  • Megjelenítés
Tulajdonosi változások jöhetnek a Budapesti Értéktőzsdénél, a tranzakciós illeték eltörlését kérik
Befektetés

Tulajdonosi változások jöhetnek a Budapesti Értéktőzsdénél, a tranzakciós illeték eltörlését kérik

Portfolio
Intenzív tárgyalások zajlanak a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) tulajdonosi szerkezetének átalakításáról. Ennek során csökkenhet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelenlegi, közel 82 százalékos részesedése. A tőzsde emellett egy átfogó fejlesztési csomagot is javasol a kormánynak. Ez többek között az állami vállalatok tőzsdei bevezetését és a magyar értékpapírokat terhelő tranzakciós illeték eltörlését foglalja magában, hogy sikeresebben vonzzák be a lakossági megtakarításokat - beszélt róla a 24.hu Della című podcastjának Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója.

Bár a jegybank tulajdonrészének csökkentése már a tőzsde korábbi, 2021–2025-ös stratégiájában is szerepelt, a megvalósítást az MNB közelmúltbeli vezetőváltása felgyorsította. Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója szerint piaci szempontból is indokoltabb lenne egy új, támogatóbb tulajdonosi struktúra kialakítása. Ezt a lépést korábban az Európai Központi Bank is szorgalmazta. A folyamat eredményeként a jegybank részesedése 50 százalék körülire mérséklődhet. A felszabaduló tulajdonrészt pedig a külföldi befektetők helyett

elsősorban hazai szereplők kezében látnák szívesen.

A hazai tőkepiac élénkítése érdekében a BÉT vezetése tárgyalásokat kezdeményez a kormánnyal. A javaslatcsomag kiemelt eleme

  • az állami cégek tőzsdei bevezetése, valamint
  • a magyar értékpapírokra vonatkozó tranzakciós illeték megszüntetése.

Ezek a lépések lényegesen vonzóbbá tennék a piacot a kisbefektetők számára. Szorgalmazzák továbbá a nyugdíjpénztári rendszer reformját is, amely új adókedvezményekkel ösztönözné az ügyfeleket a megtakarításra. A lakossági piacon ugyanis hatalmas potenciál rejlik: a magyar háztartások jelenleg mintegy 25 ezer milliárd forintot tartanak nem kamatozó formában, készpénzben vagy látra szóló betétekben.

Még több Befektetés

Készülhetnek a befektetők: váratlan lépésre szánta el magát egy amerikai nagyváros, elképesztő pénzek mozdulhatnak meg

Kifutott a Tisza-bet, jöhet a 200 dolláros olajár - Hova menekül most a nagy pénz?

Algoritmusok aranykora: a Jane Street és a Wall Street új rendje

A tőzsde vezetője optimistán tekint a jövőbe, és olyan új impulzusokra számít, amelyek tovább erősítik a hazai részvénypiac elmúlt években tapasztalt lendületét. Tóth Tibor korábban a Pénzügyminisztérium makrogazdaságért felelős államtitkáraként is dolgozott. Szakmai múltjával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy korábbi döntéseit és iránymutatásait ma is vállalja. Kiemelte, hogy a múltbeli gazdasági előrejelzéseit nem politikai nyomás alakította.

A jelenlegi piaci kilátásokat illetően pedig kifejezetten derűlátó.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: az első ülés után érkeznek a fontos bejelentések
Bejelentette a Pentagon: amerikai katonák indulnak meg Ukrajnába, egyetlen céljuk van
Árulkodó műholdképek érkeztek: fontos csatát nyert meg az Egyesült Államok az olajháborúban?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility