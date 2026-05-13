Rossz hír jött a piacokról: a felére zuhant rengeteg hitel értéke

A magánhitelalapok az első negyedévben jelentősen leértékelték befektetéseiket, ami jól mutatja az ágazatra nehezedő nyomást – derül ki a Reuters által áttekintett pénzügyi beszámolókból.

A hírügynökség tizennégy nagy vállalatfejlesztési társaság (BDC) jelentését vizsgálta meg. Ezek a cégek elsősorban középvállalatoknak nyújtanak magánhiteleket. A portfóliók összesített valós értékének és amortizált bekerülési értékének aránya márciusra 103 bázisponttal, 98,55 százalékra csökkent.

A befektetések összértéke mintegy 1,2 milliárd dollárral maradt el az amortizált bekerülési értéktől, miközben decemberben ez a rés még jóval kisebb volt.

Az egyes alapkezelők teljesítménye között jelentős eltérések mutatkoztak.

A CION Investment Corp esetében a fent említett mutató 176 bázisponttal, 91,59 százalékra esett.

Az Ares Capital Corp aránya 131 bázisponttal, 99,50 százalékra csökkent.

A Blackstone Secured Lending Fund 122 bázispontos visszaeséssel 97,52 százalékon zárt,

míg a Goldman Sachs BDC mutatója 119 bázisponttal, 94,88 százalékra mérséklődött.

A leértékelések a nettó eszközértékeket (NAV) is negatívan érintették.

A BlackRock TCP Capital Corp nettó eszközértéke csaknem 5 százalékot esett,

a CION 4,72 százalékos, a Sixth Street Specialty Lending pedig 4,36 százalékos visszaesést tapasztalt,

a Goldman Sachs BDC 3,72 százalékos, míg a Blue Owl Capital Corp 2,7 százalékos csökkenést könyvelt el.

Több alapkezelő is jelezte a negyedéves eredménybeszámolójában, hogy a leértékelések nagyrészt a piaci hitelkamatfelárak tágulását tükrözik, és nem az egyes hitelfelvevők egyedi problémáira utalnak. Az Ares Capital szerint az értékeléscsökkenésük nagy része tisztán piaci jellegű volt. A Goldman Sachs BDC pedig ezzel párhuzamosan az újabb hiteleinek jó teljesítményét hangsúlyozta.

Az ágazatot ugyanakkor évek óta nem látott, fokozott figyelem övezi. A Moody's nemrég negatívra rontotta a BDC-szektor kilátásait. A Fitch Ratings pedig arról számolt be, hogy a tőzsdén nem jegyzett, nyílt végű BDC-kből történő tőkekivonások az első negyedévben elérték az előző negyedévi nettó eszközérték 3,8 százalékát. Az FS KKR Capital Corp esetében a KKR mint tanácsadó egy 300 millió dolláros támogatási csomagot tervez, reagálva a növekvő veszteségekre és a nem teljesítő hitelek arányának emelkedésére.

Az MSCI kedden közzétett jelentése szerint a magánhitelalapok a hitelállományuk több mint 10 százalékát legalább 50 százalékkal leértékelték.

A 3500 milliárd dollárosra duzzadt piacon a vállalati hitelfelvevők egyre nehezebben birkóznak meg az adósságterheikkel. Az eredeti értékük felénél is kevesebbre értékelt hitelek jellemzően súlyos pénzügyi nehézségekre vagy újrastrukturálási kockázatokra utalnak.

Forrás: Reuters

