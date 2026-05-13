Zsugorodó profit az OTP-nél - Mi történik a banknál?

Csökkenő profit jöhet
Az elemzői várakozások alapján az OTP 2026 első negyedévében továbbra is erős bevételi és működési teljesítményt mutathat, de az adózott eredmény szintjén már látszódhat némi nyomás.
A várakozások szerint a nettó kamatbevétel 521 milliárd forint körül alakulhat, ami éves alapon 12 százalékos, negyedéves összevetésben pedig további 2 százalékos növekedést jelentene. Ez arra utal, hogy a bank továbbra is profitálhat a magas hitelállományból és a stabil kamatkörnyezetből, miközben a marzsok érdemben nem romlanak.
A díj- és jutalékbevételek éves szinten szintén stabil növekedést mutathatnak, 8 százalékkal emelkedhetnek, de negyedéves alapon 7 százalékos visszaesés várható, ez a szezonális hatások és a negyedik negyedév hagyományosan erősebb aktivitása miatt van.
Az összes bevétel 757 milliárd forint lehet, ami 10 százalékos éves növekedést jelentene. A működési költségek viszont szintén emelkedhetnek. Az elemzők 311 milliárd forintos költségszinttel számolnak, ami éves alapon 10 százalékos növekedés. Negyedéves szinten ugyan csökkenés várható, de ez részben a negyedik negyedévben jelentkező szezonális költségugrás utáni természetes korrekció.
A működési eredmény 446 milliárd forint lehet, ami éves alapon 9 százalékos javulást és negyedéves szinten is erős, 16 százalékos emelkedést jelentene, ez alapján az alapbanki működés továbbra is kifejezetten erős lehet.
A kockázati költségeknél enyhe javulást várnak az elemzők negyedéves alapon, ugyanakkor éves összevetésben még mindig magasabb szinttel számolnak, ez alapján a hitelportfólió minősége stabil maradhat, de a bank továbbra is óvatos céltartalékolási politikát követ.
Az adózott eredmény viszont nagyot eshetett a negyedévben, az elemzők 169 milliárd forintos profitot várnak, ami 11 százalékos éves és 43 százalékos negyedéves visszaesést jelentene.
A megfejtés az állami terhekben van:
- a társasági adó soron az egy évvel korábbi 187 milliárd forintnál 39 százalékkal magasabb, 240 milliárd forint szerepelhet (a társasági adó mellett ez a sor tartalmazza a Magyarországon és Szlovéniában fizetett bankadót, a magyar extraprofit adót, helyi iparűzési adót és innovációs járulékot is),
- az első negyedév eredményét csökkentik a banki különadók, a pénzügyi szervezetek különadója, az extraprofit adó (ami többszörösére emelkedett idén, nagyrészt emiatt lett veszteséges az Erste az első negyedévben) a bankkártyás tranzakciók után fizetendő teljes éves tranzakciós illeték, és különböző felügyeleti díjak.
Annál alacsonyabb profit, mint amire az elemzők az idei első negyedévre számolnak, utoljára 2023 negyedik negyedévében volt.
Egész évre egyébként az elemzők 1187 milliárd forint profittal számolnak (Reuters konszenzus), vagyis nagyon erősnek kell lennie az év hátralévő részének, hogy ez teljesüljön, 300+ milliárd forintos negyedéveknek kell jönnie.
Mire érdemes figyelni a gyorsjelentésben?
Az OTP menedzsmentje már adott várakozást 2026-ra, itt azt érdemes nézni, hogy
- időarányosan hogyan teljesülnek,
- és változtat-e az első negyedéves tendenciák fényében a cégvezetés a várakozásokon.
A menedzsment szerint 2026-ban nem várható jelentős javulás vagy romlás a működési környezetben, miközben a geopolitikai bizonytalanságok továbbra is fennmaradhatnak. Ennek ellenére a csoport stabil működésre számít.
A teljesítő hitelállomány árfolyamszűrt, organikus növekedése a 2025-ben látott, nagyjából 15 százalékos ütem körül alakulhat. Ez arra utal, hogy a bank továbbra is erős hitelkeresletre és aktív hitelezésre számít.
A nettó kamatmarzs várhatóan a 2025-ös 4,34 százalék körüli szinten maradhat, vagyis a kamatbevétel-termelő képesség érdemben nem változhat.
A működési költség/bevételi mutató ugyanakkor enyhén romolhat, és kissé meghaladhatja a tavalyi 41,7 százalékos szintet. Ez arra utal, hogy a költségek valamivel gyorsabban nőhetnek, mint a bevételek.
A hitelportfólió minősége és a kockázati költségek terén sem várnak jelentős változást. A menedzsment szerint a kockázati profil és a hitelkockázati költségráta nagyjából a 2025-ös szinten maradhat.
A sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) ugyanakkor a 2025-ös 21,6 százalék alá csökkenhet. Ennek fő oka nem az eredménytermelő képesség romlása, hanem az, hogy a bank tőkeáttétele várhatóan mérséklődik, vagyis a működéshez képest nagyobb tőkeállomány állhat rendelkezésre.
A többiek már lejelentettek
A hazai blue chipek az OTP kivételével már mind közzétették a gyorsjelentésüket.
