöltődni látszanak. Ezek a tartályok úszótetős kialakításúak, ami azt jelenti, hogy a tető az olajszinttel együtt emelkedik. Emiatt a tartályfal és a tető közötti távolság, valamint az ebből adódó árnyék csökken. A május 11-i felvételeken több tartály tetején is feltűnően kisebb árnyék látható az április 6-i képekhez képest. Ez egyértelműen arra utal, hogy
a sziget szabad tárolókapacitása a nullához közelít.
A The New York Times egy május 6-i műholdfelvétel alapján egy 3000 hordónyi olajszivárgásról számolt be a létesítménynél, ami szintén hátráltathatta a rakodást. Irán határozottan cáfolta az olajszennyezés tényét. A későbbi, már a leállást mutató felvételeken sem látható egyértelműen szivárgás nyoma.
Ha Irán teljesen kimerítené a tárolókapacitásait, egyes mezőkön kénytelen lenne visszafogni a kitermelést. Ez komoly jelképes győzelmet jelentene az Egyesült Államok számára. A Kpler elemzőcég korábbi becslése szerint Teherán május végéig képes fenntartani a kitermelést a rendelkezésre álló tárolókapacitással, bár az ország már eddig is csökkentette valamelyest a termelését.
