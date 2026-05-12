Meghódítaná Európát a Vanguard, új ETF-ek tucatjai indulhatnak el
Meghódítaná Európát a Vanguard, új ETF-ek tucatjai indulhatnak el

A világ második legnagyobb vagyon- és alapkezelője, a Vanguard az elkövetkező öt évben meg kívánja duplázni európai eszközállományát. Emellett az a célja, hogy Nagy-Britannia legnagyobb lakossági befektetési platformjává váljon.
A 12 ezer milliárd dollárnyi globális vagyont kezelő pennsylvaniai cég európai vezetője, Jon Cleborne a Reutersnek elmondta, hogy a jelenlegi mintegy 535 milliárd dolláros európai eszközállományt

nagyjából 1000 milliárd dollárra tervezik növelni.

Ez a célkitűzés szerves része annak a Salim Ramji vezérigazgató által fémjelzett átfogó stratégiának, amely a Vanguard nemzetközi kezelt vagyonát összesen kétezermilliárd dollárra emelné öt éven belül.

A terjeszkedés egyik pillére

az európai tőzsdén forgalmazott alapok (ETF-ek) kínálatának bővítése.

A jelenlegi nagyjából 40 termékről 60-70-re növelnék a palettát, többek között új kötvényalapokkal, vegyes alapokkal és regionális fókuszú portfóliókkal. Emellett a cég fintech partnereken keresztül szélesítené európai értékesítési csatornáit, valamint bővítené csapatait Németországban, Spanyolországban és Franciaországban.

A brit piacon a Vanguardnak komoly versenytársakkal kell megküzdenie. A vezető pozíció eléréséhez a jelenleg mintegy ötször nagyobb kezelt vagyonnal rendelkező Hargreaves Lansdownt kellene megelőznie.

Cleborne üdvözölte az Európai Unió lakossági befektetéseket ösztönző törekvéseit. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a lépések nem helyettesíthetik a célzott kormányzati adókedvezményeket. A mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatban kiemelte: a Vanguard egyrészt az ügyféltámogatás és a pénzügyi elemzések fejlesztésére kívánja használni a technológiát. Másrészt az Anthropic fejlesztőcéggel is egyeztetéseket folytat a legújabb AI-modellekhez kapcsolódó kiberbiztonsági kockázatokról.

Címlapkép forrása: Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

