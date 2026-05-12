Mibe fektethet a világ legnagyobb állami alapja, és mibe nem? - Nagy vita alakult ki Norvégiában

Komoly vitát váltott ki a világ legnagyobb, 2200 milliárd dolláros norvég állami vagyonalapjánál zajló etikai felülvizsgálat. A kormány által felállított bizottság ősszel teszi közzé javaslatait az alap befektetési irányelveiről. A civil szervezetek azonban attól tartanak, hogy a változás az átláthatóság rovására mehet.

Jens Stoltenberg pénzügyminiszter a Reutersnek adott interjújában elismerte, hogy dilemmát jelent az alap jelenlegi gyakorlata. Ez ugyanis előírja, hogy etikai alapú tőkekivonás esetén nyilvánosságra kell hozni a döntés indoklását. Az 1990-es években létrehozott szuverén vagyonalapra a parlament által meghatározott etikai irányelvek vonatkoznak. Ezek többek között

tiltják a befektetést az emberi jogokat sértő vagy környezetszennyező vállalatokba.

A norvég parlament tavaly novemberben szavazta meg az etikai alapú kizárások felfüggesztését, egyúttal elrendelte az irányelvek felülvizsgálatát. Erre azután került sor, hogy az Egyesült Államok élesen bírálta az alapot a

Caterpillar részvényeinek eladása miatt.

Az amerikai gépgyártó buldózereit ugyanis Gázában és a megszállt Ciszjordániában is használták. Egyes ellenzéki politikusok szerint a felfüggesztés valódi oka az volt, hogy Norvégia nem akarta magára haragítani Donald Trumpot, mivel az alap vagyonának több mint fele amerikai eszközökben fekszik. Ezt a feltételezést a kormány határozottan cáfolja.

A civil szervezeteket különösen az aggasztja, hogy az új irányvonal miatt csorbulhat a nyilvánosság és az átláthatóság. A felfüggesztés előtt egy független etikai tanács vizsgálta a vállalatokat. A testület hónapokig, olykor évekig tartó kutatómunka alapján tett javaslatot a kizárásra, amelyről végső soron a jegybank igazgatótanácsa döntött. A kizárást követően a tanács teljes terjedelmében közzétette az ajánlást és annak indoklását. Ez az átlátható gyakorlat világszerte egyedülálló információforrást jelentett más befektetők számára is.

Az alap erőssége éppen a nyilvánosság volt, valamint az, hogy az Etikai Tanács rendkívül alapos indoklást és dokumentációt fűzött az ajánlásaihoz

– mondta Ingunn Eriksen, a Fagforbundet norvég szakszervezet tanácsadója. Lucy Brooks, a Framtiden I Våre Hender környezetvédő szervezet fenntartható pénzügyi szakértője szerint a rendszer meggyengülése globálisan is érezhető lenne. Számos más befektető, köztük a dán nyugdíjalapok is, a norvég alap döntéseire támaszkodnak a saját etikai kizárásaik során.

Stoltenberg szerint a felfüggesztés azért volt elengedhetetlen, mert

az alap a norvég közkiadások 25 százalékát finanszírozza.

Ugyanakkor a portfólió értékének jelentős része mindössze néhány nagy amerikai technológiai vállalattól, például

az Nvidiától,

a Metától vagy

az Amazontól

függ. Ha ezeket etikai alapon ki kellene zárni, az alap elveszítené szélesen diverzifikált, indexkövető jellegét. Az etikai szabályok létjogosultságát ugyanakkor senki sem kérdőjelezi meg. A miniszter hangsúlyozta, hogy

a parlament egyhangúlag támogatja a keretrendszer fenntartását.

