Osztalékfizetés jön a SunDell Estate-nél

A SunDell Estate közgyűlése jóváhagyta a 2025-ös üzleti év után járó osztalék kifizetését. A társaság összesen több mint 3,2 milliárd forintot oszt fel, ami részvényenként bruttó 2250 forintos kifizetést jelent a befektetőknek.

A vállalat 2026. április 30-án megtartott éves rendes közgyűlése döntött az osztalékról. Ennek értelmében az előző évi adózott eredményből és a szabad eredménytartalékból összesen

bruttó 3 milliárd 222 millió forintot fizetnek ki.

Mivel a vállalat nem birtokol saját részvényeket, az elhatározott teljes keretösszeget maradéktalanul felosztják a tulajdonosok között. Ennek alapján határozták meg a végleges, részvényenkénti bruttó 2250 forintos kifizetést.

A legutóbbi 55 000 forintos záróárfolyam alapján 4 százalékos osztalékhozam adódik.

