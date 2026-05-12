Mibe fektethet a világ legnagyobb állami alapja, és mibe nem? - Nagy vita alakult ki Norvégiában

Jens Stoltenberg pénzügyminiszter a Reutersnek adott interjújában elismerte, hogy dilemmát jelent az alap jelenlegi gyakorlata. Ez ugyanis előírja, hogy etikai alapú tőkekivonás esetén nyilvánosságra kell hozni a döntés indoklását. Az 1990-es években létrehozott szuverén vagyonalapra a parlament által meghatározott etikai irányelvek vonatkoznak. Ezek többek között
tiltják a befektetést az emberi jogokat sértő vagy környezetszennyező vállalatokba.
A norvég parlament tavaly novemberben szavazta meg az etikai alapú kizárások felfüggesztését, egyúttal elrendelte az irányelvek felülvizsgálatát. Erre azután került sor, hogy az Egyesült Államok élesen bírálta az alapot a
Caterpillar részvényeinek eladása miatt.
Az amerikai gépgyártó buldózereit ugyanis Gázában és a megszállt Ciszjordániában is használták. Egyes ellenzéki politikusok szerint a felfüggesztés valódi oka az volt, hogy Norvégia nem akarta magára haragítani Donald Trumpot, mivel az alap vagyonának több mint fele amerikai eszközökben fekszik. Ezt a feltételezést a kormány határozottan cáfolja.
A civil szervezeteket különösen az aggasztja, hogy az új irányvonal miatt csorbulhat a nyilvánosság és az átláthatóság. A felfüggesztés előtt egy független etikai tanács vizsgálta a vállalatokat. A testület hónapokig, olykor évekig tartó kutatómunka alapján tett javaslatot a kizárásra, amelyről végső soron a jegybank igazgatótanácsa döntött. A kizárást követően a tanács teljes terjedelmében közzétette az ajánlást és annak indoklását. Ez az átlátható gyakorlat világszerte egyedülálló információforrást jelentett más befektetők számára is.
Az alap erőssége éppen a nyilvánosság volt, valamint az, hogy az Etikai Tanács rendkívül alapos indoklást és dokumentációt fűzött az ajánlásaihoz
– mondta Ingunn Eriksen, a Fagforbundet norvég szakszervezet tanácsadója. Lucy Brooks, a Framtiden I Våre Hender környezetvédő szervezet fenntartható pénzügyi szakértője szerint a rendszer meggyengülése globálisan is érezhető lenne. Számos más befektető, köztük a dán nyugdíjalapok is, a norvég alap döntéseire támaszkodnak a saját etikai kizárásaik során.
Stoltenberg szerint a felfüggesztés azért volt elengedhetetlen, mert
az alap a norvég közkiadások 25 százalékát finanszírozza.
Ugyanakkor a portfólió értékének jelentős része mindössze néhány nagy amerikai technológiai vállalattól, például
- az Nvidiától,
- a Metától vagy
- az Amazontól
függ. Ha ezeket etikai alapon ki kellene zárni, az alap elveszítené szélesen diverzifikált, indexkövető jellegét. Az etikai szabályok létjogosultságát ugyanakkor senki sem kérdőjelezi meg. A miniszter hangsúlyozta, hogy
a parlament egyhangúlag támogatja a keretrendszer fenntartását.
A címlapkép illusztráció.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
