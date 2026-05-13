Kifutott a Tisza-bet, jöhet a 200 dolláros olajár - Hova menekül most a nagy pénz?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!

A rendezvény a globális makrokép és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek kockázatainak felvázolásával indult.

Szabó Balázs, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatója úgy véli, hogy a Hormuzi-szoros körüli feszültségek elsősorban a hagyományos, energiaintenzív szektorokat érintik, a piac egészét pedig nem lehet egységesen kezelni.

Szerinte a „Tisza-bet" nagy része már kifutott,

és bár a 10 éves magyar kötvényhozam tovább csökkenhet, a forintban és a magyar eszközökben egy újabb nagy ugráshoz már nagyobb meglepetés kellene. A magyar részvények kapcsán kiemelte, hogy a kockázati prémium további kiárazódása még hozhat felértékelődést.

A kockázatok között ugyanakkor szerepelt az OTP és a bankszektor érzékenysége a csökkenő kötvényhozamokra, valamint a kormányváltás után a telekom- és bankszektorban erősödő verseny.

Zárásként pedig azt is elmondta, hogy

az inflációs bombák miatt a jegybank dilemmában van,

az alapkamat azonban a vártnál alacsonyabb szintre eshet. A meghatározó kérdés szerinte az eurózóna-csatlakozás útja lesz.

Ezt követően a magyar állampapírpiac került terítékre. Bakos Ádám, a VIG Alapkezelő kötvény üzletágvezetője elmondta, hogy a hazai piac most ismét kifejezetten izgalmas lett, kiemelte, hogy

nyolc év után először tudunk a lengyelekkel azonos szinten hitelt felvenni.

A devizakockázati prémium jelentősen csökkent, és az euró-bevezetésig el is kell tűnnie. A 7 százalék körüli lakossági állampapírhozam ezért kifejezetten vonzó, hiszen várhatóan még idén jön a hozamcsökkenés.

Szerinte egy kiszámíthatóbb környezetben és alacsonyabb hiány mellett visszatérhetnek a külföldi befektetők, így a lakossági állampapírpiac súlya is csökkenhet.

Az állampapír piac után a privátbanki és vagyonkezelői oldal következett. Soltész Bence, az UniCredit Bank Hungary privátbanki üzletágának vezetője elmondta, hogy az erős forint az unhedged alapoknál vagyonvesztésnek tűnik az ügyfelek szemében. A privátbanki ügyfelek reziliensek lettek a sorozatos válságok hatására, és a piac alját megpróbáló „latency" stratégia nem működött jól. Az ügyfelek nagyjából vagyonuk felét tartják devizában.

Tartósan erősebb forintra számít, az eurót és a dollárt tartalékdeviza-mivoltuk miatt továbbra is tartásra javasolja, és a kiszámíthatóbb hedge-elt alapokat ajánlja.

Victor Tamás Máté, a HOLD Alapkezelő partnere, aki szerint a befektetett pénz többsége már devizában van. A HOLD-nál három éve még forint-túlsúly volt, a kiemelt ügyfélkörben ma 53 százalék az euró, 10 százalék a dollár és 37 százalék a forint aránya.

Üzenete szerint érdemes devizában számolni azt a befektetést, amit devizában tart az ember,

és minden alapnál külön meg kell nézni, hogy benne van-e a devizakockázat. A mesterséges intelligencia kapcsán azt vetítette előre, hogy a befektetők hamarosan az AI-jal fogják megbeszélni befektetési dilemmáikat.

Ezután a globális részvénypiaci kilátsáokra fordult a szó. Munkácsi Dávid, a Generali Investments kiemelt portfóliómenedzsere szerint az amerikai mamutcégek gyorsjelentései nem okoztak csalódást, és a nagy kérdés most az lesz, hogyan térülnek meg az általuk elindított jelentős beruházások.

A Hormuz-sztorinál arra érdemes inkább figyelni, mely alapanyagáraknál alakulhatnak ki hiányok, a technológiai szektor pedig továbbra is emelkedő szakaszban van.

A reáleszközökben szerinte komoly fantázia rejlik, a legfontosabb feladat pedig a jól diverzifikált portfóliók felépítése.

A Hormuzi-helyzet konkrét piaci súlyára Pintér András, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő befektetési vezetője is kitért, aki kiemelte, hogy az 50 és a 200 dolláros hordónkénti olajárra vonatkozó várakozások mögött is vannak valid és elfogadható érvek. Rövid távon, 3-6 hónapon belül szerinte nagyon nagy súlya lesz a tőkepiacokon a Hormuzi-szorosnak. Hosszabb távon a kétpólusú világrend, az USA–Kína szembenállás lehet a legfontosabb megatrend a befektetések területén is. Egy olyan világ, amely

elsősorban a reáleszközökről, többek között az aranyról fog szólni.

A geopolitikai szálat Tunkli Dániel, az Accorde befektetési igazgatója vitte tovább, aki szerint az orosz–ukrán háború berobbanását követően jelentős befektetői figyelem irányult a hadiipar felé, a rendkívül olcsón megvalósítható dróntechnológia elterjedése azonban átírta az iparág logikáját: a nagy európai és amerikai hadiipari cégek árfolyama komoly esést mutatott, miközben a kisebb, még nem tőzsdei vállalatokban van a nagy fantázia, ezek akár tőzsdére mehetnek, vagy a nagyobbak felvásárolhatják őket.

A hosszú távú világrend szerinte nem bipoláris, hanem inkább multipoláris lesz, ahol a dollár mellett az euró is hangsúlyos lesz.

Kínáról megjegyezte: öt éve még „non-investible" volt, mára „must-investable" lett a terület.

Az ingatlanpiacról is sok szó esett a konferencián. Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnöke előadásában bemutatta a cég növekedési és akvizíciós pályáját, amelynek eredményeként az SPP elérte a 642 millió eurós eszközértéket, és a hazai tőzsde legnagyobb ingatlanos cégévé vált.

A SZIT-ként működő, euróban jegyzett részvény osztaléka az IPO óta 21 százalékkal nőtt, az euró alapú osztalékhozam 6,8 százalék, áprilistól pedig a BUX index tagja, és az Erste, a Wood és a Concorde is követi.

Úgy véli, hogy az országkockázati prémium csökkenése hamarosan tovább hajthatja az árfolyamot, az euró-bevezetés pedig tovább emelné a cég értékét. Kiemelte továbbá a magas bérbeadottságot, a kétszámjegyű like-for-like NOI-növekedést, és kifejezetten a plázastop eltörlésében bízik.

Szerinte ha a politika csak a kereteket adja meg és nem szól bele a folyamatokba, az a legjobb működési környezet.

Kiemelte még az előző kormány Plaza Stop intézkedését, ami az új bérleti szerződések megkötését is nehezíti,

ezen intézkedés eltörlésében bízik.

Az ingatlanpiaci panelbeszélgetésben Ádány Tamás, a REALIS WAM befektetési igazgatója és partnere szerint a legfontosabb a stabil működési keretrendszer.

Szerinte nem szabad 3-4 évente változtatni a szabályokon, mert ez visszafogja a beruházásokat.

Az egészséges verseny mindenkinek kedvezne, az euró-bevezetés pedig a finanszírozási költségek várható csökkenése miatt külön üdvözlendő fejlemény az ingatlanpiaci szereplők számára.

A kampányszerű programok (például a lakásfelújításnál) szerinte kontraproduktívak

A bérlakásprogram jó kezdeményezés, de nagyon nem mindegy az időtáv. Egy jó kereslet-kínálati rendszer nem pár év alatt épül fel, de ha sikerül, jól tud működni, ahogy azt Nyugat-Európa példái mutatják.

Uzsoki Máté, a SunDell résztulajdonosa szólt hozzá, aki szintén

a kiszámíthatóságot emelte ki kulcsfontosságú témaként.

Kedvezőnek tartaná, ha a kamatok az esetleges euró-bevezetés miatt lefelé konvergálnának: a lakóingatlan-befektetés egyik nagy konkurense ugyanis az államkötvény, és ha ott is csökkennek a hozamok, az a lakóingatlan-befektetés irányába terelheti az érdeklődést.

Elmondta, hogy aki befektetési céllal vesz lakást, a bérbeadás 3-4 százalékából és a lassulóban lévő ingatlanérték-növekedésből profitálhat, de

a SunDell részvényén keresztül viszont másik típusú, lényegesen magasabb profitráta érhető el.

Az ingatlanblokk után a hazai mid-cap sztorik kerültek terítékre. Oszkó Péter, az O3 Partners alapítója és vezérigazgatója az év első négy hónapjának teljesítményével indított, és a BUX–BUMIX ellentmondást emelte ki:

a BUX több mint 20 százalékot emelkedett, a BUMIX viszont több mint 7 százalékot esett.

Nemzetközi összevetésben szerinte komoly potenciál van a magyar középvállalatokban. A private equity általában jobb hozamokat hoz, mint az általános tőzsdei befektetések, de csak a felső kvartilis tud kiemelkedőt teljesíteni.

A GP Stakes-befektetéseket emelte ki rövid megtérülési ciklussal és folyamatos pozitív cash flow-val. A saját cég kapcsán elmondta, hogy 2025-ben 38 százalékos árfolyam-emelkedést értek el 12 százalékos osztalékhozam mellett; idén nem fizetnek osztalékot, a pénzt akvizíciókra fordítják, ősszel pedig a Standard piacra lépnek nyilvános kibocsátással, amit megelőz egy crowdfunding kör. Végső üzenete szerint érdekes a Budapesti Értéktőzsde, izgalmas hozampotenciálok és jó sztorik vannak a hazai parketten.

A nemzetközi részvénypiaci ötletek felé fordulva Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője szerint a turbulens környezetben érdemes a VIX-et figyelni, hosszabb távon pedig a defenzív papírok – például a consumer staples – fizetődhetnek ki.

Fontos gazdasági adatként az inflációt, a hangulatindexeket és a fogyasztási adatokat emelte ki.

Hasonló nemzetközi szemszöget hozott Miró József, az Erste vezető elemzője, aki szerint előbb fog Donald Trump mondani valamit, mint hogy a hajók elindulnának a Hormuzi-szoroson – ezért elsősorban erre érdemes folyamatosan figyelni, bár az elnök szavainak egyre kisebb a piaci hatása.

Az AI-sztori szerinte bizonyos szempontból felülírja a Hormuz-helyzetet.

Az Ersténél elsősorban európai és USA-részvényekre fókuszálnak, de az AI-hoz kapcsolódó dél-koreai és kínai papírokat is izgalmasaknak tartja.

A magyar cégbemutatós blokkban Székely Gábor, az AutoWallis befektetői kapcsolatok igazgatója mutatta be a vállalatcsoportot, amely ma 17 országban 30 márkával van jelen.

Az iparág egyik legnagyobb problémája szerinte a túlkapacitás.

Az EU-s elektrifikációt erőltetettnek látja, és a flottakezelők is óvatosak a maradványérték és a hatótáv körüli bizonytalanságok miatt. A kínai márkák technológiai előnye és többletkapacitása miatt térnyerésük megállíthatatlan, de ez az átmeneti előny szerinte el fog kopni.

A CEE régióban és Magyarországon az EU legkorosabb járművei futnak, ami komoly értékesítési potenciált jelent az AutoWallis számára is.

A nyersanyag- és olajpiaci kérdésekkel kapcsolatosan Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője több forgatókönyvet is vázolt. Ezek közül

a legvalószínűbb szerint 1-2 hónapon belül megállapodás születhet, amely inkább Iránnak kedvező.

Pár héten belül elérhet a piac egy inflexiós pontot, ahonnan tovább szállhatnak az olajárak – a kereslet érdemi csökkenéséhez 140-180 dolláros hordónkénti ár kellene. Befektetésileg a kanadai upstream cégeket emelte ki, a román olajcégeket viszont a magas árazás és az állami beavatkozás kockázatai miatt kerülné.

Idén 50 euró/MWh feletti európai gázárat vár, míg az AI-beruházások egyik nagy nyertese az amerikai gázpiac lehet.

Az aranynál hosszú távon erős kilátásokat lát, rövid távon viszont a magasabb olajárak, valamint az aranykészletek értékesítése lefelé nyomhatja az árat.

A rézsztori fundamentumai szerint stabilak, urán-kitettséget a kanadai NexGenen keresztül venne, „radar alatti" tippje pedig a hélium, amelynek komoly része áramlik békeidőben a Hormuzi-szoroson keresztül.

Szemán Ákos, az OTP Global Markets szenior elemzője szerint az olajpiac onnan már nem tud csendben normalizálódni, ha újranyílik a Hormuzi-szoros, és

akár 200 dollár fölé is mehet a hordónkénti ár.

Befektetési szempontból többek között a latin-amerikai olajcégeket emelte ki. A szén kapcsán Kínára és Indiára hívta fel a figyelmet mint két legnagyobb fogyasztóra.

Az aranynál és ezüstnél hosszú távon optimista, rövid távon viszont a bányászok marzsai szűkülhetnek, ez pedig nyomást gyakorolhat az árfolyamokra.

Ezt követően a kriptopiacok kerültek középpontba. Szőke Gergő, a Bitpanda regionális vezetője a cég rövid bemutatása után a bitcoin árfolyamáról és a befektetői hangulat változékonyságáról beszélt.

Szerinte a kripto a pénzügyi piacok sűrűjébe kezd kerülni, miután egyre többen fogadják el új eszközosztályként. A 2017-2022 közötti szabályozási vákuum, hype-ciklusok és kételyek után 2024-től köszöntött be a stabilitás korszaka.

Ennek eredményeként szerinte a kripto legitim eszközosztály lett,

amihez hozzájárultak az EU-szerte hatályba lépő MiCA-engedélyek, az intézményi tőke beáramlása és az, hogy a nagybefektetők egyre inkább valid portfólióelemként kezelik a bitcoint.

A spot bitcoin ETF-ek beáramlása és a bitcoin volatilitásának szelídülése is hozzájárult ehhez – számai szerint az éves gördülő volatilitás pár év alatt szinte feleződött 2024-re. Európa szerinte nem engedheti meg magának, hogy kimaradjon a "buliból."

A rendezvényt a Portfolio szakértői Kaszab Balázs és Nagy Viktor zárták, akik már második alkalommal vitték színpadra a februári PID-en debütáló élő elemzés-formátumot, ahol fundamentális és technikai oldalról elemeztek számos eszközt.

Terítékre került többek között a forint-euró kurzus, az arany, az OTP és az olaj is.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ