Tőzsdei összeomlásra figyelmeztet a 2008-as válságot megjósoló sztárbefektető

Burry a Substack-oldalán publikált elemzésében parabolikusnak nevezte a jelenlegi szárnyalást. Különösen a chipgyártók részvényeinek meredek drágulására hívta fel a figyelmet. Rámutatott, hogy a Philadelphia Semiconductor Index március vége óta közel 70 százalékot emelkedett. Számításai szerint a Nasdaq 100 jelenleg 43-szoros P/E rátán forog. Ez az érték jóval meghaladja a piaci konszenzus által indokolt, körülbelül 30-szoros szintet.
A befektető szerint ennek az az oka, hogy a Wall Street a leggyorsabban növekvő és legmagasabbra értékelt vállalatok nyereségét akár 50 százalékkal is túlbecsülheti.
Történelmet írunk. A tőzsdén ez nem jó jel
- fogalmazott Burry. A helyzetet egy véres autóbaleset helyszínéhez hasonlította, percekkel az ütközés előtt. Aggodalmait más piaci elemzők is osztják. A Sundial Capital Research arra mutatott rá, hogy az S&P 500 története során mindössze negyedszer fordul elő hasonló eset. Vagyis az, hogy az index csúcson áll, miközben tagjainak 5 százaléka az 52 hetes mélypontján tartózkodik. A Bespoke Investment Group adatai szerint a Philadelphia Semiconductor Index eddig csak kétszer távolodott el ennyire a 200 napos mozgóátlagától: 1995 júliusában, illetve 2000 márciusában, a dotkombuborék csúcsán.
A rali hátterében a nagy technológiai cégek, köztük az Alphabet és az Amazon mesterségesintelligencia-beruházásai által gerjesztett eufória áll. Ez a lelkesedés új csúcsokra repítette a tőzsdeindexeket. Mindez annak ellenére történik, hogy az Irán elleni amerikai háború az olajárak emelkedésén keresztül egyszerre fékezi a gazdasági növekedést és táplálja az inflációt.
Burry ugyanakkor óva intett a shortolástól az eladási opciók magas költségei és a rossz időzítés kockázata miatt. Ehelyett azt javasolta, hogy a befektetők realizálják a közelmúltbeli rali nyereségét, és csökkentsék a részvénykitettségüket, különösen a technológiai szektorban. Elmondta, hogy ő maga tőkeáttételes short pozíciót tart az általa túlértékeltnek tartott vállalatok portfóliójával szemben. Továbbá tervezi, hogy megválik azoktól a befektetéseitől is, amelyek nem felelnek meg a legszigorúbb értékelési kritériumainak.
Még ha úgy is tűnik, hogy van idő a további emelkedésre, aki nem ad el, az valójában arra fogad, hogy képes lesz a csúcson vagy annak közelében kiugrani
- írta Burry. Hozzátette: a történelem azt mutatja, hogy akár hetekig, akár hónapokig tart még a jelenlegi menetelés, a végkifejlet jelentősen alacsonyabb árfolyamokat hoz majd.
