Egyetlen posztra szakadt be a tőzsde: a lakosság között akarják szétosztani az AI-ból származó adóbevételeket

Kim Jongbjom elnöki politikai tanácsadó egy Facebook-bejegyzésben vetette fel az ötletet, ami kedden éles kilengéseket okozott a dél-koreai tőzsdén. Az irányadó Kospi index egy ponton 5,1 százalékot esett. A veszteségek csak azután mérséklődtek, hogy Kim tisztázta a helyzetet.

Kiemelte, hogy nem egy új, vállalati nyereségre kivetett különadót javasol, hanem csupán az AI-fellendülésből származó "többlet-adóbevételt" osztaná szét.

Az elnöki hivatal közölte, hogy Kim megjegyzései kizárólag a személyes véleményét tükrözték, és nem képezték hivatalos egyeztetések tárgyát. A Kospi index végül 2,3 százalékos mínuszban zárt.

A Samsung Electronics és az SK Hynix a globális AI-infrastruktúra kiépítésének két legnagyobb dél-koreai nyertese. Részvényeik a nap végére visszahozták a veszteségeik nagy részét. Az előrejelzések szerint a Samsung idén 330 ezer milliárd won működési eredményt termelhet. Ezzel megelőzné az Apple-t és az Alphabetet is, így globálisan már csak az Nvidia állna előtte. Az SK Hynix sem marad el sokkal a maga 239 ezer milliárd wonos várható profitjával.

A piaci reakció jól mutatja, mennyire feszült a hangulat a Kospi idei, hétfőig tartó, közel 86 százalékos szárnyalása után. Alig 90 perc alatt több mint 300 milliárd dollárnyi piaci kapitalizáció tűnt el, majd tért vissza. A külföldi befektetők kedden 5,6 ezer milliárd won értékben adtak el koreai részvényeket. Havi szinten a nettó értékesítésük már 8,8 ezer milliárd wonra rúg.

Nyolcvan százalékos emelkedés után a piac érzékennyé vált bármilyen hírre, ami bizonytalanságot kelthet

- mondta Kim Todzsun, a Zian Investment Management befektetési igazgatója.

Kim politikai tanácsadó a bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy az AI-korszak extraprofitja természetéből fakadóan erősen koncentrálódik. A memóriachip-gyártók, a kulcsfontosságú mérnökök és a szöuli ingatlantulajdonosok jelentős hasznot húznak belőle. Ezzel szemben a középosztály nagy része legfeljebb csak a közvetett hatásokat érzékelheti. I Dzsemjong elnök kormánya a "befogadó növekedés" politikáját hirdeti. Ennek deklarált célja a háztartási jövedelmek emelése és a kisvállalkozások támogatása.

A kérdés a Samsung falain belül is éles konfliktust szül. Kedden kormányzati közvetítéssel zajlott a bértárgyalások utolsó fordulója a vállalat és a szakszervezet között. Az érdekképviselet a működési nyereség 15 százalékát követeli a chipgyártó részleg dolgozóinak. A szakszervezet május 21-től 18 napos sztrájkkal fenyeget, amennyiben nem születik megállapodás. A múlt hónapban több tízezren tüntettek a Samsung fő chipgyára előtt, azt követelve, hogy a dolgozók nagyobb részt kapjanak az AI-profitból. A nyomást tovább erősíti, hogy a rivális SK Hynix már tavaly a működési eredményének 10 százalékát egy teljesítménybónusz-alapba helyezte.

Ha a Samsung és az SK Hynix együttesen eléri a várt, mintegy 500 ezer milliárd wonos nyereséget, az ebből fizetett társasági adó akár a 100 ezer milliárd wont is meghaladhatja. Ez az összeg önmagában több, mint amennyit a kormány az ország teljes 2026-os társaságiadó-bevételeként betervezett.

