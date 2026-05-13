Tulajdonosi változások jöhetnek a Budapesti Értéktőzsdénél, a tranzakciós illeték eltörlését kérik

Bár a jegybank tulajdonrészének csökkentése már a tőzsde korábbi, 2021–2025-ös stratégiájában is szerepelt, a megvalósítást az MNB közelmúltbeli vezetőváltása felgyorsította. Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója szerint piaci szempontból is indokoltabb lenne egy új, támogatóbb tulajdonosi struktúra kialakítása. Ezt a lépést korábban az Európai Központi Bank is szorgalmazta. A folyamat eredményeként a jegybank részesedése 50 százalék körülire mérséklődhet. A felszabaduló tulajdonrészt pedig a külföldi befektetők helyett

elsősorban hazai szereplők kezében látnák szívesen.

A hazai tőkepiac élénkítése érdekében a BÉT vezetése tárgyalásokat kezdeményez a kormánnyal. A javaslatcsomag kiemelt eleme

az állami cégek tőzsdei bevezetése, valamint

a magyar értékpapírokra vonatkozó tranzakciós illeték megszüntetése.

Ezek a lépések lényegesen vonzóbbá tennék a piacot a kisbefektetők számára. Szorgalmazzák továbbá a nyugdíjpénztári rendszer reformját is, amely új adókedvezményekkel ösztönözné az ügyfeleket a megtakarításra. A lakossági piacon ugyanis hatalmas potenciál rejlik: a magyar háztartások jelenleg mintegy 25 ezer milliárd forintot tartanak nem kamatozó formában, készpénzben vagy látra szóló betétekben.

A tőzsde vezetője optimistán tekint a jövőbe, és olyan új impulzusokra számít, amelyek tovább erősítik a hazai részvénypiac elmúlt években tapasztalt lendületét. Tóth Tibor korábban a Pénzügyminisztérium makrogazdaságért felelős államtitkáraként is dolgozott. Szakmai múltjával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy korábbi döntéseit és iránymutatásait ma is vállalja. Kiemelte, hogy a múltbeli gazdasági előrejelzéseit nem politikai nyomás alakította.

A jelenlegi piaci kilátásokat illetően pedig kifejezetten derűlátó.

