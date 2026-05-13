Rossz hír jött a piacokról: a felére zuhant rengeteg hitel értéke

A hírügynökség tizennégy nagy vállalatfejlesztési társaság (BDC) jelentését vizsgálta meg. Ezek a cégek elsősorban középvállalatoknak nyújtanak magánhiteleket. A portfóliók összesített valós értékének és amortizált bekerülési értékének aránya márciusra 103 bázisponttal, 98,55 százalékra csökkent.
A befektetések összértéke mintegy 1,2 milliárd dollárral maradt el az amortizált bekerülési értéktől, miközben decemberben ez a rés még jóval kisebb volt.
Az egyes alapkezelők teljesítménye között jelentős eltérések mutatkoztak.
- A CION Investment Corp esetében a fent említett mutató 176 bázisponttal, 91,59 százalékra esett.
- Az Ares Capital Corp aránya 131 bázisponttal, 99,50 százalékra csökkent.
- A Blackstone Secured Lending Fund 122 bázispontos visszaeséssel 97,52 százalékon zárt,
- míg a Goldman Sachs BDC mutatója 119 bázisponttal, 94,88 százalékra mérséklődött.
A leértékelések a nettó eszközértékeket (NAV) is negatívan érintették.
- A BlackRock TCP Capital Corp nettó eszközértéke csaknem 5 százalékot esett,
- a CION 4,72 százalékos, a Sixth Street Specialty Lending pedig 4,36 százalékos visszaesést tapasztalt,
- a Goldman Sachs BDC 3,72 százalékos, míg a Blue Owl Capital Corp 2,7 százalékos csökkenést könyvelt el.
Több alapkezelő is jelezte a negyedéves eredménybeszámolójában, hogy a leértékelések nagyrészt a piaci hitelkamatfelárak tágulását tükrözik, és nem az egyes hitelfelvevők egyedi problémáira utalnak. Az Ares Capital szerint az értékeléscsökkenésük nagy része tisztán piaci jellegű volt. A Goldman Sachs BDC pedig ezzel párhuzamosan az újabb hiteleinek jó teljesítményét hangsúlyozta.
Az ágazatot ugyanakkor évek óta nem látott, fokozott figyelem övezi. A Moody's nemrég negatívra rontotta a BDC-szektor kilátásait. A Fitch Ratings pedig arról számolt be, hogy a tőzsdén nem jegyzett, nyílt végű BDC-kből történő tőkekivonások az első negyedévben elérték az előző negyedévi nettó eszközérték 3,8 százalékát. Az FS KKR Capital Corp esetében a KKR mint tanácsadó egy 300 millió dolláros támogatási csomagot tervez, reagálva a növekvő veszteségekre és a nem teljesítő hitelek arányának emelkedésére.
Az MSCI kedden közzétett jelentése szerint a magánhitelalapok a hitelállományuk több mint 10 százalékát legalább 50 százalékkal leértékelték.
A 3500 milliárd dollárosra duzzadt piacon a vállalati hitelfelvevők egyre nehezebben birkóznak meg az adósságterheikkel. Az eredeti értékük felénél is kevesebbre értékelt hitelek jellemzően súlyos pénzügyi nehézségekre vagy újrastrukturálási kockázatokra utalnak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Bekeményítenének az EU kritikus tagállamai: nem adnák csak úgy oda a befagyasztott uniós pénzeket
Új vita indult a jogállamiságról és a közös költségvetés védelméről.
Összeomlás szélére került Izrael kormánya - Napokon belül megbukhat Netanjahu
Politikai válság robbant ki Izraelben.
Eladhatják a magyar repteret, több mint 10 millió euró folyhatna be belőle
Zárt körű egyeztetéseket folytatnak a tulajdonosok.
Új társadalmi szerződés kell az egészségügyben
Czeglédi Tamás cikke.
Kiderült, hol szimatolnak óriási lehetőséget a befektetők: a geopolitikai feszültségek ellenére is elképesztő a kereslet
Dubaj lakóingatlan-piacán megfordult a piaci hangulat.
Elkezdi venni a saját részvényeit a Siemens, eurómilliárdok mozdulhatnak meg a háttérben
Masszívan nő a rendelésállomány.
Jó híreket közölt a Magyar Telekom anyacége
Ők is megemelték várakozásaikat.
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.