Beütött Amerikában az energiaválság, teljesen megköti az új Fed-elnök kezét

A keddi kereskedésben a hozamok két-három bázisponttal emelkedtek a teljes lejárati spektrumban, a harmincéves államkötvény hozama ezzel ismét az 5 százalékos szint közelébe ért. Az amerikai munkaügyi statisztikai hivatal adatai szerint a fogyasztóiár-index éves alapon 3,8 százalékkal nőtt, ami 2023 óta a leggyorsabb ütemnek számít. A volatilis élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginfláció havi szinten 0,4, éves bázison pedig 2,8 százalékkal emelkedett. Mindkét érték meghaladta az elemzői várakozásokat.
A kamatswap-piac jelenleg mintegy 75 százalékos valószínűséggel árazza, hogy a Fed 2027 áprilisáig egy 25 bázispontos kamatemelést hajt végre. Ez éles fordulatot jelent a korábbi várakozásokhoz képest. A februári iráni konfliktus kitörése előtt ugyanis a befektetők még egy kamatcsökkentési ciklust áraztak az idei évre.
Az amerikai kötvénypiac már az inflációs adatok közzététele előtt is nyomás alatt volt, részben a brit államkötvény-piaci turbulenciák begyűrűzése miatt.
A brit államkötvények (giltek) hozamai nyolc-tizenegy bázisponttal ugrottak meg. A harmincéves hozam 1998 óta nem látott szintre emelkedett. Ezt azok a találgatások fűtötték, amelyek Keir Starmer miniszterelnök esetleges leváltásáról és az utódlás jelentette költségvetési kockázatokról szóltak.
Különösen figyelemre méltó a piaci narratívaváltás Kevin Warsh, a Fed kinevezett elnöke körül.
Nem is olyan régen a kötvénypiac még az úgynevezett "Warsh-kereskedésre" rendezkedett be. Ez azon a feltételezésen alapult, hogy az új elnök többszöri kamatcsökkentést hajt majd végre. Most, napokkal a hivatalba lépése előtt, ennek pont az ellenkezője rajzolódik ki. Az erős amerikai gazdasági növekedés és a háborús eredetű inflációs nyomás miatt a piac immár szigorúbb monetáris politikát áraz. A hozamgörbe meredekebbé válására játszó pozíciók, amelyek korábban a lazítási várakozásokat tükrözték, nagyrészt eltűntek.
A Bank of America stratégái szerint
a piac jelenleg alulárazza egy esetleges kamatemelés esélyét.
Ezt a forgatókönyvet az áprilisi, vártnál erősebb foglalkoztatási jelentés is tovább erősítette. Adam Marden, a T. Rowe Price portfóliókezelője úgy véli, hogy Warsh lépéseit nem az ideológiája, hanem a makrogazdasági adatok fogják irányítani. Hiába érvel ugyanis az új elnök amellett, hogy a mesterséges intelligencia által elindított termelékenységi forradalom alacsonyan tarthatja az árakat.
Ha szeptemberben 3,5 százalékos inflációt látunk, biztosan nem a termelékenységről fog beszélni
– fogalmazott Marden. A Morgan Stanley elemzői arra is figyelmeztetnek, hogy a Warsh vezette Fed új inflációs mérőszámokra térhet át. Emellett kevesebb előremutató iránymutatást adhatnak, és a jegybanki mérlegfőösszeg határozottabb szűkítésére törekedhetnek, ami a jövőben élesebb hozamkilengéseket okozhat.
Vannak ugyanakkor olyan szakemberek is, akik még nem temetik a "Warsh-kereskedést". Ed Al-Hussainy, a Columbia Threadneedle portfóliókezelője szerint egy jelentősen gyengülő munkaerőpiac gyorsan visszahozhatja a kamatcsökkentési forgatókönyvet a köztudatba. Andrew Szczurowski, a Morgan Stanley Investment Management portfóliókezelője pedig már most kiváló vételi lehetőséget lát a rövid lejáratú államkötvényekben. Meggyőződése ugyanis, hogy
a Fed döntéshozóinak többsége továbbra is a monetáris lazítást tartja a következő logikus lépésnek, még akkor is, ha erre a vártnál hónapokkal többet kell várni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
