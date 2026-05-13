  • Megjelenítés
Osztalékfizetés jön a SunDell Estate-nél
Befektetés

Osztalékfizetés jön a SunDell Estate-nél

Portfolio
A SunDell Estate közgyűlése jóváhagyta a 2025-ös üzleti év után járó osztalék kifizetését. A társaság összesen több mint 3,2 milliárd forintot oszt fel, ami részvényenként bruttó 2250 forintos kifizetést jelent a befektetőknek.

A vállalat 2026. április 30-án megtartott éves rendes közgyűlése döntött az osztalékról. Ennek értelmében az előző évi adózott eredményből és a szabad eredménytartalékból összesen

bruttó 3 milliárd 222 millió forintot fizetnek ki.

Mivel a vállalat nem birtokol saját részvényeket, az elhatározott teljes keretösszeget maradéktalanul felosztják a tulajdonosok között. Ennek alapján határozták meg a végleges, részvényenkénti bruttó 2250 forintos kifizetést.

A legutóbbi 55 000 forintos záróárfolyam alapján 4 százalékos osztalékhozam adódik.

Még több Befektetés

Zsugorodó profit az OTP-nél - Mi történik a banknál?

Készülhetnek a befektetők: váratlan lépésre szánta el magát egy amerikai nagyváros, elképesztő pénzek mozdulhatnak meg

Tulajdonosi változások jöhetnek a Budapesti Értéktőzsdénél, a tranzakciós illeték eltörlését kérik

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hivatalban a Magyar-kormány, így telik az első nap
Megjósolta az elemző, milyen árfolyamon vezetheti be Magyarország az eurót
Kifutott a Tisza-bet, jöhet a 200 dolláros olajár - Hova menekül most a nagy pénz?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility